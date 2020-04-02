الكرملين: لا يمكن لأي دولة بمفردها محاربة «كورونا»
٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣١ م
الكرملين - صورة أرشيفية
أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، إن التعاون الدولي في مكافحة فيروس كورونا المتحور ضروري، ولا يمكن لأي دولة بمفردها أن تحارب الفيروس بشكل فعال. وقال بيسكوف في سياق تعليقه على المساعدة الإنسانية الروسية للولايات المتحدة الأمريكية وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن الانتقادات موجودة بشكل دائم، ولكن في الوقت نفسه، يعد التعاون الدولي في مكافحة الفيروس التاجي بعدا مهما للغاية لنشاط أي دولة، وهو بعد ضروري، لأنه بدون التعاون الدولي، لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تحارب الفيروس التاجي بشكل فعال".
كانت
روسيا، قد أعلنت أمس الأول الثلاثاء، أنها سترسل طائرة محملة بالمساعدات الطبية
إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين
والأمريكي دونالد ترامب.
ووقع بوتين، على عدة قوانين تشدد العقوبات على مخالفي الحجر الصحي والرامية أيضا لدعم الاقتصاد الروسي.
يقضي القانون الخاص
كانت
روسيا، قد أعلنت أمس الأول الثلاثاء، أنها سترسل طائرة محملة بالمساعدات الطبية
إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين
والأمريكي دونالد ترامب.
ووقع بوتين، على عدة قوانين تشدد العقوبات على مخالفي الحجر الصحي والرامية أيضا لدعم الاقتصاد الروسي.
يقضي القانون الخاص بإجراءات منع انتشار الأوبئة، بفرض غرامات مالية تصل إلى مليون روبل (حوالي 12.7 ألف دولار) على مخالفي القواعد الصحية، أو عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وفي حال أسفرت المخالفة عن وفاة شخص تصل الغرامات إلى مليوني روبل وعقوبة السجن 5 سنوات، وفي حال وفاة شخصين أو أكثر، سيواجه المخالف السجن لمدة قد تصل إلى 7 سنوات.
ولا
تزال روسيا تسيطر نسبيا على تفشي الفيروس في البلاد، حيث سجلت حتى الآن 2337
إصابة، و17 حالة وفاة.