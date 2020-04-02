الكرملين: لا يمكن لأي دولة بمفردها محاربة «كورونا»

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣١ م

الكرملين - صورة أرشيفية

أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، إن التعاون الدولي في مكافحة فيروس كورونا المتحور ضروري، ولا يمكن لأي دولة بمفردها أن تحارب الفيروس بشكل فعال. وقال بيسكوف في سياق تعليقه على المساعدة الإنسانية الروسية للولايات المتحدة الأمريكية وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن الانتقادات موجودة بشكل دائم، ولكن في الوقت نفسه، يعد التعاون الدولي في مكافحة الفيروس التاجي بعدا مهما للغاية لنشاط أي دولة، وهو بعد ضروري، لأنه بدون التعاون الدولي، لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تحارب الفيروس التاجي بشكل فعال".

كانت روسيا، قد أعلنت أمس الأول الثلاثاء، أنها سترسل طائرة محملة بالمساعدات الطبية إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب. ووقع بوتين، على عدة قوانين تشدد العقوبات على مخالفي الحجر الصحي والرامية أيضا لدعم الاقتصاد الروسي. يقضي القانون الخاص