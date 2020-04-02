وزير التعليم يكشف تفاصيل المشروع البحثي لطلاب الابتدائي والإعدادي
تحرير:أمينة محمود
٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٢ م
طارق شوقي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل المشروع البحثي الذي سيعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.
وأوضح شوقي، عدة نقاط مهمة من خلال فيديو مصوؤ، أبرزها أن الطالب سيكون مطالب بإعداد مشروع بحثي واحد فقط (متعدد التخصصات) في كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية، ويستطيع الطالب أن يقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب)، وذلك خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020.
وأشار الوزير إلى أنه
سيتم مراعاة اختيار الموضوعات بالنسبة لأعمار الطلبة من الصف الثالث الابتدائي حتى
الثالث الإعدادي بما يتناسب مع أعمارهم، موضحًا أن عناصر المشروع البحثي تتكون من:
"العنوان، المقدمة، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع، أسماء
الطلاب"، وسيكتب الطالب الكود الخاص به على المشروع الذي
وأشار الوزير إلى أنه
سيتم مراعاة اختيار الموضوعات بالنسبة لأعمار الطلبة من الصف الثالث الابتدائي حتى
الثالث الإعدادي بما يتناسب مع أعمارهم، موضحًا أن عناصر المشروع البحثي تتكون من:
"العنوان، المقدمة، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع، أسماء
الطلاب"، وسيكتب الطالب الكود الخاص به على المشروع الذي سيقوم بعمله.
وكشف وزير التعليم، أنه
سيتم في يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2020، نشر فيديو توضيحي لطريقة عمل المشروع
للطلبة على موقع الوزارة، وذلك كنموذج استرشادي لأبنائنا الطلاب لطريقة عمل
المشروع البحثي بداية من اختيار الموضوع حتى نطمئن أبنائنا الطلاب، وفي الخميس 9
أبريل 2020، سيتم الإعلان عن جدول المشروعات البحثية لكل سنة دراسية على موقع
الوزارة وسيتم نشره مطبوعًا في الصحف القومية؛ وسيتكون الجدول من 4 إلى 5 موضوعات
لكل سنة دراسية يختار الطالب أحدهما لتنفيذه سواء بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة.
وأضاف وزير التعليم، أنه
إذا لم يتوافر الإنترنت لدى الطالب بإمكانه الاعتماد على الكتاب المدرسي أو أي
كتاب متوفر لديه في موضوع المشروع البحثي، متاح للطالب أن يقوم بكتابة المشروع
البحثي على ورق وتسليمه إلى المدرسة وهي ستقوم بدورها في إرساله للوزارة عبر
المنصة.
وأكد الوزير أن معلم
الفصل دوره استرشادي ومساعد للطلبة في إعداد المشروعات البحثية، والوزارة هي من
ستتولى أعمال مراجعة المشروعات البحثية للطلاب عن طريق تقييمها (مقبول – غير
مقبول).
واختتم شوقي، رسالته قائلاً: "إن المشروع البحثي هدفه تعليم
الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل،
وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا
الطلاب".