إسبانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

تحرير:هالة صقر ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٢ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، في بيان لها، اليوم الخميس، عن تسجيل 950 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ24 الماضية، ليقفز إجمالي عدد الوفيات من 9 آلاف و53 حالة إلى 10 آلاف و3 حالات خلال 24 ساعة، وهي أكبر زيادة في حصيلة الوفيات منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد، مضيفة أن إسبانيا سجلت أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليقفز إجمالي عدد الإصابات من 102 ألف و136 حالة إلى 110 آلاف و238 حالة.

وأشارت الوزراة إلى أن هناك أكثر من 6 آلاف مصاب يتلقون الرعاية المركزة في المستشفيات الإسبانية، وبلغ عدد المتعافين 73.5 ألف شخص. وكان وزير الصحة الإسباني سالفادور إيلا، قد أعلن أمس الأربعاء، أن نسبة الزيادة في معدلات الإصابة تتباطأ وبعد انتهاء فترة الذروة "ستتجه المرحلة الثانية إلى الانخفاض، ثم تكون