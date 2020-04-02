جونسون يتوسل البريطانيين بالبقاء في منازلهمم

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٨ ص

بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني - صورة أرشيفية

جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المصاب بفيروس كورونا من داخل الحجر الصحي، مطالبته للمواطنين في جميع المدن التزام منازلهم للمساعدة في محاصرة تفشي فيروس كورونا الجديد، وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الخميس. وقال :"أظهرت بيانات الأمس أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون النقل أكثر من الأيام السابقة، من فضلكم لا تغادروا منزلكم ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية، حقا سوف ينقذ هذا الأرواح". وفي وقت سابق أكد جونسون، أنه يمكث فى المنزل، لحماية العاملين فى القطاع الطبى البريطانى، والحفاظ على الأرواح، مطالبا المواطنين باتباع تعليمات الحكومة.

وقال جونسون، فى تغريدة عبر تويتر: "أنا أمكث فى المنزل، لحماية العاملين فى القطاع الطبى البريطانى، والحفاظ على الأرواح، لو اتبعنا تعليمات الحكومة، يمكننا التغلب على كورونا معا". وكان جونسون، قد أكد فى فيديو جديد منذ إصابته بفيروس كورونا، متابعته أعمال الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال منزله