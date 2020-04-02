33 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي من شهادة الـ15%

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٠ م

أموال

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن رصيد شهادة الـ 15% سجل حتى نهاية عمل أول ابريل ما يزيد عن 33 مليار جنيه. وأوضح أن عدد عملاء الشهادة مرتفعة العائد في البنك الأهلي ارتفع لأكثر من 175 ألف مدخر، مشيراً إلى أن البنك استقطب ما يقارب سبعة آلاف عميل جديد منذ بداية إصدارها. وأشار إلى زيادة الاعتماد على القنوات الإلكترونية في شراء الشهادة كنتيجة لزيادة توعية العملاء بالقنوات الإلكترونية البديلة عن الفروع حفاظاً علي صحة وسلامة أسرة البنك الأهلي وأهل مصر.

ويتيح البنك الأهلي شراء الشهادة من خلال الإنترنت بانكنج، والموبايل بانكنج، ومركز الاتصال الخاص بالبنك 19623، اضافة الى امكانية قيام العميل بإصدار تعليماته هاتفياً لمسئول الحساب بالفرع لشراء الشهادة وهو بمنزله وهي الإجراءات الوقائية التي يتخذها البنك حرصاً على سلامة العملاء وكذا حفاظاً علي صحة العاملين



ويتيح البنك الأهلي شراء الشهادة من خلال الإنترنت بانكنج، والموبايل بانكنج، ومركز الاتصال الخاص بالبنك 19623، اضافة الى امكانية قيام العميل بإصدار تعليماته هاتفياً لمسئول الحساب بالفرع لشراء الشهادة وهو بمنزله وهي الإجراءات الوقائية التي يتخذها البنك حرصاً على سلامة العملاء وكذا حفاظاً علي صحة العاملين بالبنك وتماشياً مع توجه الدولة نحو تقليل الزحام والتكدس بمختلف الاماكن منعاً لانتشار العدوى والفيروسات وحفاظاً على الصحة العامة لكافة المواطنين.



