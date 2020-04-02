قائد فيلق القدس يزور بغداد لأول مرة منذ مقتل سليماني

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٥ م

قام سليماني - صورة أرشيفية

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" إن قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني ، إسماعيل قاآني، زار بغداد مؤخرا، لأول مرة منذ توليه منصبه الجديد. ونقلت الوكالة عن 4 مسؤولين عراقيين تأكيدهم أن قاآني وصل بغداد في ساعات متأخرة من يوم الإثنين الماضي، بأول زيارة رسمية منذ اغتيال سلفه قاسم سليماني بغارة أمريكية قرب مطار بغداد أوائل يناير الماضي. وأكد المسؤولون أن قائد "فيلق القدس" غادر المطار، عقب دخوله العراق، وسط إجراءات أمنية مشددة، بموكب مؤلف من 3 سيارات.

ولفت المسؤولون إلى أن الزيارة التي لم يتم الإعلان عنها رسميا جاءت في محاولة لتوحيد الزعماء السياسيين العراقيين، في وقت تقوض فيه معارضة ائتلاف "الفتح"، إحدى أكبر الكتل السياسية في البلاد، فرص تشكيل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي. وقال أحد المسؤولين إن قاآني أكد في الاجتماعات التي عقدها