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برلمانية تقترح تطبيق الحجر الصحي إجباريا في فنادق الجيش

تحرير:أحمد جاد ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠١ م
النواب
النواب
تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والدفاع والداخلية، بشأن تطبيق الحجر الصحي على المصريين العائدين من الخارج في فنادق القوات المسلحة أو الشرطة، وبشكل إجباري. وقالت النائبة، إن الأزمة العالمية الخاصة بانتشار فيروس كورونا واتخاذ دول العالم إجراءات لمواجهة، تسببت في وجود الآلاف من المصريين العالقين في دول أخرى يرغبون في العودة إلى وطنهم إلا أن غلق غالبية المطارات وتوقف خطوط الطيران يحول دون ذلك.
وأشارت إلى أنه وفقا لآخر تقرير أعلنته غرفة العمليات المُشكلة بوزارة الهجرة لمتابعة أزمة العالقين المصريين الخارج، فتم تقديم الآلاف من الاستفسارات وطلبات العودة، إلا أن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المتبعة في دول العالم والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية، تشير إلى ضرورة وضع العائدين من السفر في الحجر الصحي،
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

94 % من وفيات كورونا فوق 50 عاما: مصابون بأمراض مزمنة

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مصر، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أن الحالات التي تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية بلغت 221 حالة، فيما ارتفعت حالات التي تم تعافيها وخروجها من المستشفيات إلى 179 حالة، في الوقت الذي سجلت وزارة الصحة 69 حالة إيجابية جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين داخل البلاد 779 مصابا، وتم تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات 52 حالة، وذلك حتى مساء أمس.
الطيران -المغربي (1)

انخفاض الإيرادات 39%.. شركات الطيران العربية تتجه نحو الإفلاس

جدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" دعوته لحكومات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى التدخل العاجل لمساعدة شركات الطيران، مشيرا إلى التوقعات الصادرة عنه والتي تظهر انخفاض الإيرادات للشركات إلى 23 مليار دولار (19 مليار في الشرق الأوسط، و4 مليار في إفريقيا)، والتي ستنعكس على انخفاض إيرادات القطاع بواقع 32% في أفريقيا و39% في الشرق الأوسط على أساس سنوي وبالمقارنة مع العام 2019. وعلى المستوى المحلي حذرت الإياتا ان الاقتصاد المصري سيخسر 2.4 مليار دولار حيث تسبب تسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 9.5 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات حوالي 1.6مليار دولار، ووضع 205,560 وظيفة في خطر.
مجلس-النواب

نائب يطالب بتعديل قانون «صندوق الشهداء» ليشمل الأطباء المتوفين بسبب كورونا

تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بتعديل على أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم، ليشمل التعديل الأطباء الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا، ويتم معاملة أسرهم كسائر الشهداء الذين نص عليهم القانون. وأوضح النائب أن الأطباء يبذلون جهودا قوية خلال الأزمة الأخيرة، وتضمين أسر من يموتون جراء الإصابة بهذا الفيروس للقانون أقل ما يمكن أن يقدمه البرلمان لهؤلاء الرجال الذين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية، وأنهم جنود فى أرض المعركة.
فيروس- كورونا (7)

التخلص من نفايات كورونا الطبية في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة ووزير التنمية المحلية، بشأن ضرورة التخلص الآمن من النفايات الطبية المستخدمة بأعمال المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، بمختلف مستشفيات الجمهورية.
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فيروس- كورونا (7)

التخلص من نفايات كورونا الطبية في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة ووزير التنمية المحلية، بشأن ضرورة التخلص الآمن من النفايات الطبية المستخدمة بأعمال المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، بمختلف مستشفيات الجمهورية.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

نقل النواب: إجراء الاختبارات لعلاج كورونا يعكس اهتمام مصر بالبحث العلمي

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن موافقة مصر على إجراء اختبارات سريرية لتقييم فعالية الأدوية المطروحة كعلاج لفيروس كورونا المستجد، هي خطوة جيدة تعكس اهتمام مصر بالبحث العلمي والتضامن العالمي في مواجهة كورونا. وأوضح أن اتخاذ مصر لهذا القرار يتيح لها حق أخذ العلاج بعد إقراره بسعر مخفض، كما يضع مصر على برامج التجارب الإكلنيكية في العالم، وأضاف أنها الوسيلة الوحيدة لتقدم البحث العلمي ولمشاركة مصر في اكتشاف علاج لفيروس كورونا، وحتى تكون رائدة في مجال التجارب السريرية، كما أنها تتيح للمرضى أخذ العلاج دون مقابل، وخضوعهم لرعاية صحية شاملة، وهي خدمة كبيرة تخدم الإنسانية.
الحجر- الصحي (1)

برلماني يشيد بقرار السيسي بشأن تحمل مصاريف الحجر الصحي

أشاد النائب طارق متولى نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بقرار الرئيس السيسي تكفل الحكومة المصرية بمصاريف الحجر الصحي للعائدين من الخارج، خاصة بعد ورود آلاف الرسائل من مصريين يطلبون العودة للبلاد بعد تفشي وباء كورونا، كلها تحمل كلمة واحدة وهي "أغيثونا"، مما يؤكد أن مسئولية الدول والحكومات تجاه شعوبهم تحدد بالأفعال لا بالأقوال، والرئيس السيسي أكد ذلك بمسئولية الأب قبل الرئيس.
البنك-المركزي

برلماني يطالب البنك المركزي بإسقاط الفوائد عن الأقساط المؤجلة

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، بشأن إصدار محافظ البنك المركزي قرارا يقضي بتأجيل سداد أقساط قروض الأشخاص الطبيعيين والشركات المنتظمين في السداد وغير المنتظمين بدون غرامات تأخير أو رسوم لمدة ستة أشهر، وذلك في إطار تدابير وإجراءات البنك المركزي لمواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا، كما أصدر قرارات مؤخراً تضع حد للسحب والايداع النقدي للشركات والأفراد.
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