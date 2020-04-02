تحذيرات دولية: كورونا يهدد بأزمة غذاء عالمية

تحرير:هالة صقر ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٣ م

كورونا

حذرت منظمات دولية، اليوم الخميس، من حدوث أزمة عالمية في الغذاء، بسبب التدابير التجارية التي تم اتخاذها للحد من تفشي فيروس كورونا. وقال مدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة كو دونغيو، ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، ومدير منظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو، في بيان مشترك، إن حالة الغموض فيما يخص توفر الغذاء ستساهم في وضع قيود على التصدير وهو ما سيؤدي إلى نقص الأغذية عالميا. وطالب البيان المنظمات الثلاث المعنية بشؤون الصحة والتغذية والتجارة الدولية، بتأمين المبادلات التجارية بهدف تفادي حصول نقص في المواد الغذائية.

وأعربت المنظمات الثلاث عن قلقها من تباطؤ حركة العاملين في قطاعي الزراعة والغذاء، مؤكدين أن ذلك سيعمل على عرقلة الكثير من الزراعات الغربية بالإضافة إلى تأخر حاويات البضائع على الحدود وهو ما سيؤدي إلى هدر المنتجات القابلة للتلف وزيادة التبذير الغذائي، مطالبين بضرورة حماية الموظفين في قطاع الإنتاج الغذائي

وأعربت المنظمات الثلاث عن قلقها من تباطؤ حركة العاملين في قطاعي الزراعة والغذاء، مؤكدين أن ذلك سيعمل على عرقلة الكثير من الزراعات الغربية بالإضافة إلى تأخر حاويات البضائع على الحدود وهو ما سيؤدي إلى هدر المنتجات القابلة للتلف وزيادة التبذير الغذائي، مطالبين بضرورة حماية الموظفين في قطاع الإنتاج الغذائي والعاملين في الصناعة التحويلية للأغذية الزراعية وأيضا العاملين في التوزيع للحد من تفشي فيروس كورونا في القطاع، وحفاظا على الإمدادات الغذائية.



وبحسب البيان، أكدت المنظمات، على ضرورة التعاون الدولي في مثل هذه الظروف، بما يضمن ألا تتسبب مجمل التدابير التجارية باضطرابات في الإمدادات الغذائية، وألا يؤدي التصدي إلى وباء كوفيد-19، بطريقة لا إرادية، إلى نقص غير مبرر في المنتجات الأساسية ويفاقم الجوع وسوء التغذية.



