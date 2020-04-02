جيش ألمانيا يجهز 15 ألف فرد لمكافحة كورونا

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٨ م

عناصر من الجيش الألماني - صورة أرشيفية

أعلن الجيش الالماني تجهيز 15 ألف من جنوده اعتبارا من غد الجمعة لمساعدة الولايات والبلديات الالمانية في جهود مكافحة وباء كورونا. وقال متحدث باسم الجيش، اليوم الخميس، إن هؤلاء الأفراد مستعدون للتحرك بسرعة مختلفة تتراوح بين 12 إلى 72 ساعة. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كانباور، طلبت من جنود بلادها التحضر لمهمة طويلة الأمد في مكافحة كورونا.ةوقالت كرامب-كانباور، التي تتزعم حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في حديث للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني: "لدينا مخزون احتياطي لفترة قصيرة معينة".

وأضافت وزيرة الدفاع: "وبخلاف ذلك فإننا نعاني بالطبع مثل الجميع حاليا من أنه لا يمكننا ملاحقة الاحتياج لأقنعة طبية حاليا مثلا بمعدل كاف كما أن الأفراد المختصين محدودون". وأشارت الوزيرة إلى أن طلبات المساعدة المقدمة من الولايات تعد لهذا السبب أمرا صعبا لأن هناك قصورا في هذه المواد وفي الأفراد المطلوبة