برلماني يشيد بقرار السيسي بشأن تحمل مصاريف الحجر الصحي

تحرير:أحمد جاد ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٠ م

الحجر الصحي

أشاد النائب طارق متولى نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بقرار الرئيس السيسي تكفل الحكومة المصرية بمصاريف الحجر الصحي للعائدين من الخارج، خاصة بعد ورود آلاف الرسائل من مصريين يطلبون العودة للبلاد بعد تفشي وباء كورونا، كلها تحمل كلمة واحدة وهي "أغيثونا"، مما يؤكد أن مسئولية الدول والحكومات تجاه شعوبهم تحدد بالأفعال لا بالأقوال، والرئيس السيسي أكد ذلك بمسئولية الأب قبل الرئيس.

وأضاف النائب أن العالقين في الخارج ليس لديهم أدني مانع من العزل الذاتي الذي يستمر 14 يوما، وأن جميع العائدين وقعوا على الإقرارات التي تفيد ذلك، لكنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة الحجر الصحي في فنادق تكلفهم ما لا يطيقون.وأشار إلى أن قرار السلطات المصرية فرض الحجر الصحي على مواطنيها المغتربين الراغبين

وأضاف النائب أن العالقين في الخارج ليس لديهم أدني مانع من العزل الذاتي الذي يستمر 14 يوما، وأن جميع العائدين وقعوا على الإقرارات التي تفيد ذلك، لكنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة الحجر الصحي في فنادق تكلفهم ما لا يطيقون.



وأشار إلى أن قرار السلطات المصرية فرض الحجر الصحي على مواطنيها المغتربين الراغبين في العودة، على نفقتهم الخاصة، أثار حالة من الغضب في أوساط المصريين العاملين بالخارج، بسبب ارتفاع تكاليف الحجر الصحي، لكن الرئيس السيسي بهذا القرار أدخل الفرح والطمأنينة على قلوب المصريين في الخارج، وأكد لهم بهذا القرار أن المواطن المصري، هو الأولوية الأولى للحكومة بغض النظر عن خسائر الدولة.



