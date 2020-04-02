إبراهيم سعيد: إكرامي الشحات سبب رحيلي عن الأهلي

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص

إبراهيم سعيد - صورة أرشيفية

كشف إبراهيم سعيد مدافع الأهلي والزمالك السابق، عن سبب رحيله عن القلعة الحمراء في الفترة الماضية، إذ كانت مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2003، كانت نقطة تحول ساهمت في اتخاذه قرار الرحيل، موضحا: "بصراحة طريقة إكرامي الشحات الذي كان مكلفا وقتها بالتفاوض معي لتجديد عقدي كانت غير جيدة وجعلتني أرحل عن الأهلي، شعرت أنه سيتم تجميدي رغم أنني كنت نجم الفريق وخاصة في لقاء السوبر، بعد تلك المباراة المعاملة تغيرت معي وتم استبعادي بالفعل، وهو ما جعلني أقرر الرحيل".

وأكد سعيد، في تصريحات له عبر برنامج "البريمو" المذاع على قناة "TEN"، أن مرتضى منصور هو من بدأ المفاوضات معه للانتقال للفريق الأبيض عقب تدهور العلاقة مع الأهلي، مشيرا إلى أن قوة علاقته بمرتضى ساهمت في انضمامه للزمالك رغم أنه تلقى عرضا سعوديا. وأوضح أنه استفاد من أخطائه خلال مسيرته كلاعب وأصبح يتقبل الانتقادات،