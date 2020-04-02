طالبان توقف إطلاق النار بالمناطق المتأثرة بـ«كورونا»

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٧ ص

عناصر من طالبان - صورة أرشيفية

أعلنت جماعة طالبان أنها ستوقف إطلاق النار في المناطق التي ستتأثر بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في محاولة للسماح للفرق الطبية بتوفير خدمات الرعاية الصحية. ونقلت وكالة "خاما برس" الافغانية اليوم الخميس، عن ذبيح الله مجاهد، وهو متحدث باسم طالبان، قوله عبر تويتر، إن طالبان ستوقف إطلاق النار في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بشرط أن تكون تلك المناطق تعاني من تفشي كورونا. وأضاف مجاهد، في تصريحاته التي تأتي مع استمرار جهود الوصول لتسوية سياسية تفاوضية لإنهاء الحرب في أفغانستان، أنه لا يجب تفسير هذه الخطوة من جانب الجماعة على أنها عمل لوقف إطلاق النار.

يذكر أن تخفيف حدة العنف هو من بين الشروط الرئيسية التي تضمنها اتفاق السلام الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة وطالبان في أواخر شهر فبراير الماضي. وكان قد وصل وفد من حركة طالبان مكون من 3 أعضاء إلى كابول، أمس الأربعاء، في أول زيارة رسمية على ما يبدو للجماعة المسلحة إلى العاصمة الأفغانية، منذ الإطاحة بنظام