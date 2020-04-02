نائب يطالب بتعديل قانون «صندوق الشهداء» ليشمل الأطباء المتوفين بسبب كورونا

تحرير:محمد محمود ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٦ م

النواب

تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بتعديل على أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم، ليشمل التعديل الأطباء الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا، ويتم معاملة أسرهم كسائر الشهداء الذين نص عليهم القانون. وأوضح النائب أن الأطباء يبذلون جهودا قوية خلال الأزمة الأخيرة، وتضمين أسر من يموتون جراء الإصابة بهذا الفيروس للقانون أقل ما يمكن أن يقدمه البرلمان لهؤلاء الرجال الذين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية، وأنهم جنود فى أرض المعركة.

وأشار النائب إلى أن التعديل يهدف لتضمين أسر الأطباء للقانون ليشمل جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين والأطباء وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية. وتابع: سيتم إضافة عبارة "كل طبيب مات نتيجة إصابته بفيروس كورونا" لتعريف مصطلح "الشهيد" الوارد