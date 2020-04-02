سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الصين تتهم أمريكا بتحويل أصابع الاتهام بشأن «كورونا»

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٧ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
اتهمت الصين، الولايات المتحدة بالسعي إلى تحويل أصابع الاتهام فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المتحور لديها، بعد أن خلص تقرير استخباراتي أمريكي إلى أن بكين أخفت حجم الأزمة. وذكرت وكالة "بلومبرج" أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج، دافعت عن تعامل الصين مع الفيروس الذي ظهر أولا في مدينة يوهان في ديسمبر الماضي، واصفة هذا التعامل بأنه واضح وشفاف، جاء ذلك في رد من هوا على تقرير لوكالة بلومبرج جاء فيه أن الاستخبارات الأمريكية خلصت في تقرير سري مقدم للبيت الأبيض إلى أن بكين لم تعلن عن حقيقة إجمالي حالات الإصابة والوفاة بسبب الفيروس.
وقالت هوا، في بيان صحفي، اليوم الخميس: "بعض المسؤولين الأمريكيين يريدون فقط أن يعكسوا اتجاه أصابع الاتهام، فعليا لا نريد الدخول في جدل معهم، ولكن أمام مثل هذا التحليل والافتراء الأخلاقي من جانبهم، أشعر بالاضطرار بأخذ بعض الوقت وتوضيح الحقيقة مجددا". وكانت بلومبرج قد نقلت عن 3 مسؤولين أمريكيين طلبوا
اقرأ المزيد
بريطانيا - كورونا

تحذيرات دولية: كورونا يهدد بأزمة غذاء عالمية

حذرت منظمات دولية، اليوم الخميس، من حدوث أزمة عالمية في الغذاء، بسبب التدابير التجارية التي تم اتخاذها للحد من تفشي فيروس كورونا. وقال مدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة كو دونغيو، ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، ومدير منظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو، في بيان مشترك، إن حالة الغموض فيما يخص توفر الغذاء ستساهم في وضع قيود على التصدير وهو ما سيؤدي إلى نقص الأغذية عالميا. وطالب البيان المنظمات الثلاث المعنية بشؤون الصحة والتغذية والتجارة الدولية، بتأمين المبادلات التجارية بهدف تفادي حصول نقص في المواد الغذائية.
الجيش الألماني

جيش ألمانيا يجهز 15 ألف فرد لمكافحة كورونا

أعلن الجيش الالماني تجهيز 15 ألف من جنوده اعتبارا من غد الجمعة لمساعدة الولايات والبلديات الالمانية في جهود مكافحة وباء كورونا. وقال متحدث باسم الجيش، اليوم الخميس، إن هؤلاء الأفراد مستعدون للتحرك بسرعة مختلفة تتراوح بين 12 إلى 72 ساعة. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كانباور، طلبت من جنود بلادها التحضر لمهمة طويلة الأمد في مكافحة كورونا.ةوقالت كرامب-كانباور، التي تتزعم حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في حديث للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني: "لدينا مخزون احتياطي لفترة قصيرة معينة".
بريطانيا - كورونا

3 حالات وفاة خلال ساعتين بـ«كورونا» في إسرائيل

ارتفعت حالات الوفيات في إسرائيل إلى 33 في خلال ساعتين، وكانت ارتفعت أعداد الوفيات في إسرائيل جراء فيروس كورونا المستجد، إلى 31 شخصا بعد تسجيل 5 وفيات جديدة، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية. من جانبه، أعلن جيش الاحتلال تسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس في صفوفه، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 97 عسكريا، مشيرا إلى أن هناك 3 آلاف و23 عسكريا في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم. وأعلنت الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها 6211 إصابة بينها 95 خطيرة، وارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 31، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.
حركة-حماس

