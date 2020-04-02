وفاة 570 مسنا في دور رعاية صحية بـ«كورونا» في فرنسا

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٠ م

كورونا - صورة أرشيفية

لقي 570 شخصا حتفهم في دور رعاية المسنين في المنطقة الشرقية من فرنسا إثر تفشي فيروس كورونا المتحور، ما أثار احتمال ارتفاع جديد في عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض في أنحاء البلاد. وأصبحت فرنسا الدولة الرابعة التي تجاوزت عتبة الـ4000 حالة وفاة بالفيروس التاجي، لكن هذه الأرقام لا تشمل الوفيات خارج المستشفيات. وارتفع عدد الوفيات في دور رعاية المسنين بفرنسا في الأيام الأخيرة، حيث تم الإبلاغ عن عشرات الوفيات، وأحجم المسؤولون عن ربط حالات الوفاة هذه بالفيروس التاجي بشكل مباشر، بالنظر إلى العمر والحالة الصحية للكثيرين من الذين لقوا حتفهم في هذه الدور.

وقالت هيئة الصحة الفرنسية العامة الكبرى في بيان: "حتى 31 مارس، تأثرت 411 دارا للمسنين بكورونا (COVID-19) من أصل 620 في المنطقة. ومات 570 شخصا في مجموع المصابين". ويرتقب أن تقوم السلطات الصحية الفرنسية قريبا بتحديث أرقامها لتشمل نزلاء دور الرعاية والأشخاص المسنين الذين ربما ماتوا في منازلهم بسبب الفيروس. من جهة