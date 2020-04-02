السيسي يكلف برفع مكافأة أطباء الامتياز إلى 2200 جنيه شهريا

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠١ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع الصحي وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، على النحو الذي يسهم في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، موضحًا أن هناك تكليفا رئاسيا برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تصرف حاليا بما يتراوح بين 400 إلى 700 جنيه لتصبح 2200 جنيه شهريًّا، اعتبارا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2019.

وأضاف معيط أنه سيتم رفع قيمة المكافأة إلى 2200 جنيه شهريًّا لنحو 12 ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر، على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية 316 مليون جنيه سنويًّا، لافتا إلى أنه تم على الفور إتاحة 100 مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات