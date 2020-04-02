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حماس ترفض أي مقايضة مع إسرائيل بشأن احتياجات كورونا

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٩ م
حماس - صورة أرشيفية
حماس - صورة أرشيفية
رفضت حركة حماس، اليوم الخميس، أي محاولة من إسرائيل لفرض مقايضة مقابل توريد احتياجات مواجهة فيروس كورونا لقطاع غزة. وصرح الناطق باسم حماس حازم قاسم بحسب وكالة الأنباء الألمانية، بأن إسرائيل التي تحاصر قطاع غزة تتحمل المسؤولية عن تداعيات أي تفشي للفيروس فيه، معتبرا أن إسرائيل "ترتكب جريمة مركبة باستمرار الحصار على غزة لسنوات طويلة، وازداد الأمر صعوبة مع تفشي فيروس كورونا ولا يمكن لها فرض أي مقايضة". ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، عن وزير الدفاع نفتالي بينت قوله، إن أي نقاش حول احتياجات إنسانية لصالح غزة يجب أن يشمل احتياجات إسرائيل.
وأشار بينت إلى مطلب إسرائيل باستعادة جنودها ممن سقطوا في الحرب على قطاع غزة صيف عام 2014 وتقول حماس إنهم أسرى لديها ويجب مبادلتهم بأسرى فلسطينيين. من جهته، أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ربط إسرائيل السماح بدعم جهود غزة في محاربة تفشي فيروس كورونا بقضية الجنود الإسرائيليين المفقودين في القطاع. وقال المرصد،
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بريطانيا - كورونا

تحذيرات دولية: كورونا يهدد بأزمة غذاء عالمية

حذرت منظمات دولية، اليوم الخميس، من حدوث أزمة عالمية في الغذاء، بسبب التدابير التجارية التي تم اتخاذها للحد من تفشي فيروس كورونا. وقال مدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة كو دونغيو، ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، ومدير منظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو، في بيان مشترك، إن حالة الغموض فيما يخص توفر الغذاء ستساهم في وضع قيود على التصدير وهو ما سيؤدي إلى نقص الأغذية عالميا. وطالب البيان المنظمات الثلاث المعنية بشؤون الصحة والتغذية والتجارة الدولية، بتأمين المبادلات التجارية بهدف تفادي حصول نقص في المواد الغذائية.
الجيش الألماني

جيش ألمانيا يجهز 15 ألف فرد لمكافحة كورونا

أعلن الجيش الالماني تجهيز 15 ألف من جنوده اعتبارا من غد الجمعة لمساعدة الولايات والبلديات الالمانية في جهود مكافحة وباء كورونا. وقال متحدث باسم الجيش، اليوم الخميس، إن هؤلاء الأفراد مستعدون للتحرك بسرعة مختلفة تتراوح بين 12 إلى 72 ساعة. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كانباور، طلبت من جنود بلادها التحضر لمهمة طويلة الأمد في مكافحة كورونا.ةوقالت كرامب-كانباور، التي تتزعم حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في حديث للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني: "لدينا مخزون احتياطي لفترة قصيرة معينة".
بريطانيا - كورونا

3 حالات وفاة خلال ساعتين بـ«كورونا» في إسرائيل

ارتفعت حالات الوفيات في إسرائيل إلى 33 في خلال ساعتين، وكانت ارتفعت أعداد الوفيات في إسرائيل جراء فيروس كورونا المستجد، إلى 31 شخصا بعد تسجيل 5 وفيات جديدة، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية. من جانبه، أعلن جيش الاحتلال تسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس في صفوفه، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 97 عسكريا، مشيرا إلى أن هناك 3 آلاف و23 عسكريا في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم. وأعلنت الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها 6211 إصابة بينها 95 خطيرة، وارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 31، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.
الكرملين

الكرملين: لا يمكن لأي دولة بمفردها محاربة «كورونا»

أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، إن التعاون الدولي في مكافحة فيروس كورونا المتحور ضروري، ولا يمكن لأي دولة بمفردها أن تحارب الفيروس بشكل فعال. وقال بيسكوف في سياق تعليقه على المساعدة الإنسانية الروسية للولايات المتحدة الأمريكية وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن الانتقادات موجودة بشكل دائم، ولكن في الوقت نفسه، يعد التعاون الدولي في مكافحة الفيروس التاجي بعدا مهما للغاية لنشاط أي دولة، وهو بعد ضروري، لأنه بدون التعاون الدولي، لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تحارب الفيروس التاجي بشكل فعال".
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فيروس- كورونا (7)

إسرائيل تتحول من إنتاج الصواريخ إلى أجهزة التنفس

أعلنت وزارة قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه تم تحويل بعض خطوط إنتاج الصواريخ لتصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، في مسعى لمواجهة النقص في المعدات الطبية المستخدمة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحة أنه تم افتتاح خط لإنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي في قسم إنتاج الصواريخ في شركة "إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء".
أفيف كوخافي

إخضاع رئيس الأركان الإسرائيلي لفحص فيروس «كورونا»

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه تم إخضاع رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأن نتيجة الفحوصات ستظهر، اليوم الأربعاء، وذلك عقب وضعه بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، بالإضافة إلى وضع قائد الجبهة الداخلية، ورئيس هيئة العمليات بالحجر نظراَ لمخالطتهم ضابط مصاب بالفيروس، موضحة أن كوخافي، وقائد قيادة الجبهة الداخلية ورئيس هيئة العمليات قد خضعوا للحجر الصحي، بعد اجتماعهم مع ضابط تبين إصابته أمس الثلاثاء بفيروس كورونا.
نتنياهو

الاشتباه في إصابة نتنياهو بفيروس «كورونا»

أفادت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيخضع لفحص فيروس كورونا بعد إصابة مستشارة له بالفيروس. وذكرت القناة الإخبارية العبرية "13"، أن نتنياهو سيخضع للفحص، ولكن دون تحديد موعد، بعد تأكيد إصابة مستشارة نتنياهو لشؤون المتدينين ربيبكا بالوش، بالفيروس بعد إصابة زوجها به، موضحة أن بالوش التقت نتنياهو وعدد من الوزراء الإسرائيليين، الخميس الماضي، لكنها نقلت عن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو حافظ على مسافة في أثناء اللقاءات.
اسرائيل

تسجيل حالتي وفاة جديدتين بـ«كورونا» في إسرائيل

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، اليوم الأحد، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 14 شخصًا، ووفقًا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" فإن حالتي الوفاة المسجلتين اليوم كانا في التسعينات من العمر. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 3865 حالة. وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل 246 حالة إصابة جديدة منذ الليلة الماضية، موضحة أن من بين المصابين بالفيروس هناك 66 في حالة خطيرة.
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