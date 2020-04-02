التخلص من نفايات كورونا الطبية في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٧ م

كورونا

تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة ووزير التنمية المحلية، بشأن ضرورة التخلص الآمن من النفايات الطبية المستخدمة بأعمال المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، بمختلف مستشفيات الجمهورية.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بأن الجهود المبذولة من الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستظل النموذج الأفضل الذي يستهدف صحة وسلامة المواطنين، حيث التكاتف بين جموع مؤسسات الدولة المصرية، والتعاون من أجل الحفاظ علي المواطنين وسلامتهم وصحتهم،