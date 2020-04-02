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ممرض يقتل طبيبة لاعتقاده بنقلها فيروس «كورونا» له

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٦ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
شهدت إيطاليا جريمة بشعة نفذت على خلفية تفشي وباء "كورونا"، حيث أقدم ممرض إيطالي على قتل صديقته الطبيبة بطريقة مأساوية، بعد اعتقاد خاطئ بأنها نقلت له عدوى المرض القاتل. وقالت صحيفة "صن" البريطانية إن الممرض أنطونيو دي باس البالغ من العمر 28 عاما، وصديقته لورينا كوارانتا (27 عاما) كانا يعملان معا في مستشفى محلي في مدينة ميسينا، جنوبي إيطاليا، مضيفة أن الشرطة الإيطالية تلقت مؤخرا اتصالا هاتفيا من دي باس، اعترف خلاله بقتل حبيبته كوارانتا، وبعد فحص قوات الأمن شقة الجاني، عثرت على جثة الطبيبة، فيما كشفت أخصائيو الطب الشرعي أنها لقت حتفها مخنوقة.
وعقب إقدامه على قتل حبيبته، حاول دي باس الانتحار، لكن تم إنقاذ حياته في المستشفى. وأقر الممرض الشاب أمام المدعي العام بالجريمة التي اقترفها، قائلا: "قتلتها لأنها نقلت لي فيروس كورونا"، لكن اختبارات كورونا التي أجريت على الممرض والطبيبة، أفادت بأن الشخصين لم يكونا حاملين للفيروس. وتعد إيطاليا أكثر بلاد
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بريطانيا - كورونا

تحذيرات دولية: كورونا يهدد بأزمة غذاء عالمية

حذرت منظمات دولية، اليوم الخميس، من حدوث أزمة عالمية في الغذاء، بسبب التدابير التجارية التي تم اتخاذها للحد من تفشي فيروس كورونا. وقال مدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة كو دونغيو، ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، ومدير منظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو، في بيان مشترك، إن حالة الغموض فيما يخص توفر الغذاء ستساهم في وضع قيود على التصدير وهو ما سيؤدي إلى نقص الأغذية عالميا. وطالب البيان المنظمات الثلاث المعنية بشؤون الصحة والتغذية والتجارة الدولية، بتأمين المبادلات التجارية بهدف تفادي حصول نقص في المواد الغذائية.
الجيش الألماني

جيش ألمانيا يجهز 15 ألف فرد لمكافحة كورونا

أعلن الجيش الالماني تجهيز 15 ألف من جنوده اعتبارا من غد الجمعة لمساعدة الولايات والبلديات الالمانية في جهود مكافحة وباء كورونا. وقال متحدث باسم الجيش، اليوم الخميس، إن هؤلاء الأفراد مستعدون للتحرك بسرعة مختلفة تتراوح بين 12 إلى 72 ساعة. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كانباور، طلبت من جنود بلادها التحضر لمهمة طويلة الأمد في مكافحة كورونا.ةوقالت كرامب-كانباور، التي تتزعم حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في حديث للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني: "لدينا مخزون احتياطي لفترة قصيرة معينة".
بريطانيا - كورونا

3 حالات وفاة خلال ساعتين بـ«كورونا» في إسرائيل

ارتفعت حالات الوفيات في إسرائيل إلى 33 في خلال ساعتين، وكانت ارتفعت أعداد الوفيات في إسرائيل جراء فيروس كورونا المستجد، إلى 31 شخصا بعد تسجيل 5 وفيات جديدة، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية. من جانبه، أعلن جيش الاحتلال تسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس في صفوفه، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 97 عسكريا، مشيرا إلى أن هناك 3 آلاف و23 عسكريا في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم. وأعلنت الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها 6211 إصابة بينها 95 خطيرة، وارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 31، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.
حركة-حماس

