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بوتين يشدد العقوبات على مخالفي الحجر الصحي

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٧ ص
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - صورة أرشيفية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - صورة أرشيفية
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عدة قوانين تشدد العقوبات على مخالفي الحجر الصحي والرامية أيضا لدعم الاقتصاد الروسي، ويقضي القانون الخاص بإجراءات منع انتشار الأوبئة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، بفرض غرامات مالية تصل إلى مليون روبل (حوالي 12.7 ألف دولار) على مخالفي القواعد الصحية، أو عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وفي حال أسفرت المخالفة عن وفاة شخص تصل الغرامات إلى مليوني روبل (نحو 25.3 ألف دولار) وعقوبة السجن 5 سنوات، وفي حال وفاة شخصين أو أكثر، سيواجه المخالف السجن لمدة قد تصل إلى 7 سنوات.
كما وقع بوتين، تعديلا تشريعيا ينص على فرض غرامات تتراوح بين 1.5 مليون و10 ملايين روبل (19 ألفا و126.6 ألف دولار) على من ينشر معلومات كاذبة عن الأوبئة. وبين تشريعات دعم الاقتصاد في ظل تفشي فيروس كورونا، وقع بوتين على قانون يسمح للحكومة بتخصيص وإعادة توزيع الأموال لمحاربة آثار كورونا دون إدخال تعديلات
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بريطانيا - كورونا

تحذيرات دولية: كورونا يهدد بأزمة غذاء عالمية

حذرت منظمات دولية، اليوم الخميس، من حدوث أزمة عالمية في الغذاء، بسبب التدابير التجارية التي تم اتخاذها للحد من تفشي فيروس كورونا. وقال مدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة كو دونغيو، ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، ومدير منظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو، في بيان مشترك، إن حالة الغموض فيما يخص توفر الغذاء ستساهم في وضع قيود على التصدير وهو ما سيؤدي إلى نقص الأغذية عالميا. وطالب البيان المنظمات الثلاث المعنية بشؤون الصحة والتغذية والتجارة الدولية، بتأمين المبادلات التجارية بهدف تفادي حصول نقص في المواد الغذائية.
الجيش الألماني

جيش ألمانيا يجهز 15 ألف فرد لمكافحة كورونا

أعلن الجيش الالماني تجهيز 15 ألف من جنوده اعتبارا من غد الجمعة لمساعدة الولايات والبلديات الالمانية في جهود مكافحة وباء كورونا. وقال متحدث باسم الجيش، اليوم الخميس، إن هؤلاء الأفراد مستعدون للتحرك بسرعة مختلفة تتراوح بين 12 إلى 72 ساعة. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كانباور، طلبت من جنود بلادها التحضر لمهمة طويلة الأمد في مكافحة كورونا.ةوقالت كرامب-كانباور، التي تتزعم حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في حديث للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني: "لدينا مخزون احتياطي لفترة قصيرة معينة".
بريطانيا - كورونا

3 حالات وفاة خلال ساعتين بـ«كورونا» في إسرائيل

ارتفعت حالات الوفيات في إسرائيل إلى 33 في خلال ساعتين، وكانت ارتفعت أعداد الوفيات في إسرائيل جراء فيروس كورونا المستجد، إلى 31 شخصا بعد تسجيل 5 وفيات جديدة، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية. من جانبه، أعلن جيش الاحتلال تسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس في صفوفه، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 97 عسكريا، مشيرا إلى أن هناك 3 آلاف و23 عسكريا في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم. وأعلنت الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها 6211 إصابة بينها 95 خطيرة، وارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 31، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.
حركة-حماس

حماس ترفض أي مقايضة مع إسرائيل بشأن احتياجات كورونا

رفضت حركة حماس، اليوم الخميس، أي محاولة من إسرائيل لفرض مقايضة مقابل توريد احتياجات مواجهة فيروس كورونا لقطاع غزة. وصرح الناطق باسم حماس حازم قاسم بحسب وكالة الأنباء الألمانية، بأن إسرائيل التي تحاصر قطاع غزة تتحمل المسؤولية عن تداعيات أي تفشي للفيروس فيه، معتبرا أن إسرائيل "ترتكب جريمة مركبة باستمرار الحصار على غزة لسنوات طويلة، وازداد الأمر صعوبة مع تفشي فيروس كورونا ولا يمكن لها فرض أي مقايضة". ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، عن وزير الدفاع نفتالي بينت قوله، إن أي نقاش حول احتياجات إنسانية لصالح غزة يجب أن يشمل احتياجات إسرائيل.
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محطة قطار نويكولن

موسكو تعتزم تقييد حركة النقل والانتقال بين المدن

كشف مصدر مقرب من الحكومة الروسية، اليوم السبت، عن التفكير جديا بقرار تقييد حركة النقل وانتقال المواطنين بين المدن الروسية وداخلها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إن الحكومة الروسية تدرس بجدية اتخاذ قرار تقييد الحركة في جميع أنحاء البلاد من خلال إيقاف وسائل النقل المختلفة من سكك حديد وطائرات وحافلات لمكافحة انتشار فيروس كورونا، إذ يبحث مجلس الوزراء الروسي إمكانية فرض قيود على الحركة في أنحاء البلاد ووقف النقل الجوي والبري، وذلك بحسب تصريحاته لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
مصانع-اسمنت (1)

الغرف التجارية تطالب بمنح عمال المصانع إجازة مدفوعة

دعا المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، جميع رجال الأعمال المصريين وأصحاب المصانع لمنح إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين لعمال المصانع، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مؤكدًا أنه سيبدأ بنفسه في تطبيق تلك الإجازة بداية من اليوم السبت، في جميع مصانع مجموعة العربي في القليوبية والمنوفية وبني سويف وأسيوط، وستكون مدفوعة الأجر لجميع العاملين.
روبوت

روبوتات مدرعة في تونس لملاحقة مخالفي الحظر الصحي

لجأت تونس إلى نشر روبوتات مدرعة لملاحقة مخالفي الحظر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد إصابات الفيروس إلى 227 حالة، فيما أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، تخصيص الدولة لاعتمادات بقيمة 300 مليون دينار (نحو 104 ملايين دولار) لاقتناء مخزون استراتيجي من وسائل الوقاية والحماية والأدوية للأشهر المقبلة، مؤكدا وصول الاقتناءات المطلوبة خلال الأيام القليلة المقبلة.
فيروس- كورونا (8)

روسيا تعلن عن تطوير 7 نماذج للقاحات «كورونا»

أعلنت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية، اليوم السبت، أنها طورت 7 نماذج أولية للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية إلى فيرونيكا سكافوريتسوفا مديرة الوكالة، قولها: "حتى اليوم طورت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية 7 نماذج للقاحات مُهندسة جينيً تم جمعها من بروتينات مدمجة كل منها يحتوي على محددات مستضدية أي أجزاء تتفاعل مع الفيروس"، مضيفة: "المهمة الحالية هي اختيار نموذج اللقاح الأكثر فعالية من النماذج السبعة".
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