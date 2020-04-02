«خليك في البيت».. الحجر الصحي له آثار نفسية بالغة

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٩ ص

الصحة النفسية - صورة أرشيفية

تعيش الشعوب الآن حالة من الاكتئاب والتوتر، حيث كانت الفيروسات البيولوجية بمنزلة أفلام لن تتحول إلى واقع، لكن يمر العالم بكارثة، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لذا ينصح الأطباء بالتزام الهدوء، والحفاظ على ضبط النفس، حتى لا تضعف مناعة أجسامنا، فأثبتت العديد من الدراسات والأبحاث، أن كورونا تؤثر على الجهاز المناعي بشكل كبير، فهي تهاجمه من جميع النواحي النفسية والجسدية، لذا في الفترة الأخيرة، قرر أطباء النفس مناقشة التأثيرات السلبية للحجر الصحي على الصحة النفسية، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".

يشكل التفكير في كيفية قضاء وقتك خلال أيام الحجر الصحي، آثارا سلبية على الصحة، تتمثل في الاكتئاب وضعف الوظائف المعرفية وقلة النوم وضعف صحة القلب، وضعف المناعة، وبالرغم من أن الحجر الصحي مؤقت، إلا أن الفترات التي تنعزل فيها بمفردك، يمكن أن يكون لها عواقب ضارة على صحتك العقلية، فأظهرت دراسة نشرت في مجلة