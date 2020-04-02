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الكرملين: لا يمكن لأي دولة بمفردها محاربة «كورونا»

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣١ م
الكرملين - صورة أرشيفية
الكرملين - صورة أرشيفية
أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، إن التعاون الدولي في مكافحة فيروس كورونا المتحور ضروري، ولا يمكن لأي دولة بمفردها أن تحارب الفيروس بشكل فعال. وقال بيسكوف في سياق تعليقه على المساعدة الإنسانية الروسية للولايات المتحدة الأمريكية وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن الانتقادات موجودة بشكل دائم، ولكن في الوقت نفسه، يعد التعاون الدولي في مكافحة الفيروس التاجي بعدا مهما للغاية لنشاط أي دولة، وهو بعد ضروري، لأنه بدون التعاون الدولي، لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تحارب الفيروس التاجي بشكل فعال".
كانت روسيا، قد أعلنت أمس الأول الثلاثاء، أنها سترسل طائرة محملة بالمساعدات الطبية إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب. ووقع بوتين، على عدة قوانين تشدد العقوبات على مخالفي الحجر الصحي والرامية أيضا لدعم الاقتصاد الروسي. يقضي القانون الخاص
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بريطانيا - كورونا

تحذيرات دولية: كورونا يهدد بأزمة غذاء عالمية

حذرت منظمات دولية، اليوم الخميس، من حدوث أزمة عالمية في الغذاء، بسبب التدابير التجارية التي تم اتخاذها للحد من تفشي فيروس كورونا. وقال مدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة كو دونغيو، ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، ومدير منظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو، في بيان مشترك، إن حالة الغموض فيما يخص توفر الغذاء ستساهم في وضع قيود على التصدير وهو ما سيؤدي إلى نقص الأغذية عالميا. وطالب البيان المنظمات الثلاث المعنية بشؤون الصحة والتغذية والتجارة الدولية، بتأمين المبادلات التجارية بهدف تفادي حصول نقص في المواد الغذائية.
الجيش الألماني

جيش ألمانيا يجهز 15 ألف فرد لمكافحة كورونا

أعلن الجيش الالماني تجهيز 15 ألف من جنوده اعتبارا من غد الجمعة لمساعدة الولايات والبلديات الالمانية في جهود مكافحة وباء كورونا. وقال متحدث باسم الجيش، اليوم الخميس، إن هؤلاء الأفراد مستعدون للتحرك بسرعة مختلفة تتراوح بين 12 إلى 72 ساعة. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كانباور، طلبت من جنود بلادها التحضر لمهمة طويلة الأمد في مكافحة كورونا.ةوقالت كرامب-كانباور، التي تتزعم حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في حديث للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني: "لدينا مخزون احتياطي لفترة قصيرة معينة".
بريطانيا - كورونا

3 حالات وفاة خلال ساعتين بـ«كورونا» في إسرائيل

ارتفعت حالات الوفيات في إسرائيل إلى 33 في خلال ساعتين، وكانت ارتفعت أعداد الوفيات في إسرائيل جراء فيروس كورونا المستجد، إلى 31 شخصا بعد تسجيل 5 وفيات جديدة، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية. من جانبه، أعلن جيش الاحتلال تسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس في صفوفه، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 97 عسكريا، مشيرا إلى أن هناك 3 آلاف و23 عسكريا في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم. وأعلنت الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها 6211 إصابة بينها 95 خطيرة، وارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 31، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.
حركة-حماس

حماس ترفض أي مقايضة مع إسرائيل بشأن احتياجات كورونا

رفضت حركة حماس، اليوم الخميس، أي محاولة من إسرائيل لفرض مقايضة مقابل توريد احتياجات مواجهة فيروس كورونا لقطاع غزة. وصرح الناطق باسم حماس حازم قاسم بحسب وكالة الأنباء الألمانية، بأن إسرائيل التي تحاصر قطاع غزة تتحمل المسؤولية عن تداعيات أي تفشي للفيروس فيه، معتبرا أن إسرائيل "ترتكب جريمة مركبة باستمرار الحصار على غزة لسنوات طويلة، وازداد الأمر صعوبة مع تفشي فيروس كورونا ولا يمكن لها فرض أي مقايضة". ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، عن وزير الدفاع نفتالي بينت قوله، إن أي نقاش حول احتياجات إنسانية لصالح غزة يجب أن يشمل احتياجات إسرائيل.
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فيروس- كورونا (8)

روسيا تعلن عن تطوير 7 نماذج للقاحات «كورونا»

أعلنت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية، اليوم السبت، أنها طورت 7 نماذج أولية للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية إلى فيرونيكا سكافوريتسوفا مديرة الوكالة، قولها: "حتى اليوم طورت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية 7 نماذج للقاحات مُهندسة جينيً تم جمعها من بروتينات مدمجة كل منها يحتوي على محددات مستضدية أي أجزاء تتفاعل مع الفيروس"، مضيفة: "المهمة الحالية هي اختيار نموذج اللقاح الأكثر فعالية من النماذج السبعة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: الأوضاع مع «كورونا» ستتغير للأفضل قريبًا

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن الوضع حول تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد سيتغير نحو الأفضل، وذلك مسألة وقت لا أكثر، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية. وقال بوتين، أثناء اجتماع عقده اليوم الخميس مع ممثلين عن قطاع الأعمال، إن تفشى كورونا في البلاد يشكل إحدى مشكلتين جوهريتين يواجههما الآن الاقتصاد الروسي. وتابع مخاطبا رجال الأعمال الروس: "تتابعون ما يجري في بلدنا وخارجها، لدينا مشكلتان، هما الانهيار الفعلى في سوق النفط وانتشار هذا الفيروس".
كورونا

عمان تسجل 11 إصابة جديدة بوباء «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد (كوفيد-19)، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 66 حالة، موضحا أن 9 حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي، وشفاء 17 حالة من المصابين، مشددة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة. وأقرت سلطنة عمان إجراءات جديدة في إطار منع تفشي كورونا.
الامارات

وباء «كورونا» يغلق مراكز التسوق في الإمارات

قررت الإمارات إغلاق مراكز التسوق التجارية وبينها المراكز الشهيرة في دبي لمدة أسبوعين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بعدما تسبب بوفاة شخصين. وقالت وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، في بيان لها، اليوم الإثنين: "إن السلطات قررت إغلاق كل المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم"، واستثنت من قرارها الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات، على أن يسري القرار لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة، أي ابتداء من غد الثلاثاء.
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