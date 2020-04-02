ظريف لترامب: إيران لا تبدأ الحروب وليس لها وكلاء

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٣ ص

محمد جواد ظريف - صورة أرشيفية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن بلاده لا تبدأ الحروب ولكنها تلقن من يفعلون ذلك الدروس، داعيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى عدم الاستجابة لدعاة الحروب. وكتب ظريف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا تترك نفسك ليضللك دعاة الحرب المعتادون، مرة أخرى، إيران لديها أصدقاء، ولكن لا يمكن أن يكون لدى أحد الملايين من الوكلاء، على عكس الولايات المتحدة، التي تكذب وتغش وتغتال، فإن إيران تتصرف فقط من أجل الدفاع عن نفسها".

وكان ترامب حذر، أمس الأربعاء، إيران من أنها ستدفع ثمنا باهظا حال شنت هي أو وكلاؤها هجوما على القوات أو المصالح الأمريكية في العراق. وكتب ترامب على تويتر أمس: "بناء على معلومات واعتقاد راسخ، تخطط ايران أو وكلاؤها لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية أو المصالح الأمريكية أو الاثنين معا في العراق، وإذا