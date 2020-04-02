3 حالات وفاة خلال ساعتين بـ«كورونا» في إسرائيل

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٣ م

كورونا - صورة أرشيفية

ارتفعت حالات الوفيات في إسرائيل إلى 33 في خلال ساعتين، وكانت ارتفعت أعداد الوفيات في إسرائيل جراء فيروس كورونا المستجد، إلى 31 شخصا بعد تسجيل 5 وفيات جديدة، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية. من جانبه، أعلن جيش الاحتلال تسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس في صفوفه، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 97 عسكريا، مشيرا إلى أن هناك 3 آلاف و23 عسكريا في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم. وأعلنت الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها 6211 إصابة بينها 95 خطيرة، وارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 31، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه وفقا لمعطيات الصحة الإسرائيلية، تم تسجيل 9 حالات وفاة، خلال أقل من 24 ساعة، بينما شخص 501 مصاب بالفيروس، علما أنه تم تسجيل 29 حالة وفاة خلال أقل من أسبوعين. وبموجب التقارير الطبية، فإن جميع الوفيات عانت من أمراض مزمنة وخطيرة، حيث تسبب إصابتها بالفيروس تدهور وضعها الصحي،