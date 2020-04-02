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إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٨ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن التشخيص الطبي أثبت إصابة وزير الصحة ياكوف ليتزمان وزوجته بفيروس كورونا وباتا يخضعان للعزل الصحي اتباعا للإرشادات.
كان الوزير البالغ من العمر 71 عاما وهو حليف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد ظهر مرارا إلى جانب نتنياهو للإدلاء بأحدث التطورات بشأن انتشار الفيروس والإجراءات الجديدة التي تتخذها الدولة لمكافحته، لكن ليتزمان قلص ظهوره في الأسابيع الأخيرة وتولى المدير العام للوزارة الإدلاء بالإفادات اليومية
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نتنياهو (1)

وضع نتنياهو في الحجر بعد إصابة وزير الصحة بكورونا

تم وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الحجر الصحي، بعد إصابة وزير الصحة في حكومته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، إن التشخيص الطبي أثبت إصابة وزير الصحة ياكوف ليتزمان (البالغ من العمر 71 عاما) وزوجته بفيروس كورونا وباتا يخضعان للعزل الصحي اتباعا للإرشادات.
فيروس-كورونا (2)

وفاة سفيرة الفلبين في لبنان بعد إصابتها بكورونا

توفيت سفيرة الفلبين لدى لبنان برنارديتا كاتالا، اليوم الخميس، في مستشفى "قلب يسوع" بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بحسب ما أعلنته وكالة "روسيا اليوم".
فيروس- كورونا (16)

مليون إصابة و50 ألف وفاة بكورونا.. الصحة العالمية تحذر من الأيام المقبلة

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم ستصل لأكثر من مليون حالة خلال الأيام المقبلة، قائلًا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: «لقد زاد عدد الوفيات بأكثر من الضعف في الأسبوع الماضي، في الأيام القليلة المقبلة، سنصل إلى مليون حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" و50 ألف حالة وفاة»، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
أنجيلا-ميركل

ميركل تطالب الألمان بعدم الخروج: «الوباء لا يعرف الأعياد»

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "يجب على الناس في ألمانيا الامتناع عن السفر والزيارة خلال عطلة عيد الفصح بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)"، ومددت قيود الخروج حتى 19 أبريل الجاري. وأضافت ميركل - في تسجيل تليفزيوني اليوم الأربعاء - أنه يجب على الأشخاص في ألمانيا أيضًا التكيف مع قيود الاتصال الصارمة في عيد الفصح، حيث ترغب الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات تمديد القواعد الحالية بسبب أزمة على الأقل حتى 19 أبريل.
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نتنياهو

«خوفًا من كورونا».. نتنياهو يأمر بعزل جميع الوافدين

كلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزارة الخارجية، بعزل جميع القادمين إلى إسرائيل في الفنادق أو منشآت مخصصة للحجر الصحي، محذرًا من التجمعات للاحتفال بليلة عيد الفصح، مشيرًا أن الاحتفالات بـ«عيد المساخر» الشهر الماضي، كانت من بين الأسباب الرئيسية لانتشار الفيروس وخاصة بين اليهود من طائفة الحريدين. وقرر نتنياهو، أنه كلما تنجح وزارة الأمن بتزويد البلاد بمعدات فحص كورونا، وفقا لشروط حددتها وزارة الصحة، كان أفضل، وأنه ستتم دراسة إجراء الفحوص للعائدين من خارج إسرائيل أيضا، موعزا إلى وزارة المالية برصد ميزانية لذلك بصورة فورية.
نتنياهو

الاشتباه في إصابة نتنياهو بفيروس «كورونا»

أفادت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيخضع لفحص فيروس كورونا بعد إصابة مستشارة له بالفيروس. وذكرت القناة الإخبارية العبرية "13"، أن نتنياهو سيخضع للفحص، ولكن دون تحديد موعد، بعد تأكيد إصابة مستشارة نتنياهو لشؤون المتدينين ربيبكا بالوش، بالفيروس بعد إصابة زوجها به، موضحة أن بالوش التقت نتنياهو وعدد من الوزراء الإسرائيليين، الخميس الماضي، لكنها نقلت عن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو حافظ على مسافة في أثناء اللقاءات.
فيروس كورونا

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في إسرائيل لـ20 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 20 وفاة، إذ ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة في البلاد جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وصل إلى 20 حالة، بعد الإعلان عن حالة وفاة جديدة مساء اليوم.  من جانبها، أفادت الوزارة الإسرائيلية، أن مسنًا إسرائيليًا يبلغ من العمر 90 عامًا، توفي بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 20 حالة وفاة، فضلا عن وفاة أخرى مساء اليوم نفسه، لرجل يبلغ من العمر 73 عاما، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا - إسرائيل

ارتفاع عدد إصابات كورونا داخل إسرائيل بنسبة 40% خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 427 حالة، موضحة أنه قفز خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ كان عدد الإصابات حتى صباح أمس الثلاثء 304 حالات، متوقعة زيادات أكبر في الأعداد مع تنفيذ علميات الفحص الجماعي.
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