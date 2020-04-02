رياضة

شوبير يكشف أسباب وكواليس رفض فتحي التجديد للأهلي

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٦ ص
أحمد فتحي - صورة أرشيفية
أحمد فتحي - صورة أرشيفية
أكد أحمد شوبير، أن مسؤولي الزمالك عرضوا على أحمد فتحي لاعب الأهلي، ارتداء القميص الأبيض، لكنه فضل التعاقد مع بيراميدز، قائلا: "في بداية الموسم، فتحي تلقى عرضا من بيراميدز مقابل 25 مليون جنيه للنادي الأهلي، لكن الأهلي تمسك بخدماته وطالبه باستكمال الموسم، في شهر يناير الماضي تحدث الأهلي بشكل شفهي مع فتحي وأكد له أنه مستمر ضمن صفوف الفريق وسوف يتم تجديد عقده، خلال جلسة مفاوضات الأهلي مع فتحي، حدثت بعض المناوشات بين نادر شوقي وأحمد فتحي في الجلسة، وقال له فتحي أنت لا تتحدث باسمي بل ضدي، ليرد عليه نادر مؤكدا أنه يقول ما اتفقا عليه قبل الجلسة".
وأضاف شوبير: "فتحي طلب المشاركة بشكل أساسي، وعرض على لجنة التخطيط الرحيل ومنح الفرصة للاعب صاعد بدلا منه، خصوصا أنه يرى أن محمد هاني وصل إلى 24 عاما، وأصبح يطالب بفرصة المشاركة أساسيا". وتابع: "الأهلي عرض على فتحي 12 مليون جنيه في الموسم الأول، ثم 11 مليون في الموسم الثاني، لكنه كان غاضبا بسبب عدم
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إبراهيم-سعيد

إبراهيم سعيد: إكرامي الشحات سبب رحيلي عن الأهلي

كشف إبراهيم سعيد مدافع الأهلي والزمالك السابق، عن سبب رحيله عن القلعة الحمراء في الفترة الماضية، إذ كانت مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2003، كانت نقطة تحول ساهمت في اتخاذه قرار الرحيل، موضحا: "بصراحة طريقة إكرامي الشحات الذي كان مكلفا وقتها بالتفاوض معي لتجديد عقدي كانت غير جيدة وجعلتني أرحل عن الأهلي، شعرت أنه سيتم تجميدي رغم أنني كنت نجم الفريق وخاصة في لقاء السوبر، بعد تلك المباراة المعاملة تغيرت معي وتم استبعادي بالفعل، وهو ما جعلني أقرر الرحيل".
احمد-احمد (3)

كاف عن تأجيل نصف نهائي الأبطال: جزء من الافتراضات

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن بطولة الأمم الأفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون، لا تزال في موعدها بشهري يناير وفبراير المقبلين، وأن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بسبب فيروس كورونا، جزء من الافتراضات. ?وقال رئيس الكاف في تصريحات لصحيفة "ليموند" الفرنسية: "قررنا تأجيل مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، بناءً على ما طلبته الاتحادات، وهذا القرار مفروضاً مع تعليق العديد من الخطوط الجوية، وصعوبة التحاق اللاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا بمنتخباتهم، سننتظر حتى نعرف متى سيمكننا لعب المباريات".
باتريس كارتيرون

الزمالك يكشف حقيقة عودة أحداد ورحيل بعض اللاعبين

حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، موقفه بشأن عودة المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض إلى صفوف القلعة البيضاء من جديد خلال الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته مع الرجاء المغربي. وتحفظ المدير الفني على الأمر، مبرراً بأن الزمالك يمتلك أكثر من لاعب في نفس مركز أحداد، ولا يحتاج التدعيم في مركز لاعب الوسط المهاجم، عكس المراكز الأخرى التي يسعى الفريق الأبيض لتدعيمها في الموسم الجديد والتي يأتي على رأسها مركز رأس الحربة والظهير الأيمن وخط الوسط.
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محمود وحيد - أحمد فتحي - حسين الشحات

بعد رحيله.. فتحي يكشف حقيقة خلافه مع مجلس الأهلي

أصدر أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيانًا يكشف فيه كواليس رفض تجديد عقده مع المارد الأحمر، والاستقرار عليه رحيله، إذ جاء نص البيان: «بداية أحب أن أنفي كل الشائعات الرائجة عن وجوود خلافات بيني و بين إدارة النادي الأهلي العظيم»، متابعا: «فلا داعي لنشر ادعاءات عارية عن الصحه حول علاقتي بهم أو وجد خلافات معهم، فلا يصح جمله وتفصيلا أن يكون هناك خلاف بيني أنا كعاشق ولاعب للنادي الأهلي وإدارته التي لم تتدخر جهدًا في توفير كل السبل والظروف لإنهاء أي خلافات مزعومة و غير صحيحه».
أحمد فتحي

أول تعليق من الأهلي على رحيل أحمد فتحي

علقت إدارة النادي الأهلي على رحيل أحمد فتحي عن صفوف المارد الأحمر، مشيرًا إلى أن النادي يتمنى التوفيق لأحمد فتحي في خطواته المقبلة. ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي بيانًا جاء فيه: "أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري". ورفض أحمد فتحي التجديد لنادي الأهلي، كما قرر الظهير الأيمن الانتقال لصفوف فريق بيراميدز بداية من الموسم القادم.
محمد-يوسف

رسالة من محمد يوسف إلى أحمد فتحي وحسام عاشور

علق محمد يوسف المدرب العام السابق للأهلي، على ملف تجديد أحمد فتحي الظهير الأيمن للقلعة الحمراء والمنتخب الوطني، في تصريحات عبر إذاعة "9090"، قائلا: "موقف أحمد فتحي غريب إلى حد كبير، حيث كان هناك أكثر من جلسة وتأخر اللاعب عن الحضور، وكان لا بد أن يكون هناك تمهيد من جانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بشأن الأمور المادية بدلا من أن يجلس اللاعب للتفاوض مع لجنة التخطيط دون علم بالعرض المادي المقدم من الأهلي لتجديد عقده".
محمود وحيد - أحمد فتحي - حسين الشحات

هل تعمدت إدارة الأهلي الوقيعة بين فتحي والجماهير؟

بعد جلسة استغرقت نحو 5 ساعات من المفاوضات، أعلن النادي الأهلي أن أحمد فتحي طلب مهلة لمدة 48 ساعة، من أجل حسم موقفه من تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. وشهدت الجلسة إصرار فتحي على فتح جميع الملفات، ومنها ما شهدته الأيام الأخيرة من تعرضه لحملات تشويه وتشكيك، كان بعضها موجها له من شخصيات أو وسائل تواصل إجتماعي محسوبة على الأهلي، وأن ذلك أحزنه لكونه لاعبًا ملتزمًا، ويبذل قصارى جهده من أجل خدمة الفريق. فتحي تعرض للهجوم من بعض جماهير الأهلي، خلال الفترة الأخيرة، بعد خروج القناة الرسمية للنادي، وتؤكد أن اللاعب يماطل في المفاوضات.
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