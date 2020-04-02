تنفيذ 73 ألف حكم قضائي فى حملة أمنية خلال 24 ساعة

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٦ ص

حملة أمنية - صورة أرشيفية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة حملات أمنية مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون من حائزى المواد المخدرة والسلاح، وممارسي أعمال العنف والبلطجة، وضبط المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية، علاوة على تنفيذ حملات على الطرق الرئيسية والسريعة، لضبط جرائم السير دون لوحات معدنية، ومخالفات تعليمات المرور من حيث الالتزام بالسرعات المقررة، علاوة على حمل تراخيص القيادة والمركبات، والالتزام بحارات السير وأماكن ركن السيارات المسموح بها منعًا للتكدس المروري.

أسفرت جهود الحملات الأمنية خلال 24 ساعة ماضية، عن ضبط 156 قطعة سلاح نارى، و197 قضية مخدرات، وتنفيذ 73 ألفا و320 حكما قضائيا متنوعا بين أحكام حبس وقضايا مخالفات وغرامات مالية، ومن المقرر استمرار الحملات المكثفة في إطار مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام