«رؤية وطن 2030»: إفريقيا تحتاج تصحيح مسار لتحقيق التنمية
٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٨ ص
إفريقيا - صورة أرشيفية
قال محمد ناجح الرئيس التنفيذي لمبادرة "رؤية وطن 2030 لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة"، إن خطة التنمية المستدامة في إفريقيا تحتاج إلى تطوير شامل يمكنها من مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها والتي تحول دون تحقيق الأمن والسلام، موضحا أنه يجب على إفريقيا العمل على توفير حركة نقل بين دول القارة لربط الدول مما يسهل حركة تنقلات الأشخاص والسلع.
وأشار ناجح، في تصريح له، اليوم الخميس، إلى ضرورة أن يكون هناك مزيدا من التعاون بين الدول الإفريقية، من خلال اتفاقية التجارة الحرة، لافتا إلى أن إفريقيا تحتاج إلى تعديل وتصحيح طريق الجهود الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة وأهداف جدول أعمال 2063، ويجب إعطاء الأولوية الكبرى لتعزيز إمكانيات القارة خاصة فيما
وأشار ناجح، في تصريح له، اليوم الخميس، إلى ضرورة أن يكون هناك مزيدا من التعاون بين الدول الإفريقية، من خلال اتفاقية التجارة الحرة، لافتا إلى أن إفريقيا تحتاج إلى تعديل وتصحيح طريق الجهود الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة وأهداف جدول أعمال 2063، ويجب إعطاء الأولوية الكبرى لتعزيز إمكانيات القارة خاصة فيما يتعلق بالحكومة.
وتابع أن القارة الإفريقية شهدت خلال عام رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي العديد من الجهود المبذولة من الجانب المصري لتحقيق التنمية في القارة السمراء، مؤكدا أهمية القارة الإفريقية لمصر باعتبار أن إفريقيا تمثل العمق الاستراتيجي الأكثر أهمية لمصر.
وأضاف أنه على هامش مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الـ74 للجمعية العام للأمم المتحدة، أعلنت وزارة الخارجية أن هدف الرئيس الأول من المشاركة هو تنمية إفريقيا، وخلال عام رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، برز أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي في القارة، بالتركيز على البنية التحتية، باعتبارها السبيل لتحقيق تنمية القارة.
يذكر أن مصر عملت خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي على تنفيذ خطة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وشملت تطوير منظمتي الزراعة والتصنيع بالقارة، إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وتشجيع القطاع الخاص والمجتمعي على المساهمة في البرامج والمشروعات الأفريقية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.