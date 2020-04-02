«السياحة والطيران العربي» يخسر 46 مليار دولار بسبب كورونا

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ ص

السياحة - صورة أرشيفية

ذكر تقرير مشترك للمنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي، أن قطاعي السياحة والطيران المدني العربي خسرا حوالي 46 مليار دولار، منذ بداية العام وحتي نهاية شهر مارس الماضي، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وذكر التقرير الذي نشر، اليوم الخميس، على موقع المنظمة العربية للسياحة، أن قطاع السياحة والسفر في العالم العربي في ظل أكبر أزمة يواجهها في تاريخه شهد الغاء ألغيت ملايين الحجوزات حتى الآن لدى شركات الطيران والفنادق في مختلف الدول وتوقف التوافد إلى المقاصد السياحية العربية الرائدة عالميا وألغيت آلاف الرحلات

وذكر التقرير الذي نشر، اليوم الخميس، على موقع المنظمة العربية للسياحة، أن قطاع السياحة والسفر في العالم العربي في ظل أكبر أزمة يواجهها في تاريخه شهد الغاء ألغيت ملايين الحجوزات حتى الآن لدى شركات الطيران والفنادق في مختلف الدول وتوقف التوافد إلى المقاصد السياحية العربية الرائدة عالميا وألغيت آلاف الرحلات لشركات الطيران العربية وتوقفت 800 طائرة تابعة لها في المطارات حتى الآن.



وأشار إلى أن هذا القطاع الحيوي الذي يمثل كمتوسط 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان العربية قد خسر خلال هذه الفترة حوالي 25 مليار دولار في ايرادات السياحة و8 مليارات دولار في ايرادات شركات الطيران العربية و12.96 مليار دولار في الاستثمارات السياحية، والأهم من ذلك هو تهديد خسارة حوالي مليون وظيفة دائمة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية في العالم العربي تعتمد في معيشتها على قطاع السياحة والسفر.





