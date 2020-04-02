نقل النواب: إجراء الاختبارات لعلاج كورونا يعكس اهتمام مصر بالبحث العلمي

تحرير:أحمد جاد ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٢ م

النواب

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن موافقة مصر على إجراء اختبارات سريرية لتقييم فعالية الأدوية المطروحة كعلاج لفيروس كورونا المستجد، هي خطوة جيدة تعكس اهتمام مصر بالبحث العلمي والتضامن العالمي في مواجهة كورونا. وأوضح أن اتخاذ مصر لهذا القرار يتيح لها حق أخذ العلاج بعد إقراره بسعر مخفض، كما يضع مصر على برامج التجارب الإكلنيكية في العالم، وأضاف أنها الوسيلة الوحيدة لتقدم البحث العلمي ولمشاركة مصر في اكتشاف علاج لفيروس كورونا، وحتى تكون رائدة في مجال التجارب السريرية، كما أنها تتيح للمرضى أخذ العلاج دون مقابل، وخضوعهم لرعاية صحية شاملة، وهي خدمة كبيرة تخدم الإنسانية.