برلمانية تقترح تطبيق الحجر الصحي إجباريا في فنادق الجيش

تحرير:أحمد جاد ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠١ م

النواب

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والدفاع والداخلية، بشأن تطبيق الحجر الصحي على المصريين العائدين من الخارج في فنادق القوات المسلحة أو الشرطة، وبشكل إجباري. وقالت النائبة، إن الأزمة العالمية الخاصة بانتشار فيروس كورونا واتخاذ دول العالم إجراءات لمواجهة، تسببت في وجود الآلاف من المصريين العالقين في دول أخرى يرغبون في العودة إلى وطنهم إلا أن غلق غالبية المطارات وتوقف خطوط الطيران يحول دون ذلك.

وأشارت إلى أنه وفقا لآخر تقرير أعلنته غرفة العمليات المُشكلة بوزارة الهجرة لمتابعة أزمة العالقين المصريين الخارج، فتم تقديم الآلاف من الاستفسارات وطلبات العودة، إلا أن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المتبعة في دول العالم والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية، تشير إلى ضرورة وضع العائدين من السفر في الحجر الصحي،