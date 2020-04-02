ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك إلى 3.04 تريليون جنيه في فبراير

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٣ م

البنك المركزي

ارتفعت ودائع عملاء البنوك بالعملة المحلية بنهاية فبراير الماضي بنسبة 5% لتسجل 3.04 تريليون جنيه، مقابل 2.89 تريليون جنيه في يناير من نفس العام. أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي أن حجم الودائع غير الجارية سجل نحو 2.556 تريليون جنيه بنهاية فبراير ، مقابل 482.8 مليار جنيه ودائع تحت الطلب.

وسجلت ودائع القطاع العائلي لدى الجهاز المصرفي نحو 2.56 تريليون جنيه في فبراير، بحسب ما أعلنه البنك المركزي في أحدث تقرير له. وسجلت الودائع بالعملة الأجنبية ما يعادل نحو 627.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها 12.5 مليار جنيه ودائع تحت الطلب، و505.1 مليار جنيه ودائع غير جارية، فيما استحوذت ودائع القطاع



وسجلت ودائع القطاع العائلي لدى الجهاز المصرفي نحو 2.56 تريليون جنيه في فبراير، بحسب ما أعلنه البنك المركزي في أحدث تقرير له.



وسجلت الودائع بالعملة الأجنبية ما يعادل نحو 627.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها 12.5 مليار جنيه ودائع تحت الطلب، و505.1 مليار جنيه ودائع غير جارية، فيما استحوذت ودائع القطاع العائلي على ما يعادل 433.1 مليار جنيه.



