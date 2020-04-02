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وفاة سفيرة الفلبين في لبنان بعد إصابتها بكورونا

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
توفيت سفيرة الفلبين لدى لبنان برنارديتا كاتالا، اليوم الخميس، في مستشفى "قلب يسوع" بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بحسب ما أعلنته وكالة "روسيا اليوم".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في آخر حصيلة لها أمس الأربعاء، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 479 إصابة.وكانت الحكومة اللبنانية وافقت على السماح للمغتربين في الخارج بالعودة رغم إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا، وتعهد رئيس الوزراء حسان دياب، الذي كانت حكومته تصارع أزمة مالية
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نتنياهو (1)

وضع نتنياهو في الحجر بعد إصابة وزير الصحة بكورونا

تم وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الحجر الصحي، بعد إصابة وزير الصحة في حكومته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، إن التشخيص الطبي أثبت إصابة وزير الصحة ياكوف ليتزمان (البالغ من العمر 71 عاما) وزوجته بفيروس كورونا وباتا يخضعان للعزل الصحي اتباعا للإرشادات.
فيروس-كورونا (1)

إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن التشخيص الطبي أثبت إصابة وزير الصحة ياكوف ليتزمان وزوجته بفيروس كورونا وباتا يخضعان للعزل الصحي اتباعا للإرشادات.
فيروس- كورونا (16)

مليون إصابة و50 ألف وفاة بكورونا.. الصحة العالمية تحذر من الأيام المقبلة

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم ستصل لأكثر من مليون حالة خلال الأيام المقبلة، قائلًا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: «لقد زاد عدد الوفيات بأكثر من الضعف في الأسبوع الماضي، في الأيام القليلة المقبلة، سنصل إلى مليون حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" و50 ألف حالة وفاة»، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
أنجيلا-ميركل

ميركل تطالب الألمان بعدم الخروج: «الوباء لا يعرف الأعياد»

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "يجب على الناس في ألمانيا الامتناع عن السفر والزيارة خلال عطلة عيد الفصح بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)"، ومددت قيود الخروج حتى 19 أبريل الجاري. وأضافت ميركل - في تسجيل تليفزيوني اليوم الأربعاء - أنه يجب على الأشخاص في ألمانيا أيضًا التكيف مع قيود الاتصال الصارمة في عيد الفصح، حيث ترغب الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات تمديد القواعد الحالية بسبب أزمة على الأقل حتى 19 أبريل.
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حسان دياب

وفاتان و26 إصابة بكورونا فى لبنان خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، في تقريرها اليومي عن آخر مستجدات تفشي كورونا في البلاد، عن تسجيل وفاتين و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة أن كلا الضحيتين الجديدين في العقد الثامن من العمر، وكانا يعانيان من أمراض مزمنة، لافتة إلى أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد بلغ بذلك 10 حالات، وأن حصيلة الإصابات المثبتة مخبريا بكورونا في لبنان ارتفعت منذ أمس، السبت، إلى 438 حالة.
كورونا 7

لبنان: 23 إصابة جديدة بكورونا.. وفرض حظر التجوال

كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن وصول عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 391 مصابا، اليوم الجمعة، أي بزيادة 23 حالة عن يوم أمس الخميس، وعن تسجيل وفاة واحدة لمصاب كان يعاني من أمراض مزمنة، قائلة إنه "حتى تاريخ اليوم بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى بيروت الجامعي ومختبرات المستشفيات?الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 391 حالة إصابة بفيروس كورونا، أي بزيادة 23 حالة عن يوم أمس، كما سجلت حالة وفاة لدى مريض يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي في بيروت". ?
كورونا 2

إصابة رئيس أركان جيش الفلبين بكورونا

أثبتت نتائج الفحوصات الطبية، إصابة رئيس أركان الجيش الفلبيني بفيروس كورونا المستجد، ما دفع وزير الدفاع بالبلاد إلى الخضوع للحجر الذاتي بعد مخالطته، وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يساعد فيه الجيش على فرض إغلاق ضخم لاحتواء الفيروس. وقال وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورينزانا، إنه سيخضع إلى الحجر الصحي المنزلي، اليوم الجمعة، بعد أن كان في اجتماعين أخيرين مع الجنرال فيليمون سانتوس جونيور، الذي كشف عن إصابته بالفيروس، وقال الاثنان إنهما في حالة جيدة.
فيروس- كورونا (14)

ارتفاع أعداد مصابي كورونا بلبنان: لا نستطيع المواجهة

حذر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، اليوم الأحد، من أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بشكل مخيف" بسبب عدم الالتزام بالحجر المنزلي من قبل المواطنين. وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي إنه "لن يعود بمقدورنا مواجهة الوباء إذا لم يلتزم الكل"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفة للتعليمات، مشددا على أن كل مخالفة تشكل تهديدا على السلامة العامة ستقمع، مطالبا البلديات في لبنان بتوفير مكان ملائم لحجر المصابين الذين لا يحتاجون لرعاية صحية، والمساعدة بمهام التوعية.
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