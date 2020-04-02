سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«السياحة والطيران العربي» يخسر 46 مليار دولار بسبب كورونا

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ ص
السياحة - صورة أرشيفية
السياحة - صورة أرشيفية
ذكر تقرير مشترك للمنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي، أن قطاعي السياحة والطيران المدني العربي خسرا حوالي 46 مليار دولار، منذ بداية العام وحتي نهاية شهر مارس الماضي، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وذكر التقرير الذي نشر، اليوم الخميس، على موقع المنظمة العربية للسياحة، أن قطاع السياحة والسفر في العالم العربي في ظل أكبر أزمة يواجهها في تاريخه شهد الغاء ألغيت ملايين الحجوزات حتى الآن لدى شركات الطيران والفنادق في مختلف الدول وتوقف التوافد إلى المقاصد السياحية العربية الرائدة عالميا وألغيت آلاف الرحلات
اقرأ المزيد
سد النهضة

إثيوبيا: بدء ملء سد النهضة خلال موسم الأمطار المقبل

حدد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مساء اليوم الأربعاء، الموعد النهائي لبدء ملء خزان سد النهضة، إذ نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء اليوم الأربعاء، عن رئيس الوزراء آبي أحمد، أن بلاده ستبدأ في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير، في موسم الأمطار المقبل. وأشارت الوكالة إلى أن تصريحات أحمد جاءت بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لبدء بناء مشروع سد النهضة على نهر النيل. وقال أحمد: إن الإثيوبيين أظهروا قدرتهم في تمويل المشروع بمواردهم الخاصة، وهم يولون مكانة خاصة للمشروع، لأنه رمز للسيادة والوحدة.
نتنياهو

«خوفًا من كورونا».. نتنياهو يأمر بعزل جميع الوافدين

كلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزارة الخارجية، بعزل جميع القادمين إلى إسرائيل في الفنادق أو منشآت مخصصة للحجر الصحي، محذرًا من التجمعات للاحتفال بليلة عيد الفصح، مشيرًا أن الاحتفالات بـ«عيد المساخر» الشهر الماضي، كانت من بين الأسباب الرئيسية لانتشار الفيروس وخاصة بين اليهود من طائفة الحريدين. وقرر نتنياهو، أنه كلما تنجح وزارة الأمن بتزويد البلاد بمعدات فحص كورونا، وفقا لشروط حددتها وزارة الصحة، كان أفضل، وأنه ستتم دراسة إجراء الفحوص للعائدين من خارج إسرائيل أيضا، موعزا إلى وزارة المالية برصد ميزانية لذلك بصورة فورية.
فيروس كورونا

2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، اليوم الأربعاء، تسجل 2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15 ألفا و678 إصابة، مشيرًا أن عدد الوفيات بلغ 63 وفاة لترتفع الحصيلة إلى 277 حالة، بينما تعافى من الفيروس 333 شخصا، قائلا: «إن أكثر الإصابات بالفيروس التاجي كانت في مدينة إسطنبول، ومن ثم مدينة إزمير وأنقرة»، لافتًا أن نسبة الوفيات في تركيا بلغت 1.58% من إجمالي المصابين، حيث تعد نسبة ضئيلة مقارنة بدول عديدة أخرى، وفقًا لسبوتنيك.
فيروس كورونا

وفاة نائب في البرلمان الجزائري بفيروس كورونا المستجد

أعلن البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، وفاة النائب في المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الطيب عبد القادر زغيمي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. ووجه رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، تعازيه إلى عائلة البرلماني الراحل في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "في مرحلة صعبة تجتازها بلادنا نفقد اليوم النائب الطيب زغيمي عبد القادر الذي كان أحد رجالات ولاية البليدة وأعيانها ومحسنيها وأحد المساهمين في الاقتصاد الوطني، أتقدم بخالص العزاء لأسرة المرحوم أصالة عن نفسي ونيابة عن كل نواب المجلس راجيا من الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة".
اقرأ المزيد من الأخبار
السياحة-فى-مصر (1)

استمرار إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية حتى 15 أبريل

أعلنت وزارة السياحة والآثار، في بيان لها، اليوم الإثنين، ضمن استمرار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، استمرار إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية في جمهورية مصر العربية أمام الزيارة، بالإضافة إلى استمرار غلق كافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق، وتعليق جميع الفعاليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية، وذلك حتى 15 أبريل المقبل.
إياتا

الخسائر تواصل الصعود.. إيرادات الطيران تنخفض 44% بسبب تعليق السفر

على خلفية تواصل آثار وتداعيات تفشي فيروس كورونا على نشاط النقل الجوي، واصل الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" تحديث تحليلات الإيرادات وقدر هبوطها جراء التشديدات الكبيرة على السفر وتوقعات بركود عالمي جديد، إلى نحو 252 مليار دولار أو ما يعادل 44% أقل بالمقارنة مع العام 2019، وذلك في حال استمر هذا المشهد لمدة ثلاثة أشهر فقط ليتبعها انتعاش اقتصادي تدريجي حتى نهاية العام الجاري.
دولارات

توقعات بتراجع التدفقات النقدية الى 12 مليار دولار بسبب كورونا

توقع بنك استثمار فاروس في مذكرة بحثية له، انخفاض حجم التدفقات النقدية من العملات الأجنبية إلى مصر بنحو 12.1 مليار دولار، وذلك خلال العام المالي الجاري، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري. كما توقع فاروس، أن تصل إيرادات هذه المصادر التي تتضمن السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك غير المباشر إلى 33.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقارنة بتوقعات سابقة عند 45.6 مليار دولار. وقال فاروس إن من المتوقع أن تنخفض إيرادات السياحة خلال العام المالي الجاري إلى بين 6 و8 مليارات دولار.
فيروس- كورونا (6)

كيف تتأثر مصر بتقلبات الاقتصاد الدولي جراء كورونا؟

تدرس الحكومة حاليا تأثيرات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، بحسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفة أن هناك تأثيرا محتملا لانتشار الفيروس على الاقتصاد المصري، إذ أن الصين تمثل 20% من الاقتصاد العالمي، لكن لا يمكن تحديد حجم هذا الأثر حاليا، وتعمل الحكومة على دراسته وسيكون لديها تصور للتعامل مع هذا الملف، قائلة إن لدينا تأثيرات أخرى متوقعة على حركة التجارة وأسعار النفط، قد تتيح فرصة لمصر للاستفادة من أزمة كورونا عالميا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]