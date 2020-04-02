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وضع نتنياهو في الحجر بعد إصابة وزير الصحة بكورونا

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ ص
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - صورة أرشيفية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - صورة أرشيفية
تم وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الحجر الصحي، بعد إصابة وزير الصحة في حكومته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، إن التشخيص الطبي أثبت إصابة وزير الصحة ياكوف ليتزمان (البالغ من العمر 71 عاما) وزوجته بفيروس كورونا وباتا يخضعان للعزل الصحي اتباعا للإرشادات.
وليتزمان حليف لنتنياهو، وظهر مرارا إلى جانبه للإدلاء بأحدث التطورات بشأن انتشار الفيروس والإجراءات الجديدة التي تتخذها الدولة لمكافحته، لكن ليتزمان قلص ظهوره في الأسابيع الأخيرة وتولى المدير العام للوزارة الإدلاء بالإفادات اليومية بدلا منه. وقالت الوزارة، في بيان، إن ليتزمان وزوجته في حالة جيدة، مضيفة:
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فيروس-كورونا (2)

وفاة سفيرة الفلبين في لبنان بعد إصابتها بكورونا

توفيت سفيرة الفلبين لدى لبنان برنارديتا كاتالا، اليوم الخميس، في مستشفى "قلب يسوع" بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بحسب ما أعلنته وكالة "روسيا اليوم".
فيروس-كورونا (1)

إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن التشخيص الطبي أثبت إصابة وزير الصحة ياكوف ليتزمان وزوجته بفيروس كورونا وباتا يخضعان للعزل الصحي اتباعا للإرشادات.
فيروس- كورونا (16)

مليون إصابة و50 ألف وفاة بكورونا.. الصحة العالمية تحذر من الأيام المقبلة

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم ستصل لأكثر من مليون حالة خلال الأيام المقبلة، قائلًا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: «لقد زاد عدد الوفيات بأكثر من الضعف في الأسبوع الماضي، في الأيام القليلة المقبلة، سنصل إلى مليون حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" و50 ألف حالة وفاة»، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
أنجيلا-ميركل

ميركل تطالب الألمان بعدم الخروج: «الوباء لا يعرف الأعياد»

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "يجب على الناس في ألمانيا الامتناع عن السفر والزيارة خلال عطلة عيد الفصح بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)"، ومددت قيود الخروج حتى 19 أبريل الجاري. وأضافت ميركل - في تسجيل تليفزيوني اليوم الأربعاء - أنه يجب على الأشخاص في ألمانيا أيضًا التكيف مع قيود الاتصال الصارمة في عيد الفصح، حيث ترغب الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات تمديد القواعد الحالية بسبب أزمة على الأقل حتى 19 أبريل.
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فيروس-كورونا (1)

إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن التشخيص الطبي أثبت إصابة وزير الصحة ياكوف ليتزمان وزوجته بفيروس كورونا وباتا يخضعان للعزل الصحي اتباعا للإرشادات.
فيروس- كورونا (7)

إسرائيل تتحول من إنتاج الصواريخ إلى أجهزة التنفس

أعلنت وزارة قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه تم تحويل بعض خطوط إنتاج الصواريخ لتصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، في مسعى لمواجهة النقص في المعدات الطبية المستخدمة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحة أنه تم افتتاح خط لإنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي في قسم إنتاج الصواريخ في شركة "إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء".
أفيف كوخافي

إخضاع رئيس الأركان الإسرائيلي لفحص فيروس «كورونا»

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه تم إخضاع رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأن نتيجة الفحوصات ستظهر، اليوم الأربعاء، وذلك عقب وضعه بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، بالإضافة إلى وضع قائد الجبهة الداخلية، ورئيس هيئة العمليات بالحجر نظراَ لمخالطتهم ضابط مصاب بالفيروس، موضحة أن كوخافي، وقائد قيادة الجبهة الداخلية ورئيس هيئة العمليات قد خضعوا للحجر الصحي، بعد اجتماعهم مع ضابط تبين إصابته أمس الثلاثاء بفيروس كورونا.
نتنياهو

الاشتباه في إصابة نتنياهو بفيروس «كورونا»

أفادت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيخضع لفحص فيروس كورونا بعد إصابة مستشارة له بالفيروس. وذكرت القناة الإخبارية العبرية "13"، أن نتنياهو سيخضع للفحص، ولكن دون تحديد موعد، بعد تأكيد إصابة مستشارة نتنياهو لشؤون المتدينين ربيبكا بالوش، بالفيروس بعد إصابة زوجها به، موضحة أن بالوش التقت نتنياهو وعدد من الوزراء الإسرائيليين، الخميس الماضي، لكنها نقلت عن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو حافظ على مسافة في أثناء اللقاءات.
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