أمير مرتضى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع فتحي

تحرير:محمد جمال ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ ص

أمير مرتضى - صورة أرشيفية

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، التفاوض مع أحمد فتحي لاعب الأهلي بعد انتهاء مشوار الأخير مع القلعة الحمراء. وكان الإعلامي أحمد شوبير قال إن أمير مرتضى استطلع رأى فتحي في الانتقال للزمالك ولكن الأخير أعتذر. وعلق أمير في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك: "لم أدخل في أي مفاوضات مع أحمد فتحي من قريب أو من بعيد، لكي يقال أنه أعتذر عن الانضمام للزمالك"، مضيفا: "مع كامل الإحترام لتاريخ فتحي المميز مع الكرة المصرية، إلى أن سياسة الزمالك في التعاقدات هو التفكير في اللاعبين الذين لديهم القدرة على العطاء داخل الملعب".

وذكر مدير الكرة بالقلعة البيضاء خلال تصريحاته: "لا علاقة للزمالك بقصة انتهاء عقد فتحي مع الأهلي، سنفتح ملف الصفقات في وقت مناسب بالتنسيق بيني وبين إدارة الزمالك مع النظر إلى احتياجات الزمالك ورؤية الجهاز الفني الحالي". واختتم: "التفكير في الوقت الحالي هو مساهمة نادي الزمالك في دوره المجتمعي للتوعية