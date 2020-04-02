رياضة

إبراهيم سعيد: إكرامي الشحات سبب رحيلي عن الأهلي

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص
إبراهيم سعيد - صورة أرشيفية
إبراهيم سعيد - صورة أرشيفية
كشف إبراهيم سعيد مدافع الأهلي والزمالك السابق، عن سبب رحيله عن القلعة الحمراء في الفترة الماضية، إذ كانت مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2003، كانت نقطة تحول ساهمت في اتخاذه قرار الرحيل، موضحا: "بصراحة طريقة إكرامي الشحات الذي كان مكلفا وقتها بالتفاوض معي لتجديد عقدي كانت غير جيدة وجعلتني أرحل عن الأهلي، شعرت أنه سيتم تجميدي رغم أنني كنت نجم الفريق وخاصة في لقاء السوبر، بعد تلك المباراة المعاملة تغيرت معي وتم استبعادي بالفعل، وهو ما جعلني أقرر الرحيل".
وأكد سعيد، في تصريحات له عبر برنامج "البريمو" المذاع على قناة "TEN"، أن مرتضى منصور هو من بدأ المفاوضات معه للانتقال للفريق الأبيض عقب تدهور العلاقة مع الأهلي، مشيرا إلى أن قوة علاقته بمرتضى ساهمت في انضمامه للزمالك رغم أنه تلقى عرضا سعوديا. وأوضح أنه استفاد من أخطائه خلال مسيرته كلاعب وأصبح يتقبل الانتقادات،
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شوبير يكشف أسباب وكواليس رفض فتحي التجديد للأهلي

أكد أحمد شوبير، أن مسؤولي الزمالك عرضوا على أحمد فتحي لاعب الأهلي، ارتداء القميص الأبيض، لكنه فضل التعاقد مع بيراميدز، قائلا: "في بداية الموسم، فتحي تلقى عرضا من بيراميدز مقابل 25 مليون جنيه للنادي الأهلي، لكن الأهلي تمسك بخدماته وطالبه باستكمال الموسم، في شهر يناير الماضي تحدث الأهلي بشكل شفهي مع فتحي وأكد له أنه مستمر ضمن صفوف الفريق وسوف يتم تجديد عقده، خلال جلسة مفاوضات الأهلي مع فتحي، حدثت بعض المناوشات بين نادر شوقي وأحمد فتحي في الجلسة، وقال له فتحي أنت لا تتحدث باسمي بل ضدي، ليرد عليه نادر مؤكدا أنه يقول ما اتفقا عليه قبل الجلسة".
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كاف عن تأجيل نصف نهائي الأبطال: جزء من الافتراضات

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن بطولة الأمم الأفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون، لا تزال في موعدها بشهري يناير وفبراير المقبلين، وأن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بسبب فيروس كورونا، جزء من الافتراضات. ?وقال رئيس الكاف في تصريحات لصحيفة "ليموند" الفرنسية: "قررنا تأجيل مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، بناءً على ما طلبته الاتحادات، وهذا القرار مفروضاً مع تعليق العديد من الخطوط الجوية، وصعوبة التحاق اللاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا بمنتخباتهم، سننتظر حتى نعرف متى سيمكننا لعب المباريات".
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الزمالك يكشف حقيقة عودة أحداد ورحيل بعض اللاعبين

حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، موقفه بشأن عودة المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض إلى صفوف القلعة البيضاء من جديد خلال الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته مع الرجاء المغربي. وتحفظ المدير الفني على الأمر، مبرراً بأن الزمالك يمتلك أكثر من لاعب في نفس مركز أحداد، ولا يحتاج التدعيم في مركز لاعب الوسط المهاجم، عكس المراكز الأخرى التي يسعى الفريق الأبيض لتدعيمها في الموسم الجديد والتي يأتي على رأسها مركز رأس الحربة والظهير الأيمن وخط الوسط.
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هل يتم إلغاء دوري الأبطال؟.. أمين عام الـ"كاف" يجيب

أكد عبد المنعم باه، القائم بأعمال أمين عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه لم يتم إلغاء أي مسابقة قارية في الوقت الحالي، مشيراً أن كاف يتابع الموقف العالمي يوماً بيوم مع الفيفا ومنظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية لكل دولة، جاء ذلك في حوار أجراه مع الصحفيين عبر الإنترنت. وبدأ باه، حديثه، قائلًا: "الوضع الحالي كما تعرفون أننا قمنا بتعليق كل الأنشطة من حيث المسابقات، وورش العمل وغيرها، والتي كانت مقررة في مارس وإبريل، ونتابع تطور الموقف مع مختلف الشركاء مثل الفيفا ومنظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية".
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تعرف على كواليس جلسة الخمس ساعات بين الأهلي وفتحي

كشف مصدر داخل الأهلي، عن أسباب استغراق جلسة المفاوضات التي جمعت لجنة التخطيط بالنادي، برئاسة محسن صالح وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو، مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، واستغرقت نحو خمس ساعات. وخلال الجلسة أصر أحمد فتحي على فتح جميع الملفات، القديمة والحديثة، ومنها ما شهدته الأيام الأخيرة من تعرضه لحملات تشويه وتشكيك، كان بعضها موجهًا له من شخصيات أو وسائل تواصل اجتماعي محسوبة على الأهلي، وأن ذلك أحزنه لكونه لاعبًا ملتزمًا، ويبذل قصارى جهده من أجل خدمة الفريق.
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محاولات في الكاف لحسم مصير مباريات دوري الأبطال

يسعى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لحسم مصير مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، سواء بالتاجيل أو خوضها في الموعد المحدد لهما، وحدد نهاية الأسبوع المقبل موعدا لاجتماع لجنة الطوارئ لحسم مصير مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد والأهلي، والرجاء أمام الزمالك، وذلك بحسب صحفية "LE360" المغربية. وكشف مصدر مسؤول، أن الاجتماع سيكون عن طريق "الفيديو"، بين الأعضاء السبعة الذين يشكلون لجنة الطوارئ، بسبب تعليق الرحلات الجوية في معظم البلدان الإفريقية، إلى جانب إغلاق مقر كاف، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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عمر صلاح: محمد الشناوي أفضل حارس مرمى فى مصر

أبدى عمر صلاح حارس مرمى الزمالك السابق وسموحة الحالي، حزنه، بسبب طريقة رحيله عن ناديه السابق، حيث رحل الحارس عن الزمالك في بداية الموسم إلى سموحة، ضمن صفقة انتقال محمد أبو جبل للقلعة البيضاء. وقال عمر صلاح في تصريحات عبر برنامج "جمهور الثالثة" على قناة "أون تايم سبورت": "ذهلت من رقم رحيلي من الزمالك إلى سموحة، حيث كان 500 ألف جنيه فقط، كما لم أتوقع الخروج من القلعة البيضاء في هذا التوقيت". وأضاف "كنت أتمنى البقاء في الزمالك، وتم إبلاغي بقرار الرحيل من خلال وكيل أعمالي، ولكني أضع كل تركيزي مع سموحة".
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