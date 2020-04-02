سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ظريف لترامب: إيران لا تبدأ الحروب وليس لها وكلاء

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٣ ص
محمد جواد ظريف - صورة أرشيفية
محمد جواد ظريف - صورة أرشيفية
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن بلاده لا تبدأ الحروب ولكنها تلقن من يفعلون ذلك الدروس، داعيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى عدم الاستجابة لدعاة الحروب. وكتب ظريف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا تترك نفسك ليضللك دعاة الحرب المعتادون، مرة أخرى، إيران لديها أصدقاء، ولكن لا يمكن أن يكون لدى أحد الملايين من الوكلاء، على عكس الولايات المتحدة، التي تكذب وتغش وتغتال، فإن إيران تتصرف فقط من أجل الدفاع عن نفسها".
وكان ترامب حذر، أمس الأربعاء، إيران من أنها ستدفع ثمنا باهظا حال شنت هي أو وكلاؤها هجوما على القوات أو المصالح الأمريكية في العراق. وكتب ترامب على تويتر أمس: "بناء على معلومات واعتقاد راسخ، تخطط ايران أو وكلاؤها لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية أو المصالح الأمريكية أو الاثنين معا في العراق، وإذا
اقرأ المزيد
بريطانيا - كورونا

تحذيرات دولية: كورونا يهدد بأزمة غذاء عالمية

حذرت منظمات دولية، اليوم الخميس، من حدوث أزمة عالمية في الغذاء، بسبب التدابير التجارية التي تم اتخاذها للحد من تفشي فيروس كورونا. وقال مدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة كو دونغيو، ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، ومدير منظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو، في بيان مشترك، إن حالة الغموض فيما يخص توفر الغذاء ستساهم في وضع قيود على التصدير وهو ما سيؤدي إلى نقص الأغذية عالميا. وطالب البيان المنظمات الثلاث المعنية بشؤون الصحة والتغذية والتجارة الدولية، بتأمين المبادلات التجارية بهدف تفادي حصول نقص في المواد الغذائية.
الجيش الألماني

جيش ألمانيا يجهز 15 ألف فرد لمكافحة كورونا

أعلن الجيش الالماني تجهيز 15 ألف من جنوده اعتبارا من غد الجمعة لمساعدة الولايات والبلديات الالمانية في جهود مكافحة وباء كورونا. وقال متحدث باسم الجيش، اليوم الخميس، إن هؤلاء الأفراد مستعدون للتحرك بسرعة مختلفة تتراوح بين 12 إلى 72 ساعة. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كانباور، طلبت من جنود بلادها التحضر لمهمة طويلة الأمد في مكافحة كورونا.ةوقالت كرامب-كانباور، التي تتزعم حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في حديث للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني: "لدينا مخزون احتياطي لفترة قصيرة معينة".
بريطانيا - كورونا

3 حالات وفاة خلال ساعتين بـ«كورونا» في إسرائيل

ارتفعت حالات الوفيات في إسرائيل إلى 33 في خلال ساعتين، وكانت ارتفعت أعداد الوفيات في إسرائيل جراء فيروس كورونا المستجد، إلى 31 شخصا بعد تسجيل 5 وفيات جديدة، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية. من جانبه، أعلن جيش الاحتلال تسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس في صفوفه، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 97 عسكريا، مشيرا إلى أن هناك 3 آلاف و23 عسكريا في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم. وأعلنت الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها 6211 إصابة بينها 95 خطيرة، وارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 31، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.
حركة-حماس

حماس ترفض أي مقايضة مع إسرائيل بشأن احتياجات كورونا

رفضت حركة حماس، اليوم الخميس، أي محاولة من إسرائيل لفرض مقايضة مقابل توريد احتياجات مواجهة فيروس كورونا لقطاع غزة. وصرح الناطق باسم حماس حازم قاسم بحسب وكالة الأنباء الألمانية، بأن إسرائيل التي تحاصر قطاع غزة تتحمل المسؤولية عن تداعيات أي تفشي للفيروس فيه، معتبرا أن إسرائيل "ترتكب جريمة مركبة باستمرار الحصار على غزة لسنوات طويلة، وازداد الأمر صعوبة مع تفشي فيروس كورونا ولا يمكن لها فرض أي مقايضة". ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، عن وزير الدفاع نفتالي بينت قوله، إن أي نقاش حول احتياجات إنسانية لصالح غزة يجب أن يشمل احتياجات إسرائيل.
اقرأ المزيد من الأخبار
دونالد ترامب

ترامب: مستعد للتوسط في خلاف النفط بين موسكو والرياض

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض حول تطورات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الولايات المتحدة، استعداده للتوسط بين السعودية وروسيا لوقف حرب أسعار النفط الدائرة بين البلدين، والتي أدت إلى انهيار أسعاره، قائلا: "البلدين يناقشان ذلك وسأنضم إليهما في الوقت المناسب إذا لزم الأمر"، مضيفا أنه بحث مطولا هذا الملف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال مكالمتين هاتفيتين في الأيام الأخيرة.
ترامب وروحاني

مساعد روحاني: جهود دولية للإفراج عن أرصدتنا بالخارج

أعلن محمد نهاونديان مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية، أن جهودا تبذل من قبل العديد من أعضاء مجلس النقد الدولي للإفراج عن أرصدة إيران من النقد الأجنبي المودعة في مختلف الدول، مضيفا: "هناك الآن جهودا دولية أكثر جدية من الماضي، وازدادت الضغوط على الولايات المتحدة في هذا المجال"، وذلك حسما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عنه القول في مقابلة تليفزيونية مساء أمس الإثنين. وكان محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أعلن قبل أسبوع أن جهود وزارة الخارجية والبنك المركزي ربما تؤدي إلى الإفراج عن بعض الأرصدة الإيرانية المجمدة في مصارف بعض الدول.
روحان

وفيات كورونا في إيران ترتفع إلى 2234 حالة

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الخميس، أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بوباء "كورونا" وصل إلى 2234، وظهرت تناقضات المسؤولين في الدولة بشكل واضح، ففي الوقت الذي أبدى فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني تفاؤله في مواجهة هذا الفيروس الذي أضحى وباء منتشرا في أكثر من 180 دولة حول العالم، وسجل حوالي 30 ألف إصابة في إيران، إذ قال اليوم: "سنسيطر بعد أسبوعين على الوباء" بحسب وكالة أنباء فارس، أكد مسؤول في وزارة الداخلية أن البلاد لم تصل بعد إلى الذروة، وأن المزيد من الإصابات ستسجل في الأيام المقبلة.
ميلانيا-ترامب (1)

ترامب يعلن نتائج فحص «كورونا» لزوجته

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نتائج الفحص أثبتت عدم إصابة زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا المستجد، قائلا: "نعم إنها على ما يرام، والنتيجة سلبية"، وذلك وفقا لتصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" الفضائية، اليوم الثلاثاء. وكان ترامب ونائبه مايك بنس قد خضعا لاختبار الكشف عن الفيروس وكانت النتيجة سلبية أيضا، ويأتي ذلك بعد إعلان رابطة مراسلي البيت الأبيض، أمس الإثنين، أن من المشتبه إصابة أحد أعضائها بفيروس كورونا مما يثير تساؤلات بشأن الإفادات الصحفية اليومية التي تجمع عشرات الصحفيين ومسؤولي إدارة ترامب في غرفة واحدة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]