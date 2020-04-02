هل غسل الفواكه والخضراوات بالصابون آمن؟

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٤ ص

غسل الفواكه والخضراوات

انتشر الذعر والخوف بين الشعوب، نتيجة تفشي فيروس الكورونا المستجد، ما جعل الجميع يلتزم المنزل، ويحافظ على إجراءات الوقاية، بما في ذلك غسل اليدين جيدا، والاهتمام بنظافة الوجه والبيت، والابتعاد عن التجمعات والزحام، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، الأمر الذي جعل الأسر العربية تستخدم المطهرات في تنظيف الأرضيات والأسطح، ولكن في الآونة الأخيرة، أثيرت بعض التساؤلات حول غسل الفواكه والخضراوات بالصابون، وهل هو آمن أم لا؟ وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".

أصبحنا نعاني جميعًا من وسواس النظافة، نتيجة تفشي وباء كورونا، الأمر الذي جعلنا نغسل كل شيء نشتريه من الخارج، على سبيل المثال يهتم البعض بغسل الفواكه والخضراوات بالصابون، وللتأكد من سلامة ذلك، قال أستاذ من جامعة ولاية كارولينا الشمالية بنيامين، إن استخدام صابون الأطباء أو أي نوع من الصابون، ضار بشكل