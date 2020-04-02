ترامب يدرس وقف الرحلات الجوية الداخلية لمناطق تفشي كورونا

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١١ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يبحث خطة لوقف الرحلات الجوية الداخلية إلى أكثر الأماكن تضررا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ونقلت صحيفة (يو. إس. آيه توداي) الأمريكية، اليوم الخميس، عن ترامب خلال إفادة صحفية في البيت الأبيض، قوله: "نحن بالتأكيد ننظر في ذلك ولكن بمجرد اتخاذ هذه الخطوة، فنحن في واقع الأمر نفرض قيودا على صناعة مطلوبة بشدة".

وعن وقف الرحلات الجوية الداخلية، التي تقلصت بالفعل إلى حد كبير جراء تراجع الطلب، أوضح ترامب: "ننظر إلى الأمر برمته"، مضيفا أنه ليس مستعدا لإصدار أمر بالبقاء في المنزل، كما أن هذا القرار ليس ضروريا في بعض الولايات.وتابع أن هذا القرار لا يتمتع بالمرونة إذ أن هنالك بعض الولايات والمناطق التي لا تعاني من