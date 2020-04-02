الأرصاد: غدا ارتفاع درجات الحرارة في أغلب الأنحاء

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٤ م

طقس - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاع آخر في درجات الحرارة، إذ تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة.



درجات الحرارة المتوقعة غدا:



المدينة: العظمى الصغرى

القاهرة 29 16

الإسكندرية 27 14

مطروح 29 12

سوهاج 31 15

قنا 32 15

أسوان 34 17



