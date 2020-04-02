بوتين يشدد العقوبات على مخالفي الحجر الصحي

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٧ ص

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - صورة أرشيفية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عدة قوانين تشدد العقوبات على مخالفي الحجر الصحي والرامية أيضا لدعم الاقتصاد الروسي، ويقضي القانون الخاص بإجراءات منع انتشار الأوبئة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، بفرض غرامات مالية تصل إلى مليون روبل (حوالي 12.7 ألف دولار) على مخالفي القواعد الصحية، أو عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وفي حال أسفرت المخالفة عن وفاة شخص تصل الغرامات إلى مليوني روبل (نحو 25.3 ألف دولار) وعقوبة السجن 5 سنوات، وفي حال وفاة شخصين أو أكثر، سيواجه المخالف السجن لمدة قد تصل إلى 7 سنوات.

كما وقع بوتين، تعديلا تشريعيا ينص على فرض غرامات تتراوح بين 1.5 مليون و10 ملايين روبل (19 ألفا و126.6 ألف دولار) على من ينشر معلومات كاذبة عن الأوبئة. وبين تشريعات دعم الاقتصاد في ظل تفشي فيروس كورونا، وقع بوتين على قانون يسمح للحكومة بتخصيص وإعادة توزيع الأموال لمحاربة آثار كورونا دون إدخال تعديلات