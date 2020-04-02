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ترامب يدرس وقف الرحلات الجوية الداخلية لمناطق تفشي كورونا

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١١ ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يبحث خطة لوقف الرحلات الجوية الداخلية إلى أكثر الأماكن تضررا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ونقلت صحيفة (يو. إس. آيه توداي) الأمريكية، اليوم الخميس، عن ترامب خلال إفادة صحفية في البيت الأبيض، قوله: "نحن بالتأكيد ننظر في ذلك ولكن بمجرد اتخاذ هذه الخطوة، فنحن في واقع الأمر نفرض قيودا على صناعة مطلوبة بشدة".
وعن وقف الرحلات الجوية الداخلية، التي تقلصت بالفعل إلى حد كبير جراء تراجع الطلب، أوضح ترامب: "ننظر إلى الأمر برمته"، مضيفا أنه ليس مستعدا لإصدار أمر بالبقاء في المنزل، كما أن هذا القرار ليس ضروريا في بعض الولايات.وتابع أن هذا القرار لا يتمتع بالمرونة إذ أن هنالك بعض الولايات والمناطق التي لا تعاني من
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دونالد ترامب

ترامب: مستعد للتوسط في خلاف النفط بين موسكو والرياض

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض حول تطورات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الولايات المتحدة، استعداده للتوسط بين السعودية وروسيا لوقف حرب أسعار النفط الدائرة بين البلدين، والتي أدت إلى انهيار أسعاره، قائلا: "البلدين يناقشان ذلك وسأنضم إليهما في الوقت المناسب إذا لزم الأمر"، مضيفا أنه بحث مطولا هذا الملف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال مكالمتين هاتفيتين في الأيام الأخيرة.
ترامب

ترامب يعلن منطقة كوارث كبرى بكولورادو بسبب كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، منطقة كوارث كبرى في ولاية كولورادو، وأصدر تعليماته بتقديم مساعدات للولاية للتعافي في المناطق المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والذي بدأ انتشاره في 20 يناير الماضي بالولايات المتحدة وما زال مستمرا. وحسب بيان للبيت الأبيض، فسيكون التمويل الفيدرالي متاحا على مختلف المستويات المحلية للولاية وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بها وذلك في إطار التدابير الحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع مناطق الولاية المتضررة من تفشي الفيروس.
فيروس-كورونا (3)

وفاة أول رضيع بسبب فيروس «كورونا» في أمريكا

توفى أول رضيع أمريكي في ولاية إلينوي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأكد حاكم الولاية جاى بى بريتزكر، في مؤتمر صحفى وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، أن وفاة "الرضيع" مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما أشارت إدارة الصحة العامة في الولاية، إلى أن عمر الطفل الذي توفي أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس كورونا إيجابيا. يذكر أن، عدد الوفيات جراء فيروس كورونا فى الولايات المتحدة كسر حاجز 2000 شخص بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفا، استنادا الى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.
دونالد ترامب

بسبب كورونا.. ترامب يدرس فرض حجر صحي على نيويورك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يفكر في فرض حجر صحي على ولاية نيوجيرسي ونيويورك، بعد التفشي الكبير لفيروس كورونا المستجد، وفقا لروسيا اليوم. وقال ترامب في وقت سابق، إنه ألغى صفقة تشريع فيروس كورونا، لافتا أنه لم يلغ التشريع بشكل نهائي، حيث صرح بأنه ألغى الصفقة التي تم التوصل إليها في حينه حول التشريع، بسبب بعض البنود التي أدرجها الديمقراطيون. وأشار أن المناقشات حول التشريع بشكل عام لا تزال جارية، وأن بيلوسي قالت: إن الاتفاق حوله قريب.
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دونالد ترامب

بسبب كورونا.. ترامب يدرس فرض حجر صحي على نيويورك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يفكر في فرض حجر صحي على ولاية نيوجيرسي ونيويورك، بعد التفشي الكبير لفيروس كورونا المستجد، وفقا لروسيا اليوم. وقال ترامب في وقت سابق، إنه ألغى صفقة تشريع فيروس كورونا، لافتا أنه لم يلغ التشريع بشكل نهائي، حيث صرح بأنه ألغى الصفقة التي تم التوصل إليها في حينه حول التشريع، بسبب بعض البنود التي أدرجها الديمقراطيون. وأشار أن المناقشات حول التشريع بشكل عام لا تزال جارية، وأن بيلوسي قالت: إن الاتفاق حوله قريب.
دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي: حققنا تقدما كبيرا في مواجهة كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة حققت تقدما في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن إجراءات الاختبار تسير على ما يرام، لافتا إلى أنه تم توسيع خدمات الرعاية الطبية عن بعد لمواجهة كورونا. وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يجب تقليص التنقل والتجمعات وتجنب السفر لمواجهة الفيروس القاتل، مؤكدا أن واشنطن ستكسب المعركة ضد كورونا. وصرح بأن الاقتصاد الأمريكي سيتعافى بسرعة من تداعيات فيروس كورونا، مبينا في السياق أنه سيتم توفير دعم اقتصادي ومالي للشركات الصغيرة.
دونالد ترامب

ترامب يتبرع براتب 3 أشهر لمحاربة فيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، في تغريدة نشرتها على "تويتر"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبرع براتبه للربع الأخير من 2019، والبالغ 100 ألف دولار، لدعم جهود التصدى لفيورس كورونا فى البلاد، قائلة: "لقد التزم الرئيس دونالد ترامب بالتبرع براتبه أثناء وجوده في منصبه. تنفيذا لهذا الوعد وحماية للشعب الأمريكي، فإنه يتبرع براتبه للربع الأخير من 2019 لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية من أجل دعم الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا واحتوائه ومكافحته"، وأرفقت التغريدة بصورة شيك بالمبلغ.
كورونا 2

ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» في أمريكا لـ27 مصابا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 27، مشيرة إلى 9 حالات وفاة من بين المصابين، مؤكدة أن جميع الوفيات الجديدة سجلت في ولاية واشنطن، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد، تسجيل ثاني حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد في مدينة سياتل بولاية واشنطن شمال غربي البلاد. وتوفي رجل سبعيني من جراء إصابته بفيروس كورونا في سياتل، وفقا للسلطات الصحية، ليكون بذلك ثاني شخص يتوفى جراء الفيروس على الأراضي الأمريكية.
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