وفاة سفيرة الفلبين في لبنان بعد إصابتها بكورونا

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ ص

كورونا - صورة أرشيفية

توفيت سفيرة الفلبين لدى لبنان برنارديتا كاتالا، اليوم الخميس، في مستشفى "قلب يسوع" بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بحسب ما أعلنته وكالة "روسيا اليوم".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في آخر حصيلة لها أمس الأربعاء، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 479 إصابة.وكانت الحكومة اللبنانية وافقت على السماح للمغتربين في الخارج بالعودة رغم إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا، وتعهد رئيس الوزراء حسان دياب، الذي كانت حكومته تصارع أزمة مالية