سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

انخفاض الإيرادات 39%.. شركات الطيران العربية تتجه نحو الإفلاس

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٦ م
الطيران
الطيران
جدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" دعوته لحكومات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى التدخل العاجل لمساعدة شركات الطيران، مشيرا إلى التوقعات الصادرة عنه والتي تظهر انخفاض الإيرادات للشركات إلى 23 مليار دولار (19 مليار في الشرق الأوسط، و4 مليار في إفريقيا)، والتي ستنعكس على انخفاض إيرادات القطاع بواقع 32% في أفريقيا و39% في الشرق الأوسط على أساس سنوي وبالمقارنة مع العام 2019. وعلى المستوى المحلي حذرت الإياتا ان الاقتصاد المصري سيخسر 2.4 مليار دولار حيث تسبب تسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 9.5 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات حوالي 1.6مليار دولار، ووضع 205,560 وظيفة في خطر.
ودعا نائب رئيس الإياتا للشرق الاوسط وإفريقيا محمد البكري، الحكومات لاحتواء هذه الأضرار والخسائر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والتدخل السريع ووضع جهودها لمساعدة وتوفير الدعم للقطاعواثني علي التزام العديد من الحكومات في المنطقة بمواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما قامت بعض
اقرأ المزيد
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

94 % من وفيات كورونا فوق 50 عاما: مصابون بأمراض مزمنة

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مصر، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أن الحالات التي تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية بلغت 221 حالة، فيما ارتفعت حالات التي تم تعافيها وخروجها من المستشفيات إلى 179 حالة، في الوقت الذي سجلت وزارة الصحة 69 حالة إيجابية جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين داخل البلاد 779 مصابا، وتم تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات 52 حالة، وذلك حتى مساء أمس.
مجلس-النواب

نائب يطالب بتعديل قانون «صندوق الشهداء» ليشمل الأطباء المتوفين بسبب كورونا

تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بتعديل على أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم، ليشمل التعديل الأطباء الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا، ويتم معاملة أسرهم كسائر الشهداء الذين نص عليهم القانون. وأوضح النائب أن الأطباء يبذلون جهودا قوية خلال الأزمة الأخيرة، وتضمين أسر من يموتون جراء الإصابة بهذا الفيروس للقانون أقل ما يمكن أن يقدمه البرلمان لهؤلاء الرجال الذين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية، وأنهم جنود فى أرض المعركة.
فيروس- كورونا (7)

التخلص من نفايات كورونا الطبية في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة ووزير التنمية المحلية، بشأن ضرورة التخلص الآمن من النفايات الطبية المستخدمة بأعمال المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، بمختلف مستشفيات الجمهورية.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

نائب: في زمن الوباء نحتاج قرارات بتحديد الأسعار وإلزام التجار بها

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أنه أسعار بعض السلع شهدت ارتفاعا خلال الأيام الماضية على خلفية ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورنا في مصر، وتسبب زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر، في أن يزيد إقبال المصريين على شراء كميات كبيرة من السلع وتخزينها، ما دفع بعض التجار إلى استغلال الفرصة وقاموا برفع أسعار بعض السلع بنسب تقترب من 50%.
اقرأ المزيد من الأخبار
كورونا

«أكبر ارتفاع يومي».. 85 إصابة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 85 إصابة جديدة بكورونا، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين بالمرض منذ انتشار الفيروس في البلاد، إذ أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الإماراتية، فريدة الحوسني، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 85 حالة ووصل إلى نقطة 333 إصابة بعد أن كان على مستوى 248 أمس الثلاثاء. وذكرت الحوسني: أن عدد المتعافين ارتفع بواقع 7 حالات جديدة رصدت لدى 5 أشخاص من بنجلاديش وشخصين من باكستان، مشيرة إلى أن مجموع حالات الشفاء للمصابين بالفيروس بلغ في الدولة 52.
الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

أكثر شدة.. السعودية تقر إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

أقر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، حزمة إجراءات احترازية جديدة للحد من تفشي وباء كورونا، وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن القرارت تأتي في إطار حرص المملكة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناء على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.
الامارات

وباء «كورونا» يغلق مراكز التسوق في الإمارات

قررت الإمارات إغلاق مراكز التسوق التجارية وبينها المراكز الشهيرة في دبي لمدة أسبوعين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بعدما تسبب بوفاة شخصين. وقالت وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، في بيان لها، اليوم الإثنين: "إن السلطات قررت إغلاق كل المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم"، واستثنت من قرارها الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات، على أن يسري القرار لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة، أي ابتداء من غد الثلاثاء.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]