حماس ترفض أي مقايضة مع إسرائيل بشأن احتياجات كورونا

رفضت حركة حماس، اليوم الخميس، أي محاولة من إسرائيل لفرض مقايضة مقابل توريد احتياجات مواجهة فيروس كورونا لقطاع غزة. وصرح الناطق باسم حماس حازم قاسم بحسب وكالة الأنباء الألمانية، بأن إسرائيل التي تحاصر قطاع غزة تتحمل المسؤولية عن تداعيات أي تفشي للفيروس فيه، معتبرا أن إسرائيل "ترتكب جريمة مركبة باستمرار الحصار على غزة لسنوات طويلة، وازداد الأمر صعوبة مع تفشي فيروس كورونا ولا يمكن لها فرض أي مقايضة". ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، عن وزير الدفاع نفتالي بينت قوله، إن أي نقاش حول احتياجات إنسانية لصالح غزة يجب أن يشمل احتياجات إسرائيل.
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فيروس- كورونا (19)

إيطاليا: المعركة مع فيروس «كورونا» لا تزال طويلة

صرح وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة تعتزم تمديد حالة الإغلاق الوطني حتى 13 أبريل، وحذر من أن التراخي قد يضيع الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قائلا إن اتخاذ القرارات في التوقيت الخاطئ أو التعجل في اتخاذها قد يتسبب في تضييع كل الجهود التي تم القيام بها خلال هذه الأسابيع العصيبة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول أمام مجلس الشيوخ، وكانت إيطاليا قد عطلت كل الأنشطة باستثناء الحيوي منها، وهو الأمر الذي ألقى بظلال ثقيلة على اقتصاد يعاني بالفعل.
فيروس- كورونا (7)

الصومال ترسل 14 طبيبا لإيطاليا لمساعدتها في كورونا

كشفت صحيفة "napolitan" الإيطالية عن أن الصومال بعد روسيا والصين وكوبا، هرعت هي الأخرى لتقديم المساعدة إلى إيطاليا للتعامل مع عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحا أن مجموعة من الأطباء والمتخصصين الصوماليين من جامعة مقديشيو الوطنية تستعد للسفر لدعم الأطباء الإيطاليين، قائلين: "عقب سنوات عديدة، التقى 14 شخصا منا في مقديشيو، للترويج للمبادرات الطبية والاجتماعية. وخلال اجتماعنا اليوم تذكرنا بحنان معلمينا في ذلك الوقت، وكان جلهم تقريبا من الجنسية الإيطالية"، وذلك حسبما نقل موقع وكالة "روسيا اليوم".
فيروس- كورونا (12)

بلدة بدون «كورونا» في إيطاليا تثير اهتمام الأطباء

حظيت البلدة الصغيرة "فيريري إيربونينوني" التي توجد فى مقاطعة لومبارديا الإيطالية، بؤرة انتشار فيروس كورونا، باهتمام العلماء والأطباء لعدم تسجيلها أي حالة إصابة بالوباء منذ بداية الأزمة وتفشي (كوفيد 19) في 10 بلديات فى لومبارديا خلال الثلث الأخير من شهر مارس الجاري. وأشارت وكالة "آكي" الإيطالية إلى أن تلك البلدة يزيد عدد سكانها قليلا عن 1000 نسمة وتقع في محافظة بافيا، جنوبى مدينة ميلانو، مشيرة إلى أن هذه البلدة أصبحت الآن موضوع دراسة طبية بالتعاون مع لجنة لومبارديا العلمية لفحص كيمياء الدم فى الأيام المقبلة.
طائرة عسكرية المانية

سلاح الجو الألماني ينقل 6 مصابين بكورونا من إيطاليا

قرر سلاح الجو الألماني نقل مرضى إيطاليا إلى ألمانيا لتلقي العلاج، وذلك بسبب الأزمة البالغة التي تشهدها المستشفيات في شمال إيطاليا على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وقال متحدث باسم سلاح الجو الألماني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن طائرة الإجلاء الطبي طراز "إيه 310"، وهي طائرة للجيش الألماني مزودة بوحدة للعناية المركزة، ستنقل اليوم السبت 6 إيطاليين مصابين بفيروس كورونا في حالة خطرة من مدينة بيرجامو الإيطالية إلى مدينة كولونيا الألمانية. وبحسب البيانات، أقلعت الطائرة صباح اليوم من كولونيا.
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