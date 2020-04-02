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تامر حسني في رسالة للجمهور: الحمد لله على نعمة البيت

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٩ ص
تامر حسني - صورة أرشيفية
تامر حسني - صورة أرشيفية
أصبح العالم يعيش في حالة من التوتر والخوف، بعد تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي جعل الدول تطبق العديد من الإجراءات الوقائية، التي تتمثل في حظر التجول والابتعاد عن التجمعات، ولجأت الشركات إلى العمل من المنزل، للحفاظ على أرواح العاملين، ومن الجانب الفني، شارك فناني الشاشات المصرية والعربية في ماراثون خيري، لمساعدة الأسر المتضررة، ولأن الآونة الأخيرة، تزايدت سخرية مواقع التواصل الاجتماعي على البقاء بالمنزل، قرر الفنان تامر حسني التحدث مع جمهوره، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل "انستجرام".
قرر الفنان تامر حسنى أن يهدئ من ذعر جمهوره ومتابعيه، نتيجة تفشي وباء كورونا، ووجه لهم بعض النصائح، عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، وقال من خلال مقطع فيديو: "أنا بس عاوز أقول رأيي الشخصي عن الموضوع دا إن في كوميكس كتير على الناس اللي زعلانة أنها قاعدة في البيت، لأن ربنا لو كان ابتلانا في بأن يكون في
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حمدي الميرغني يروج للبرومو الأول لمسلسل «فلانتينو»

روج حمدي الميرغني لبرومو مسلسل «فلانتينو» الذي يخوض به الزعيم عادل إمام المنافسة خلال الموسم الرمضاني، إذ نشر «الميرغني» البرومو التشويقي الأول للمسلسل عبر حسابه على «إنستجرام» وعلق قائلا: «أحلي حاجه حصلت يوم عيد ميلادي إن ينزل النهاردة إعلان مسلسل فلانتينو للزعيم، وإن شاء الله قريب إعلان باقي القنوات اللي هتعرض المسلسل». وظهر «الميرغني» في مشهد بجوار الزعيم الذي طالبه بغسل وجهه ليرد: "ما أنا لسه غاسله».
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عودة الكبار.. البطولة النسائية «تحتكر» دراما رمضان

تتصدر البطولة النسائية دراما رمضان 2020، ويجري العمل على قدم وساق من أجل اللحاق بالسباق الرمضاني، ويشهد رمضان هذا العام عودة الفنانات الكبار نادية الجندي، ونبيلة عبيد إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات، وبعد غياب العام الماضي تعود يسرا، ونيللي كريم وهيفاء وهبي، وبعد غياب عامين تعود زينة، وغادة عادل، وتطل مني زكي على جمهورها بعد غياب 4 سنوات عن دراما رمضان، فيما حرصت بعض النجمات على التواجد على الخريطة الرمضانية مثل العام الماضي أبرزهم دينا الشربيني، وغادة عبد الرازق، وياسمين عبد العزيز، ومي عز الدين.
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3 أفلام ممنوعة من العرض بسبب «كورونا»

منذ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والعالم يعيش حالة من الطوارئ، خاصة بعد اقتراب عدد من المصابين لمليون شخص، الأمر الذي جعل البلاد تطبق حظر التجول، وتمنع التجمعات والزحام، إضافة إلى غلق الحدائق ودور السينما والمسارح، ما أدى إلى خسائر فادحة في صناعة السينما، وتأجيل عرض عدد من الأفلام، وسجلت الصين ما يقرب من 4 مليارات دولار خسائر، نتيجة لإغلاق جميع دور السينما، وبالنسبة للأفلام التي أنفقت عليها جهات التسويق ملايين الدولارات، فقد فات الأوان، حتى وإن لم يحقق الفيلم النجاح المرجو.
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173-003828-movies-cinema-corona-virus-coved-19-4

3 أفلام ممنوعة من العرض بسبب «كورونا»

منذ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والعالم يعيش حالة من الطوارئ، خاصة بعد اقتراب عدد من المصابين لمليون شخص، الأمر الذي جعل البلاد تطبق حظر التجول، وتمنع التجمعات والزحام، إضافة إلى غلق الحدائق ودور السينما والمسارح، ما أدى إلى خسائر فادحة في صناعة السينما، وتأجيل عرض عدد من الأفلام، وسجلت الصين ما يقرب من 4 مليارات دولار خسائر، نتيجة لإغلاق جميع دور السينما، وبالنسبة للأفلام التي أنفقت عليها جهات التسويق ملايين الدولارات، فقد فات الأوان، حتى وإن لم يحقق الفيلم النجاح المرجو.
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كورونا يصل الجزائر.. وفاة أول فنان عربي بالوباء

مازل فيروس الكورونا ينتشر بسرعة البرق، فلم يتمكن العلماء والأطباء من السيطرة عليه حتى الآن، وفي كل يوم يفقد العالم الآلاف، وتوجد بعض الدول التي تعيش حالة من اليأس والإحباط، لفقدان السيطرة الكاملة على المرض، وبالنسبة لفئة الفنانين، فاستطاع فيروس كورونا أن يهاجم الكثير منهم، بداية من هوليوود إلى بوليوود، كما أن الوطن العربي كان له نصيب، فمنذ أيام قليلة أعلنت الفنانة رولا محمود عن إصابتها بالفيروس، أما الفنان الجزائري نور الدين زيدوني فيعتبر أول فنان عربي توفى بسبب الكورونا.
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هجوم فيروس كورونا.. أول إصابة في بوليوود

لا يفرق فيروس الكورونا بين أمير وشخص عادي، فهو يهاجم مختلف طبقات المجتمع، فمنذ أيام قليلة، أعلن القصر الملكي عن إصابة ولي العهد الأمير تشارلز بالكورونا، وأصيبت أيضا فنانة مصرية تسمى رولا محمود، وبالنسبة للسينما الأجنبية، كان إدريس ألبا من أبرز المصابين بفيرس الكورونا، وكان يطمئن الجمهور من فترة لأخرى، أما بوليود، فلاحقها الوباء، أيضا فأعلنت الهند عن إصابة المغنية الشهيرة "كانيكا كابور"، حيث أظهرت نتائج إيجابية أثناء الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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كورونا تضع أحمد عز في مأزق.. والرداد خارج موسم رمضان

تسببت فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في خسائر فادحة بالسينما العالمية، ومن المؤكد ظهور آثارها أيضا على موسم رمضان 2020، وحتى أفلام عيد الفطر، فمنذ أيام قليلة اتفق طاقم عمل مسلسل "دهب عيرة"، من بطولة النجمة يسرا، على إيقاف التصوير لمدة 10 أيام، وفي نفس الوقت يواجه مسلسل "شاهد عيان" للنجم حسن الرداد، أزمة كبيرة، فمن المتوقع خروجه من الماراثون الرمضاني لهذا العام، ومن الواضح أن مسلسل أحمد عز أيضا "هجمة مرتدة" سيحصل على إجازة من التصوير لمدة أسبوعين، وبالتالي نستطيع قول إن باقي المسلسلات الأخرى على المحك.
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