«رؤية وطن 2030»: إفريقيا تحتاج تصحيح مسار لتحقيق التنمية

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٨ ص

إفريقيا - صورة أرشيفية

قال محمد ناجح الرئيس التنفيذي لمبادرة "رؤية وطن 2030 لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة"، إن خطة التنمية المستدامة في إفريقيا تحتاج إلى تطوير شامل يمكنها من مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها والتي تحول دون تحقيق الأمن والسلام، موضحا أنه يجب على إفريقيا العمل على توفير حركة نقل بين دول القارة لربط الدول مما يسهل حركة تنقلات الأشخاص والسلع.

وأشار ناجح، في تصريح له، اليوم الخميس، إلى ضرورة أن يكون هناك مزيدا من التعاون بين الدول الإفريقية، من خلال اتفاقية التجارة الحرة، لافتا إلى أن إفريقيا تحتاج إلى تعديل وتصحيح طريق الجهود الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة وأهداف جدول أعمال 2063، ويجب إعطاء الأولوية الكبرى لتعزيز إمكانيات القارة خاصة فيما