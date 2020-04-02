تامر حسني في رسالة للجمهور: الحمد لله على نعمة البيت

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٩ ص

تامر حسني - صورة أرشيفية

أصبح العالم يعيش في حالة من التوتر والخوف، بعد تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي جعل الدول تطبق العديد من الإجراءات الوقائية، التي تتمثل في حظر التجول والابتعاد عن التجمعات، ولجأت الشركات إلى العمل من المنزل، للحفاظ على أرواح العاملين، ومن الجانب الفني، شارك فناني الشاشات المصرية والعربية في ماراثون خيري، لمساعدة الأسر المتضررة، ولأن الآونة الأخيرة، تزايدت سخرية مواقع التواصل الاجتماعي على البقاء بالمنزل، قرر الفنان تامر حسني التحدث مع جمهوره، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل "انستجرام".

قرر الفنان تامر حسنى أن يهدئ من ذعر جمهوره ومتابعيه، نتيجة تفشي وباء كورونا، ووجه لهم بعض النصائح، عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، وقال من خلال مقطع فيديو: "أنا بس عاوز أقول رأيي الشخصي عن الموضوع دا إن في كوميكس كتير على الناس اللي زعلانة أنها قاعدة في البيت، لأن ربنا لو كان ابتلانا في بأن يكون في