نائب: في زمن الوباء نحتاج قرارات بتحديد الأسعار وإلزام التجار بها

تحرير:أحمد جاد ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٩ م

النواب

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أنه أسعار بعض السلع شهدت ارتفاعا خلال الأيام الماضية على خلفية ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورنا في مصر، وتسبب زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر، في أن يزيد إقبال المصريين على شراء كميات كبيرة من السلع وتخزينها، ما دفع بعض التجار إلى استغلال الفرصة وقاموا برفع أسعار بعض السلع بنسب تقترب من 50%.

وأوضح أنه لابد على الدولة أن تضبط الأسعار وتحددها حتى لا يستغل التجار الأزمات ويرفعها دون رقيب عليهم في ذلك، وأضاف مؤكدا ضرورة تحديد الأسعار، لأن عدم وجود تسعيرة موحدة، تنفي عنهم تهمه مخالفة القانون ولوائح الأسعار. وطالب النائب الدولة بضرورة إعلان تسعيرة إجبارية على المنظفات وكذلك بعض أنواع الخضروات