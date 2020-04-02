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طائرة مصرية تتوجه إلى لندن لإعادة المواطنين العالقين

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٧ م
مصر للطيران - صورة أرشيفية
مصر للطيران - صورة أرشيفية
غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، رحلة استثنائية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران متجهة إلى مطار هيثرو بلندن، لعودة المصريين العالقين هناك، بعد توقف الرحلات الدولية، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وكانت سلطة الطيران المدني المصرية قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ويستمر حتى 15 أبريل الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

94 % من وفيات كورونا فوق 50 عاما: مصابون بأمراض مزمنة

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مصر، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أن الحالات التي تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية بلغت 221 حالة، فيما ارتفعت حالات التي تم تعافيها وخروجها من المستشفيات إلى 179 حالة، في الوقت الذي سجلت وزارة الصحة 69 حالة إيجابية جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين داخل البلاد 779 مصابا، وتم تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات 52 حالة، وذلك حتى مساء أمس.
الطيران -المغربي (1)

انخفاض الإيرادات 39%.. شركات الطيران العربية تتجه نحو الإفلاس

جدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" دعوته لحكومات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى التدخل العاجل لمساعدة شركات الطيران، مشيرا إلى التوقعات الصادرة عنه والتي تظهر انخفاض الإيرادات للشركات إلى 23 مليار دولار (19 مليار في الشرق الأوسط، و4 مليار في إفريقيا)، والتي ستنعكس على انخفاض إيرادات القطاع بواقع 32% في أفريقيا و39% في الشرق الأوسط على أساس سنوي وبالمقارنة مع العام 2019. وعلى المستوى المحلي حذرت الإياتا ان الاقتصاد المصري سيخسر 2.4 مليار دولار حيث تسبب تسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 9.5 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات حوالي 1.6مليار دولار، ووضع 205,560 وظيفة في خطر.
مجلس-النواب

نائب يطالب بتعديل قانون «صندوق الشهداء» ليشمل الأطباء المتوفين بسبب كورونا

تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بتعديل على أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم، ليشمل التعديل الأطباء الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا، ويتم معاملة أسرهم كسائر الشهداء الذين نص عليهم القانون. وأوضح النائب أن الأطباء يبذلون جهودا قوية خلال الأزمة الأخيرة، وتضمين أسر من يموتون جراء الإصابة بهذا الفيروس للقانون أقل ما يمكن أن يقدمه البرلمان لهؤلاء الرجال الذين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية، وأنهم جنود فى أرض المعركة.
فيروس- كورونا (7)

التخلص من نفايات كورونا الطبية في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة ووزير التنمية المحلية، بشأن ضرورة التخلص الآمن من النفايات الطبية المستخدمة بأعمال المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، بمختلف مستشفيات الجمهورية.
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شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

إجراء جديد من محافظ الإسماعيلية بشأن كورونا

وجه محافظ الإسماعيلية اللواء أركان حرب شريف بشارة، باستقبال مستشفيات جامعة قناة السويس جميع حالات الطوارئ على مدار أيام الأسبوع كاملا وعلى مدار 24 ساعة بدلا مما كان متبع باستقبالها الطوارىء خلال أيام محددة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنيين وتفعيلا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي لتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
فيروس-كورونا (1)

كورونا:لندن تغلق 40 محطة مترو وأمريكا تعلق التأشيرات

أعلنت السلطات البريطانية تقليص حركة المواصلات في العاصمة لندن كإجراء للتصدي لانتشار فيروس كورونا. وقالت إدارة المواصلات في لندن، أمس الأربعاء، إنها قررت إغلاق 40 محطة مترو أنفاق بلندن حتى إشعار آخر، وتعليق عمل عدد من الحافلات العامة، وأوضحت أن هذا القرار هو إجراء احترازي للتصدي لانتشار كورونا، وكذلك بعد تسجيل انخفاض في أعداد مستخدمي وسائل النقل العامة. ودعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الإثنين الماضي، إلى العمل من المنازل، وتجنب التنقل والامتناع عن حضور المناسبات وزيارة المطاعم والنوادي.
فيروس- كورونا (4)

بدون غسل ووداع.. تفاصيل وفاة أول مصري بكورونا في إيطاليا

أعلن رئيس الجمعية الإيطالية المصرية محمد العبد، عن وفاة المواطن المصري أحمد الفار، أول ضحية مصري بفيروس كورونا في مدينة بيرجامو بإيطاليا. وقال على الصفحة الرسمية للجمعية في "فيسبوك"، إنه في ظل الوضع الحالي تتم الإجراءات طبقا للقانون الإيطالي، أي بمعنى لا غسل ولا وداع من الأهل أو الأقارب، مضيفا: "نسأل الله العظيم أن يحتسبه عنده من الشهداء".
كورونا

طالبة مصرية و19 صينيا يخضعون للحجر الصحي في روسيا

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الأربعاء، عن وضع طالبة مصرية و19 مواطنا صينيا في الحجر الصحي بمقاطعة تشيليابينسك الروسية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة في مقاطعة تشيليابينسك: "وفقا للمعلومات الواردة اليوم، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا (التاسعة صباحا بتوقيت موسكو)، تمت إضافة 10 مواطنين صينيين آخرين يحملون تصريح إقامة في روسيا ويعيشون في منطقة تشيليابينسك إلى 10 أشخاص يتواجدون في مستوصف لعلاج مرض السل، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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