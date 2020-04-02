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‎ايتيدا تُعجل صرف المساندة التصديرية لشركات التكنولوجيا

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٤ م
رئيس هيئة ايتيدا
رئيس هيئة ايتيدا
أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن تعجيل إجراءات برنامج المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك فى إطار حرص الهيئة على مساندة الشركات وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس أنها ستقوم بتعجيل إجراءات الصرف للشركات لتبدأ في شهر أبريل الحالي على أن تكون أولوية الصرف للشركات متناهية الصغر والصغيرة والتي يبلغ عددها 69 شركة من إجمالي عدد الشركات التي تقدمت للبرنامج، ثم صرف مستحقات الشركات المتوسطة والكبيرة.
وقالت هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة إن سرعة صرف مستحقات الشركات من البرنامج يأتي كأحد الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الهيئة لإنعاش سوق تكنولوجيا المعلومات وتخفيف تداعيات الأزمة الحالية. واضافت أنه من المتوقع أن يستفيد من هذا الإجراء حوالي 110 شركة مصرية وهو إجمالي عدد الشركات التي تقدمت للبرنامج. يذكر
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