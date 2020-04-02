طائرة مصرية تتوجه إلى لندن لإعادة المواطنين العالقين

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٧ م

مصر للطيران - صورة أرشيفية

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، رحلة استثنائية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران متجهة إلى مطار هيثرو بلندن، لعودة المصريين العالقين هناك، بعد توقف الرحلات الدولية، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وكانت سلطة الطيران المدني المصرية قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ويستمر حتى 15 أبريل الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام

وكانت سلطة الطيران المدني المصرية قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ويستمر حتى 15 أبريل الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.



