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الأرصاد: غدا ارتفاع درجات الحرارة في أغلب الأنحاء

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٤ م
طقس - صورة أرشيفية
طقس - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاع آخر في درجات الحرارة، إذ تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب.
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

94 % من وفيات كورونا فوق 50 عاما: مصابون بأمراض مزمنة

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مصر، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أن الحالات التي تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية بلغت 221 حالة، فيما ارتفعت حالات التي تم تعافيها وخروجها من المستشفيات إلى 179 حالة، في الوقت الذي سجلت وزارة الصحة 69 حالة إيجابية جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين داخل البلاد 779 مصابا، وتم تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات 52 حالة، وذلك حتى مساء أمس.
الطيران -المغربي (1)

انخفاض الإيرادات 39%.. شركات الطيران العربية تتجه نحو الإفلاس

جدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" دعوته لحكومات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى التدخل العاجل لمساعدة شركات الطيران، مشيرا إلى التوقعات الصادرة عنه والتي تظهر انخفاض الإيرادات للشركات إلى 23 مليار دولار (19 مليار في الشرق الأوسط، و4 مليار في إفريقيا)، والتي ستنعكس على انخفاض إيرادات القطاع بواقع 32% في أفريقيا و39% في الشرق الأوسط على أساس سنوي وبالمقارنة مع العام 2019. وعلى المستوى المحلي حذرت الإياتا ان الاقتصاد المصري سيخسر 2.4 مليار دولار حيث تسبب تسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 9.5 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات حوالي 1.6مليار دولار، ووضع 205,560 وظيفة في خطر.
مجلس-النواب

نائب يطالب بتعديل قانون «صندوق الشهداء» ليشمل الأطباء المتوفين بسبب كورونا

تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بتعديل على أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم، ليشمل التعديل الأطباء الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا، ويتم معاملة أسرهم كسائر الشهداء الذين نص عليهم القانون. وأوضح النائب أن الأطباء يبذلون جهودا قوية خلال الأزمة الأخيرة، وتضمين أسر من يموتون جراء الإصابة بهذا الفيروس للقانون أقل ما يمكن أن يقدمه البرلمان لهؤلاء الرجال الذين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية، وأنهم جنود فى أرض المعركة.
فيروس- كورونا (7)

التخلص من نفايات كورونا الطبية في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة ووزير التنمية المحلية، بشأن ضرورة التخلص الآمن من النفايات الطبية المستخدمة بأعمال المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، بمختلف مستشفيات الجمهورية.
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طقس

شديد البرودة.. تعرف على طقس أول أيام الربيع

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدا السبت -أول أيام فصل الربيع- الطقس في القاهرة الكبرى بارد نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، فيما سيكون في الوجه البحرى باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، وفي السواحل الشمالية الغربية سيكون باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة الى معتدلة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سيكون باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح خفيفة الى معتدلة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (15)

اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم الأنحاء، اليوم الجمعة، ويتوقع الخبراء أن يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا بالقاهرة الكبرى، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفي الوجه البحري يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة. أما عن السواحل الشمالية الغربية فيسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (15)

غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم الأنحاء، غدا الجمعة، ويتوقع الخبراء أن يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا بالقاهرة الكبرى، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفي الوجه البحري يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة. أما عن السواحل الشمالية الغربية فيسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
انخفاض-درجات-الحرارة-طقس-برد-شتاء (2)

اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد، اليوم الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفيما يشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وعلى أن يكون الطقس على السواحل الشمالية الغربية، بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.
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