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هل غسل الفواكه والخضراوات بالصابون آمن؟

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٤ ص
غسل الفواكه والخضراوات
غسل الفواكه والخضراوات
انتشر الذعر والخوف بين الشعوب، نتيجة تفشي فيروس الكورونا المستجد، ما جعل الجميع يلتزم المنزل، ويحافظ على إجراءات الوقاية، بما في ذلك غسل اليدين جيدا، والاهتمام بنظافة الوجه والبيت، والابتعاد عن التجمعات والزحام، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، الأمر الذي جعل الأسر العربية تستخدم المطهرات في تنظيف الأرضيات والأسطح، ولكن في الآونة الأخيرة، أثيرت بعض التساؤلات حول غسل الفواكه والخضراوات بالصابون، وهل هو آمن أم لا؟ وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
أصبحنا نعاني جميعًا من وسواس النظافة، نتيجة تفشي وباء كورونا، الأمر الذي جعلنا نغسل كل شيء نشتريه من الخارج، على سبيل المثال يهتم البعض بغسل الفواكه والخضراوات بالصابون، وللتأكد من سلامة ذلك، قال أستاذ من جامعة ولاية كارولينا الشمالية بنيامين، إن استخدام صابون الأطباء أو أي نوع من الصابون، ضار بشكل
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زيت-التامانو

اهتم بالزيوت النباتية.. تحمي القلب والمخ

يبنغي الاهتمام بصحتنا جيدا في هذه الفترة، للتعزيز من قدرة الجهاز المناعي، ليصبح أكثر فاعلية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لذا لا بد من تناول أطعمة غذائية غنية بالعناصر الهامة، مثل فيتامين C، والحديد والبروتين والزنك، والابتعاد عن المثلجات، والاهتمام بالسوائل، وفي الآونة الأخيرة، وضح العديد من الأطباء أهمية استخدام الزيت النباتي يوميا، وذلك لفوائده المتعددة، التي تتمثل في تقليل خطورة الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
ملح

احترس جيدا.. الملح سم صامت يضعف المناعة

يوصى بتناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الهامة في هذه الفترة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة تلك التي تحتوي على معدلات عالية من فيتامين C، لتقوية الجهاز المناعي، بجانب الاهتمام بالسوائل الدافئة، والابتعاد عن التجمعات، ولكن الذي لا تعرفه أن تناولك المستمر للملح يوميًا، يضعف من مناعتك بشكل كبير، مما يجعلك عرضة للإصابة بفيروس الكورونا، لذا لابد من الابتعاد عن الوجبات السريعة، لأنها أكبر مصدر للأملاح، وذلك نقلًا عن الموقع الموقع البريطاني "New Scientist".
بطاطس مقلية

ماذا يحدث بالجسم عند تناول البطاطس يوميا؟

تعتبر البطاطس هي الوجبة الشائعة في كل بيت عربي وأوروبي، فالبعض يحب تناولها مع وضع البهارات مثل الكمون والملح، وآخرون يميلون إلى تناولها مع الجبنة، ولكن هل سألت نفسك، مذا يحدث عند تناول البطاطس يوميا؟ وفقا للعديد من الدراسات والأبحاث، يساعد استهلاك البطاطس في الحفاظ على صحة العظام، كما أنها جيدة للقلب، وغنية بمختلف المعادن والفيتامينات الهامة، التي يتطلبها الجسم، بما في ذلك الكالسيوم والزنك والمغنسيوم والحديد، بجانب الفوائد الأخرى، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India".
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تأثير-الصحة-النفسية-على-الجسم

«خليك في البيت».. الحجر الصحي له آثار نفسية بالغة

تعيش الشعوب الآن حالة من الاكتئاب والتوتر، حيث كانت الفيروسات البيولوجية بمنزلة أفلام لن تتحول إلى واقع، لكن يمر العالم بكارثة، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لذا ينصح الأطباء بالتزام الهدوء، والحفاظ على ضبط النفس، حتى لا تضعف مناعة أجسامنا، فأثبتت العديد من الدراسات والأبحاث، أن كورونا تؤثر على الجهاز المناعي بشكل كبير، فهي تهاجمه من جميع النواحي النفسية والجسدية، لذا في الفترة الأخيرة، قرر أطباء النفس مناقشة التأثيرات السلبية للحجر الصحي على الصحة النفسية، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
افرازات-العين

«احمرار العين».. أعراض جديدة لفيروس الكورونا

يطل علينا كل يوم الأطباء والعلماء من حول العالم، للتحدث عن الأعراض الخفية لفيروس كورونا، ومن الأعراض المعتادة ارتفاع درجة حرارة الجسم، والحمى والسعال، وعدم القدرة على التحرك والإعياء المستمر، ولكن الذي لا تعرفه أن هناك أعراضًا تشترك مع أمراض أخرى، على سبيل المثال احمرار العين وتورمها، وبالتالي عند التعرض لالتهاب في العين، أول شيء نفكر به، أنه ناتج من الإرهاق والتعب، ولكن في هذه الفترة، ربما يكون أحد علامات فيروس كورونا، وذلك نقلا عن الموقع البريطاني "Daily Mail".
ملح

احترس جيدا.. الملح سم صامت يضعف المناعة

يوصى بتناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الهامة في هذه الفترة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة تلك التي تحتوي على معدلات عالية من فيتامين C، لتقوية الجهاز المناعي، بجانب الاهتمام بالسوائل الدافئة، والابتعاد عن التجمعات، ولكن الذي لا تعرفه أن تناولك المستمر للملح يوميًا، يضعف من مناعتك بشكل كبير، مما يجعلك عرضة للإصابة بفيروس الكورونا، لذا لابد من الابتعاد عن الوجبات السريعة، لأنها أكبر مصدر للأملاح، وذلك نقلًا عن الموقع الموقع البريطاني "New Scientist".
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