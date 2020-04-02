مدبولي: الحكومة والشعب عليهما التزامات في مواجهة «كورونا»

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٠ م

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء للمرة الثانية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية العاجلة في المرحلة الحالية، والجهود التي تبذل لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، وكذا جهود توفير السلع والمنتجات في الأسواق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.

واستهل مدبولي، الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع أجهزة الدولة المعنية التي تبذل قصارى جهدها في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، قائلا: "أتوجه بالشكر لكل الوزارات المعنية التي تؤدي عملها في هذه الظروف الدقيقة بمسئولية وجهد وتفان".وشدد على ضرورة أن يعي الجميع أننا جميعا؛ حكومة وشعبا، علينا