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نقل النواب: إجراء الاختبارات لعلاج كورونا يعكس اهتمام مصر بالبحث العلمي

تحرير:أحمد جاد ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٢ م
النواب
النواب
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن موافقة مصر على إجراء اختبارات سريرية لتقييم فعالية الأدوية المطروحة كعلاج لفيروس كورونا المستجد، هي خطوة جيدة تعكس اهتمام مصر بالبحث العلمي والتضامن العالمي في مواجهة كورونا. وأوضح أن اتخاذ مصر لهذا القرار يتيح لها حق أخذ العلاج بعد إقراره بسعر مخفض، كما يضع مصر على برامج التجارب الإكلنيكية في العالم، وأضاف أنها الوسيلة الوحيدة لتقدم البحث العلمي ولمشاركة مصر في اكتشاف علاج لفيروس كورونا، وحتى تكون رائدة في مجال التجارب السريرية، كما أنها تتيح للمرضى أخذ العلاج دون مقابل، وخضوعهم لرعاية صحية شاملة، وهي خدمة كبيرة تخدم الإنسانية.

وأشار النائب إلى ضرورة قيام الشركات المشاركة في إنتاج هذا الدواء التكفل بجميع الضمانات لحماية المريض المصري، وكذلك تحمل كافة التعويضات والالتزام بعلاج أي آثار جانبية قد تظهر على المريض، وكذلك حماية فئات بعينها من فاقدي الأهلية والأطفال وكبار السن.

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94 % من وفيات كورونا فوق 50 عاما: مصابون بأمراض مزمنة

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انخفاض الإيرادات 39%.. شركات الطيران العربية تتجه نحو الإفلاس

جدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" دعوته لحكومات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى التدخل العاجل لمساعدة شركات الطيران، مشيرا إلى التوقعات الصادرة عنه والتي تظهر انخفاض الإيرادات للشركات إلى 23 مليار دولار (19 مليار في الشرق الأوسط، و4 مليار في إفريقيا)، والتي ستنعكس على انخفاض إيرادات القطاع بواقع 32% في أفريقيا و39% في الشرق الأوسط على أساس سنوي وبالمقارنة مع العام 2019. وعلى المستوى المحلي حذرت الإياتا ان الاقتصاد المصري سيخسر 2.4 مليار دولار حيث تسبب تسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 9.5 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات حوالي 1.6مليار دولار، ووضع 205,560 وظيفة في خطر.
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التخلص من نفايات كورونا الطبية في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة ووزير التنمية المحلية، بشأن ضرورة التخلص الآمن من النفايات الطبية المستخدمة بأعمال المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، بمختلف مستشفيات الجمهورية.
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رفض رد المصروفات وتسريح العاملين.. برلماني يُهاجم المدارس الخاصة

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برلماني يطالب البنك المركزي بإسقاط الفوائد عن الأقساط المؤجلة

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إعانة 500 جنيه.. وكيل النواب يطالب بتنفيذ مبادرة السيسي

طالب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، بسرعة صرف 500 جينه منحة إعانة للعمالة غير المنتظمة، والتي تأتي ضمن مبادرة الرئيس السيسي، لحماية مختلف المواطنين من أي تداعيات لمرض كورونا. وقال "وهدان" في بيان اليوم الثلاثاء، إن سرعة صرف 500 جنيه يساعد الآلاف من العمالة غير المنتظمة والتي تضررت نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في مواجهة الظروف الحالية، مؤكدا أن سرعة الصرف يساهم بشكل كبير في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة فى ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
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حماية عمال النظافة من كورونا في طلب إحاطة بالبرلمان

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