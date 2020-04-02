حماس ترفض أي مقايضة مع إسرائيل بشأن احتياجات كورونا

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٩ م

حماس - صورة أرشيفية

رفضت حركة حماس، اليوم الخميس، أي محاولة من إسرائيل لفرض مقايضة مقابل توريد احتياجات مواجهة فيروس كورونا لقطاع غزة. وصرح الناطق باسم حماس حازم قاسم بحسب وكالة الأنباء الألمانية، بأن إسرائيل التي تحاصر قطاع غزة تتحمل المسؤولية عن تداعيات أي تفشي للفيروس فيه، معتبرا أن إسرائيل "ترتكب جريمة مركبة باستمرار الحصار على غزة لسنوات طويلة، وازداد الأمر صعوبة مع تفشي فيروس كورونا ولا يمكن لها فرض أي مقايضة". ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، عن وزير الدفاع نفتالي بينت قوله، إن أي نقاش حول احتياجات إنسانية لصالح غزة يجب أن يشمل احتياجات إسرائيل.

وأشار بينت إلى مطلب إسرائيل باستعادة جنودها ممن سقطوا في الحرب على قطاع غزة صيف عام 2014 وتقول حماس إنهم أسرى لديها ويجب مبادلتهم بأسرى فلسطينيين. من جهته، أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ربط إسرائيل السماح بدعم جهود غزة في محاربة تفشي فيروس كورونا بقضية الجنود الإسرائيليين المفقودين في القطاع. وقال المرصد،