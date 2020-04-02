جريمة

تنفيذ 73 ألف حكم قضائي فى حملة أمنية خلال 24 ساعة

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٦ ص
حملة أمنية - صورة أرشيفية
حملة أمنية - صورة أرشيفية
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة حملات أمنية مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون من حائزى المواد المخدرة والسلاح، وممارسي أعمال العنف والبلطجة، وضبط المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية، علاوة على تنفيذ حملات على الطرق الرئيسية والسريعة، لضبط جرائم السير دون لوحات معدنية، ومخالفات تعليمات المرور من حيث الالتزام بالسرعات المقررة، علاوة على حمل تراخيص القيادة والمركبات، والالتزام بحارات السير وأماكن ركن السيارات المسموح بها منعًا للتكدس المروري.
أسفرت جهود الحملات الأمنية خلال 24 ساعة ماضية، عن ضبط 156 قطعة سلاح نارى، و197 قضية مخدرات، وتنفيذ 73 ألفا و320 حكما قضائيا متنوعا بين أحكام حبس وقضايا مخالفات وغرامات مالية، ومن المقرر استمرار الحملات المكثفة في إطار مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام
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مجلس-الدولة

كواليس مبادرة الـ10 أيام لنادي القضاة لدعم «الصحة»

أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الأربعاء، عن التبرع بـ8 ملايين و800 ألف جنيه، لصالح صندوق تحيا مصر، لمساندة خطوات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ليتضح أن ذلك نتيجة مبادرة منذ 10 أيام فقط، تلت إعلان النادي مضاعفة قيمة الاشتراك الشهري في أبريل الجاري، على أن توجه قيمته كاملا دعما لأي من مستشفيات الصدر أو الحميات، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وفتح باب التبرعات لهذا الشأن من قضاة مجلس الدولة فقط، بموجب إيصال معد لهذا الغرض، إذ انطلقت المبادرة في 22 مارس المنقضي من رغبتهم الأكيدة في الأخذ بيد العون لتفادي الآثار الناجمة عن فيروس كورونا.
سرقة

«لا تحبسوها» سرقة وبلاغ على فيسبوك انتهت بكرم أخلاق

سيدة بسيطة، فقدت حقيبة يدها في منطقة مشعل بدائرة قسم شرطة الهرم، وسط انشغالها بشراء جميع احتياجاتها الأساسية دفعة واحدة، لتقليل خروجها من المنزل في ظل احتياطات الوقاية من فيروس كورونا، والتزاما بتوجيهات الدولة لمكافحة انتشاره، وأيقنت السيدة أنها تعرضت للسرقة، لكنها آثرت عدم النزول مرة أخرى إلى قسم الشرطة للإبلاغ، خشية التعرض لزحام، فلجأت إلى الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على "فيسبوك" لتبلغ عن تعرضها لجريمة السرقة، لتفاجئها سعادة غامرة بالإجراءات اللاحقة، ثم تعرضها لموقف إنساني مؤثر.
حبس-كلابشات

«مغشوشة وبـ100 جنيه» سقوط تاجري أزمة كورونا بالرحاب

صديقان اجتمعا على الفساد بقصد التربح السريع من أي فرصة تسنح لهما، إذ فكرا في استغلال الأزمة الحالية في مكافحة انتشار فيروس كورونا، من أجل تحقيق أرباح مالية عالية في زمن قياسي، إذ حاولا تصنيع كحول إيثيلي، وبيعه للمواطنين بـ10 أضعاف ثمنه المعتاد مستغلين حاجة الناس له، وقصدوا منطقة مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة لبيع منتجهم المغشوش، اعتقادا منهم بثراء سكان المنطقة التي وقفوا فيها للاتجار بالأزمة، لكن تم ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة تصنيع مواد طبية غير مطابقة للمواصفات، وإدخال الغش والتدليس على الناس للاستيلاء على أموالهم.
جثة

الزوجة ارتدت ملابسها على السلم وتركت عشيقها للذبح

مشاجرة صادرة من شقة سكنية بمنطقة مزرعة البط بالبساتين، تبعها خروج ربة منزل ترتدي ملابس نوم، تهرول على سلالم العقار، بينما تحاول ارتداء عباءة سوداء تغلق من الأمام بأزرار، وسرعان ما تجمع الأهالي متجهين إلى شقة المرأة المهرولة، ليقابلهم زوجها ممسكًا بسكين ويديه غارقتبن في الدماء، ليدخلوا الشقة ويجدوا رجلًا غريبًا جثة هامدة وجسده عاري، وأوضح المتهم أنه عامل وعندما عاد إلى منزله وجد زوجته في وضع مخل مع التاجر، فهرول إلى المطبخ وجلب سكينًا قتل به عشيق زوجته، التي تمكنت من الهرب سريعًا قبل أن يلتفت إليها، مستغلة اشتباكه مع المجني عليه.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الشرطة تطارد حائزي السلاح ومروجي الكيف

وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 164 قطعة سلاح ناري بحوزة 131 متهما ضمت (41 بندقية - 12 طبنجة - 111 فرد خرطوش محلي - 155 طلقة - 15 خزينة متنوعة) وضبط 185 قطعة سلاح أبيض إضافة إلى ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.
جمارك- سفاجا (1)

أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بـ1.8 مليون جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وحققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية -خلال الـ24 ساعة الماضية- أبرزها ضبط 4 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (أمتعة شخصية – قطع غيار ماكينات صناعة النسيج- مستلزمات طبية).
قوات الشرطة - أرشيفية

حملات الـ24 ساعة توقع 18 بلطجيا و11 سائقا مسطولا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تحت إشراف اللواء محمود توفيق فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة أولها في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، إذ أمكن ضبط 141 قطعة سلاح ناري (9 بنادق آلية- 24 بندقية خرطوش- 13 طبنجة- 95 فردا محلي الصنع) بحوزة 119 متهما.
جمارك- سفاجا (1)

أمن المنافذ يحبط 4 قضايا تهريب وينفذ 107 أحكام

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها 4 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية أبرزها «بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات – مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية»، إذ بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي 268 ألفا و545 جنيها.
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