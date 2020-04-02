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تحذيرات دولية: كورونا يهدد بأزمة غذاء عالمية

تحرير:هالة صقر ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٣ م
كورونا
كورونا
حذرت منظمات دولية، اليوم الخميس، من حدوث أزمة عالمية في الغذاء، بسبب التدابير التجارية التي تم اتخاذها للحد من تفشي فيروس كورونا. وقال مدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة كو دونغيو، ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، ومدير منظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو، في بيان مشترك، إن حالة الغموض فيما يخص توفر الغذاء ستساهم في وضع قيود على التصدير وهو ما سيؤدي إلى نقص الأغذية عالميا. وطالب البيان المنظمات الثلاث المعنية بشؤون الصحة والتغذية والتجارة الدولية، بتأمين المبادلات التجارية بهدف تفادي حصول نقص في المواد الغذائية.
وأعربت المنظمات الثلاث عن قلقها من تباطؤ حركة العاملين في قطاعي الزراعة والغذاء، مؤكدين أن ذلك سيعمل على عرقلة الكثير من الزراعات الغربية بالإضافة إلى تأخر حاويات البضائع على الحدود وهو ما سيؤدي إلى هدر المنتجات القابلة للتلف وزيادة التبذير الغذائي، مطالبين بضرورة حماية الموظفين في قطاع الإنتاج الغذائي
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الجيش الألماني

جيش ألمانيا يجهز 15 ألف فرد لمكافحة كورونا

أعلن الجيش الالماني تجهيز 15 ألف من جنوده اعتبارا من غد الجمعة لمساعدة الولايات والبلديات الالمانية في جهود مكافحة وباء كورونا. وقال متحدث باسم الجيش، اليوم الخميس، إن هؤلاء الأفراد مستعدون للتحرك بسرعة مختلفة تتراوح بين 12 إلى 72 ساعة. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كانباور، طلبت من جنود بلادها التحضر لمهمة طويلة الأمد في مكافحة كورونا.ةوقالت كرامب-كانباور، التي تتزعم حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في حديث للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني: "لدينا مخزون احتياطي لفترة قصيرة معينة".
بريطانيا - كورونا

3 حالات وفاة خلال ساعتين بـ«كورونا» في إسرائيل

ارتفعت حالات الوفيات في إسرائيل إلى 33 في خلال ساعتين، وكانت ارتفعت أعداد الوفيات في إسرائيل جراء فيروس كورونا المستجد، إلى 31 شخصا بعد تسجيل 5 وفيات جديدة، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية. من جانبه، أعلن جيش الاحتلال تسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس في صفوفه، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 97 عسكريا، مشيرا إلى أن هناك 3 آلاف و23 عسكريا في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم. وأعلنت الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها 6211 إصابة بينها 95 خطيرة، وارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 31، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.
حركة-حماس

حماس ترفض أي مقايضة مع إسرائيل بشأن احتياجات كورونا

رفضت حركة حماس، اليوم الخميس، أي محاولة من إسرائيل لفرض مقايضة مقابل توريد احتياجات مواجهة فيروس كورونا لقطاع غزة. وصرح الناطق باسم حماس حازم قاسم بحسب وكالة الأنباء الألمانية، بأن إسرائيل التي تحاصر قطاع غزة تتحمل المسؤولية عن تداعيات أي تفشي للفيروس فيه، معتبرا أن إسرائيل "ترتكب جريمة مركبة باستمرار الحصار على غزة لسنوات طويلة، وازداد الأمر صعوبة مع تفشي فيروس كورونا ولا يمكن لها فرض أي مقايضة". ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، عن وزير الدفاع نفتالي بينت قوله، إن أي نقاش حول احتياجات إنسانية لصالح غزة يجب أن يشمل احتياجات إسرائيل.
الكرملين

الكرملين: لا يمكن لأي دولة بمفردها محاربة «كورونا»

أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، إن التعاون الدولي في مكافحة فيروس كورونا المتحور ضروري، ولا يمكن لأي دولة بمفردها أن تحارب الفيروس بشكل فعال. وقال بيسكوف في سياق تعليقه على المساعدة الإنسانية الروسية للولايات المتحدة الأمريكية وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن الانتقادات موجودة بشكل دائم، ولكن في الوقت نفسه، يعد التعاون الدولي في مكافحة الفيروس التاجي بعدا مهما للغاية لنشاط أي دولة، وهو بعد ضروري، لأنه بدون التعاون الدولي، لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تحارب الفيروس التاجي بشكل فعال".
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أدوية-البرد

تحذير من الصحة.. «بلاكونيل» لا يستخدم في علاج كورونا

حذرت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، من الأخبار المتداولة بشأن استخدام عقار "بلاكونيل"، لعلاج المصابين بكورونا، مؤكدة أن "بلاكونيل" لا يستخدم في علاج الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس المستجد، مشددة على أن المريض يخضع لبرتوكول علاجي محدد يعتمد على أسانيد علمية محددة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: حالة وفاة جديدة بكورونا.. وارتفاع المصابين إلى 285

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة، وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خروج 11 حالة من المصابين من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل 60 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
محافظ مدينة غزة الوزير إبراهيم أبو النجا

خلطة محافظ غزة السحرية لعلاج كورونا تثير الجدل

حالة من السخرية والجدل أثيرت بسبب وصفة شعبية باستخدام الفلقل الحار للعلاج من فيروس كورونا المستجد، منسوبة لمحافظ غزة إبراهيم أبو النجا، نُشرت عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، وبحسب الوصفة، فإنه يجب استخدام عشرة قرون فلفل من النوع الحار جدا، وثلاث حبات ليمون، وغسلهم جيدا وتقطيعهما ووضعها في خلاط حتي تذوب تماما، وتناول ملعقتان من هذه الخلط صباحا، وملعفتان وسط النهار، وملعقتان ليلا لمدة يومين".
الملك-سلمان

«القادم أكثر صعوبة».. نص خطاب الملك سلمان عن أزمة كورونا

"نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم" بهذه الجملة بدأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالته التي وجهها للسعوديين والمقيمين على أرض المملكة مساء يوم الخميس، بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ قال: "إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها"، مضيفا أن هذه الأزمة ستتحول إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان، واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية.
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