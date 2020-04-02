محمود البزاوي يقترب من موسم رمضان بـ«فرصة تانية»

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ ص

الفنان محمود البزاوي - صورة أرشيفية

يحاول الفنانون اللحاق بالموسم الرمضاني، فالجميع أصبح مهدد الآن بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ما جعل عدد من المسلسلات تتوقف عن التصوير لفترة، لمراعاة الإجراءات الاحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء، بما في ذلك الابتعاد عن التجمعات، فعلى سبيل المثال قرر طاقم العمل إيقاف مسلسل "دهب عيرة" لمدة 10 أيام، وأيضا مسلسل "100 قرش"، أما مسلسل حسن الرداد "شاهد عيان"، فهو مهدد بالخروج من الموسم الرمضاني، من ناحية أخرى يقترب الفنان محمود البزواي، من أنهاء تصوير مسلسل "فرصة ثانية"، قريبا.

ويشارك في بطولة المسلمين مجموعة من الفنانين، هم: ياسمين صبري، آيتن عامر، إداورد، أشرف زكي، هبة عبد الغني، أحمد مجدي، أحمد الشامي، محمد دياب، ومن إخراج مرقص عادل، الذي قرر زيادة عدد ساعات التصوير، حتى يتمكن من اللحاق بالموسم الرمضاني. يذكر أن الفنان محمود البزاوى حقق نجاحا كبيرا، في جزئي "كلبش"، وفي