حماس ترفض أي مقايضة مع إسرائيل بشأن احتياجات كورونا

رفضت حركة حماس، اليوم الخميس، أي محاولة من إسرائيل لفرض مقايضة مقابل توريد احتياجات مواجهة فيروس كورونا لقطاع غزة. وصرح الناطق باسم حماس حازم قاسم بحسب وكالة الأنباء الألمانية، بأن إسرائيل التي تحاصر قطاع غزة تتحمل المسؤولية عن تداعيات أي تفشي للفيروس فيه، معتبرا أن إسرائيل "ترتكب جريمة مركبة باستمرار الحصار على غزة لسنوات طويلة، وازداد الأمر صعوبة مع تفشي فيروس كورونا ولا يمكن لها فرض أي مقايضة". ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، عن وزير الدفاع نفتالي بينت قوله، إن أي نقاش حول احتياجات إنسانية لصالح غزة يجب أن يشمل احتياجات إسرائيل.
اقرأ المزيد من الأخبار
حرائق-الغابات-فى اليونان (1)

بعد «كورونا».. حرائق الغابات تضرب الصين وسقوط قتلى

تعرضت الصين لحرائق غابات مدمرة أدت لسقوط قتلى، بعد أن بدأت تتعافى من فيروس كورونا الذي أصاب عشرات الآلاف وقتل الآلاف هناك. وصرح مسؤولون صينيون أن الظروف الجافة وارتفاع درجات الحرارة والتغير المفاجئ في اتجاه الرياح، قد ساهمت في تأجيج النيران ما أدى إلى مقتل 19 شخصا، نشبت الحرائق في غابات بالمنطقة الجبلية من جنوب غربي الصين، وفقا لوسائل إعلام حكومية، ولا يزال الآلاف من رجال الإطفاء يكافحون النيران قرب مدينة شيتشانغ في مقاطعة سيتشوان، واستقرت حالة 3 أشخاص بعد فقدانهم، وتم العثور لاحقا على جثث 18 من رجال الإطفاء مع دليلهم، وذلك بحسب وكالة "شينخوا".
كوريا - كورونا

7 وفيات و36 إصابة جديدة بوباء «كورونا» في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 حالات وفاة و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بينها 35 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد إلى 3 آلاف و315 وفاة و81 ألفا و733 إصابة حتى نهاية أمس الثلاثاء، وجاءت حالات الوفاة المسجلة بواقع 6 حالات في مقاطعة هوبي بوسط الصين، وحالة واحدة في شنجهاي، فيما ارتفعت إجمالي إصابات الحالات الوافدة إلى 806 حالات، فيما تم تسجيل حالة إصابة محلية واحدة في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد، كما تم تسجيل 130 حالة مصابة دون أن تظهر عليها أعراض المرض وتخضع جميعها للملاحظة الطبية.
تشانغ جيون

الصين تدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمكافحة "كورونا"

حث مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، في كلمة خلال اجتماع عقده مجلس الأمن عبر الفيديو بشأن الوضع في سوريا ونقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، على رفع ما وصفها بـ"الإجراءات الأحادية التعسفية" عن سوريا فورا وبشكل كامل، معتبرا أن هذه العقوبات من شأنها أن تقوض جهود سوريا في مكافحة مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "نشعر بقلق بالغ إزاء الأثر السلبي للعقوبات الأحادية على قدرة البلدان على مواجهة المرض، ومنها سوريا، حيث يعاني المدنيون والأبرياء بشدة جراء تلك العقوبات". وتتولى الصين رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر مارس.
فيروس- كورونا (12)

بريطانيا تتهم الصين بإخفاء الحجم الحقيقي لـ«كورونا»

اتهم وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، الصين بإخفاء الحجم الحقيقي لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ إنه تم اكتشاف أول حالة إصابة في الصين، ديسمبر الماضي، لكن لم تكن بعض التقارير الواردة من الصين واضحة بشأن حجم وطبيعة هذا المرض. ويأتي البيان وسط اتهامات بأن حكومة المملكة المتحدة تريد استخدام الصين كبش فداء لتبرير فشل مجلس الوزراء في تسريع الاختبارات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، خاصة بالنظر إلى أنه في حين وصلت بريطانيا للتو إلى 70 ألف اختبار فقط في الأسبوع، فإن ألمانيا تجري 500 ألف اختبار خلال نفس الفترة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]