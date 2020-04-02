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محمود البزاوي يقترب من موسم رمضان بـ«فرصة تانية»

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ ص
الفنان محمود البزاوي - صورة أرشيفية
الفنان محمود البزاوي - صورة أرشيفية
يحاول الفنانون اللحاق بالموسم الرمضاني، فالجميع أصبح مهدد الآن بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ما جعل عدد من المسلسلات تتوقف عن التصوير لفترة، لمراعاة الإجراءات الاحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء، بما في ذلك الابتعاد عن التجمعات، فعلى سبيل المثال قرر طاقم العمل إيقاف مسلسل "دهب عيرة" لمدة 10 أيام، وأيضا مسلسل "100 قرش"، أما مسلسل حسن الرداد "شاهد عيان"، فهو مهدد بالخروج من الموسم الرمضاني، من ناحية أخرى يقترب الفنان محمود البزواي، من أنهاء تصوير مسلسل "فرصة ثانية"، قريبا.
ويشارك في بطولة المسلمين مجموعة من الفنانين، هم: ياسمين صبري، آيتن عامر، إداورد، أشرف زكي، هبة عبد الغني، أحمد مجدي، أحمد الشامي، محمد دياب، ومن إخراج مرقص عادل، الذي قرر زيادة عدد ساعات التصوير، حتى يتمكن من اللحاق بالموسم الرمضاني. يذكر أن الفنان محمود البزاوى حقق نجاحا كبيرا، في جزئي "كلبش"، وفي
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كورونا يصل الجزائر.. وفاة أول فنان عربي بالوباء

مازل فيروس الكورونا ينتشر بسرعة البرق، فلم يتمكن العلماء والأطباء من السيطرة عليه حتى الآن، وفي كل يوم يفقد العالم الآلاف، وتوجد بعض الدول التي تعيش حالة من اليأس والإحباط، لفقدان السيطرة الكاملة على المرض، وبالنسبة لفئة الفنانين، فاستطاع فيروس كورونا أن يهاجم الكثير منهم، بداية من هوليوود إلى بوليوود، كما أن الوطن العربي كان له نصيب، فمنذ أيام قليلة أعلنت الفنانة رولا محمود عن إصابتها بالفيروس، أما الفنان الجزائري نور الدين زيدوني فيعتبر أول فنان عربي توفى بسبب الكورونا.
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رمضان 2020.. مسلسلات مصرية هربت من «كورونا»

بعد أزمة الكورونا، أصبحت المسلسلات الرمضانية مهددة بالتوقف، نتيجة لاتباع الإجراءات الاحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء، ما جعل القائمين على مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا، اتخاذ قرار بوقف التصوير لمدة 10 أيام، وتبعه مسلسل بـ"100 قرش" للفنانة نيللي كريم، حيث قرر طاقم العمل وقف التصوير لنفس المدة، كما أن مسلسل حسن الرداد "شاهد عيان" في خطر كبير، وأصبحت أيضا الفنانة هيفاء وهبي مهددة بوقف مسلسلها "أسود فاتح"، على الجانب الآخر مسلسلات هربت من جحيم كورونا، ومنها:
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«هزر فزر».. أحمد فهمي أبرز ضيوف برنامج هنا الزاهد

تعتبر هذه الأيام عصيبة للغاية، الجميع يعيش حالة من الخوف، نتيجة تفشي فيروس الكورونا المستجد (كوفيد - 19)، لكن مع إطلاق أولى حلقات البرنامج الترفيهي الجديد "هزر فزر" لهنا الزاهد، والذي يعرض على قناة cbc، من المؤكد أننا سنجد بعض المرح، وفي البداية قالت: "أنا مذيعة طب إزاي، اللي عاوز يضحك يستنى هنا"، وتعتبر هذه هي التجربة الأولى لهنا، ولأنها تتميز بخفة الدم والروح، من المتوقع أن يلقى إعجابا كبيرا من الجمهور، كما أن ضيوف الحلقة الأولى كانت مفاجأة للجميع.
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عودة الكبار.. البطولة النسائية «تحتكر» دراما رمضان

تتصدر البطولة النسائية دراما رمضان 2020، ويجري العمل على قدم وساق من أجل اللحاق بالسباق الرمضاني، ويشهد رمضان هذا العام عودة الفنانات الكبار نادية الجندي، ونبيلة عبيد إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات، وبعد غياب العام الماضي تعود يسرا، ونيللي كريم وهيفاء وهبي، وبعد غياب عامين تعود زينة، وغادة عادل، وتطل مني زكي على جمهورها بعد غياب 4 سنوات عن دراما رمضان، فيما حرصت بعض النجمات على التواجد على الخريطة الرمضانية مثل العام الماضي أبرزهم دينا الشربيني، وغادة عبد الرازق، وياسمين عبد العزيز، ومي عز الدين.
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لهزيمة الكورونا.. يسرا: افرحوا بالنعم وقربوا لبعض

تتميز الفنانة يسرا بروح الدعابة دائما، وستجد ذلك واضحا، من خلال اللقاءات التليفزيونية، كما أنها تتمتع بتلقائية غير مسبوقة، ويصفها البعض بـ"الدبلوماسية"، وتحاول نشر الأمل والتحدث بإيجابية، لذا قررت تشجيع محبينها على البقاء بالمنزل، من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وليست هي الأولى من قامت بذلك، بل سبقها أحمد حلمي، كما أطلقت هند صبري مبادرة "تحدي الملل"، أما الفنان حسام داغر، فقرر تقديم روشتة صحية، لقضاء فترة الحجر المنزلي.
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في عيد ميلادها.. نادية الجندي «بطلة أفلام الجاسوسية»

يوافق اليوم 24 مارس عيد ميلاد الفنانة نادية الجندي، واشتهرت بأفلام الأكشن والدراما، كما كان لها سلسلة من أفلام الجاسوسية ضد إسرائيل، على سبيل المثال المهمة في تل أبيب، وفيلم الجاسوسة حكمت فهمي، وبالنسبة للمسلسلات، حققت نجاحا كبيرا أيضا، مثل قطار منتصف الليل ومشوار امرأة، لذا منحها الجمهور لقب "نجمة الجماهير"، حيث استطاعت تغيير فكرة الجاسوسية ببراعة، وعند مشاهدة أحد هذه الأفلام، ستشعر أن المشاهد حقيقية، وذلك يدل على براعتها في تجسيد مختلف الشخصيات.
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ماجدة زكي تعود إلى التليفزيون بمسلسل «قوت القلوب»

تمتعنا الفنانة ماجدة زكي دائما بأدوارها الرائعة، ففي عام 1978 عرض أول مسلسل تليفزيوني لها "أحلام الفتى الطائر"، ومن ثم توالت الأعمال المدهشة، وفي عام 2017 قدمت آخر مسلسل "اللهم إني صايم"، مع الفنان مصطفى شعبان وريم مصطفى، ومن إخراج أكرم فريد، وتوقفت عامين، وها هي تعود من جديد بمسلسل "قوت القلوب"، للمخرج مجدي أبو عميرة، وستنطلق أولى حلقاته، اليوم السبت، على شاشة الحياة، فالجمهور ينتظر هذا العود الحميد لماجدة زكي، كما يشاركها مجموعة من النجوم الشابة.
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