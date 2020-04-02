وضع نتنياهو في الحجر بعد إصابة وزير الصحة بكورونا

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ ص

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - صورة أرشيفية

تم وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الحجر الصحي، بعد إصابة وزير الصحة في حكومته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، إن التشخيص الطبي أثبت إصابة وزير الصحة ياكوف ليتزمان (البالغ من العمر 71 عاما) وزوجته بفيروس كورونا وباتا يخضعان للعزل الصحي اتباعا للإرشادات.

وليتزمان حليف لنتنياهو، وظهر مرارا إلى جانبه للإدلاء بأحدث التطورات بشأن انتشار الفيروس والإجراءات الجديدة التي تتخذها الدولة لمكافحته، لكن ليتزمان قلص ظهوره في الأسابيع الأخيرة وتولى المدير العام للوزارة الإدلاء بالإفادات اليومية بدلا منه. وقالت الوزارة، في بيان، إن ليتزمان وزوجته في حالة جيدة، مضيفة:

وليتزمان حليف لنتنياهو، وظهر مرارا إلى جانبه للإدلاء بأحدث التطورات بشأن انتشار الفيروس والإجراءات الجديدة التي تتخذها الدولة لمكافحته، لكن ليتزمان قلص ظهوره في الأسابيع الأخيرة وتولى المدير العام للوزارة الإدلاء بالإفادات اليومية بدلا منه.



وقالت الوزارة، في بيان، إن ليتزمان وزوجته في حالة جيدة، مضيفة: "سيتم إجراء تقصي وبائي وسترسل طلبات عزل للأشخاص الذين تعاملوا معه هو وزوجته في الأسبوعين الأخيرين".



وكان نتنياهو قد خضع للفحص بعد إصابة مستشارة له بفيروس كورونا لكن نتائج الفحوصات التي أجريت له جاءت سلبية. وخضع نتنياهو (70 عاما) لعزل ذاتي حتى وقت متأخر أمس الأربعاء لكن لم يتضح إن كان قد عقد أي لقاء مع ليتزمان في الآونة الأخيرة أم لا



