شوبير يكشف أسباب وكواليس رفض فتحي التجديد للأهلي

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٦ ص

أحمد فتحي - صورة أرشيفية

أكد أحمد شوبير، أن مسؤولي الزمالك عرضوا على أحمد فتحي لاعب الأهلي، ارتداء القميص الأبيض، لكنه فضل التعاقد مع بيراميدز، قائلا: "في بداية الموسم، فتحي تلقى عرضا من بيراميدز مقابل 25 مليون جنيه للنادي الأهلي، لكن الأهلي تمسك بخدماته وطالبه باستكمال الموسم، في شهر يناير الماضي تحدث الأهلي بشكل شفهي مع فتحي وأكد له أنه مستمر ضمن صفوف الفريق وسوف يتم تجديد عقده، خلال جلسة مفاوضات الأهلي مع فتحي، حدثت بعض المناوشات بين نادر شوقي وأحمد فتحي في الجلسة، وقال له فتحي أنت لا تتحدث باسمي بل ضدي، ليرد عليه نادر مؤكدا أنه يقول ما اتفقا عليه قبل الجلسة".

وأضاف شوبير: "فتحي طلب المشاركة بشكل أساسي، وعرض على لجنة التخطيط الرحيل ومنح الفرصة للاعب صاعد بدلا منه، خصوصا أنه يرى أن محمد هاني وصل إلى 24 عاما، وأصبح يطالب بفرصة المشاركة أساسيا". وتابع: "الأهلي عرض على فتحي 12 مليون جنيه في الموسم الأول، ثم 11 مليون في الموسم الثاني، لكنه كان غاضبا بسبب عدم

وأضاف شوبير: "فتحي طلب المشاركة بشكل أساسي، وعرض على لجنة التخطيط الرحيل ومنح الفرصة للاعب صاعد بدلا منه، خصوصا أنه يرى أن محمد هاني وصل إلى 24 عاما، وأصبح يطالب بفرصة المشاركة أساسيا".



وتابع: "الأهلي عرض على فتحي 12 مليون جنيه في الموسم الأول، ثم 11 مليون في الموسم الثاني، لكنه كان غاضبا بسبب عدم اللعب أساسيا وأيضا تأخير جلسة المفاوضات معه، مما دفعه لفتح المفاوضات مع أندية أخرى".



وذكر: "فتحي أبدى غضبه بسبب احتساب قيمة المقابل المادي الذي حصل عليه من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ضمن قيمة عقده، فتحي طلب خلال الجلسة مساواة قيمة عقده بالتونسي علي معلول، لكن الأهلي أكد أن معلول لاعب محترف ومن الطبيعي أن تكون قيمة عقده كبيرة".