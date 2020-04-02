رئيس الفلبين يهدد بإطلاق النار على من يخرق الحجر

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٣ ص

رئيس الفلبين

هدد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بإعطاء أوامر لرجال الشرطة بإطلاق النار على المواطنين الذين لا يحترمون الإغلاق الذي فرضته الحكومة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا المستجد". وقال دوتيرتي في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس: "لن أتردد بإعطاء أوامري للشرطة والجيش، أنه إذا حدثت أي مشكلة أن يطلقوا النار على المشاغبين.. هل فهمتم لن أدع أحدًا يتسبب في المشاكل، سأبعث بمن يحاول على القبر". تأتي تصريحات الرئيس الفلبيني بعد اعتقال حوالي 21 من سكان مدينة كويزون، خرجوا للمطالبة بمساعدات، بتهمة الاحتجاج بدون تصريح.

وفي وقت سابق اليوم توفيت سفيرة الفلبين لدى لبنان برنارديتا كاتالا، في مستشفى "قلب يسوع" بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بحسب ما أعلنته وكالة "روسيا اليوم". وقالت وزارة الخارجية في بيان:"بحزن عميق، تعلن وزارة الخارجية عن وفاة السفير برنارديتا كاتالا، السفير الفلبيني في لبنان في 2