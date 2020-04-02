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وفاة 570 مسنا في دور رعاية صحية بـ«كورونا» في فرنسا

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٠ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
لقي 570 شخصا حتفهم في دور رعاية المسنين في المنطقة الشرقية من فرنسا إثر تفشي فيروس كورونا المتحور، ما أثار احتمال ارتفاع جديد في عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض في أنحاء البلاد. وأصبحت فرنسا الدولة الرابعة التي تجاوزت عتبة الـ4000 حالة وفاة بالفيروس التاجي، لكن هذه الأرقام لا تشمل الوفيات خارج المستشفيات. وارتفع عدد الوفيات في دور رعاية المسنين بفرنسا في الأيام الأخيرة، حيث تم الإبلاغ عن عشرات الوفيات، وأحجم المسؤولون عن ربط حالات الوفاة هذه بالفيروس التاجي بشكل مباشر، بالنظر إلى العمر والحالة الصحية للكثيرين من الذين لقوا حتفهم في هذه الدور.
وقالت هيئة الصحة الفرنسية العامة الكبرى في بيان: "حتى 31 مارس، تأثرت 411 دارا للمسنين بكورونا (COVID-19) من أصل 620 في المنطقة. ومات 570 شخصا في مجموع المصابين". ويرتقب أن تقوم السلطات الصحية الفرنسية قريبا بتحديث أرقامها لتشمل نزلاء دور الرعاية والأشخاص المسنين الذين ربما ماتوا في منازلهم بسبب الفيروس. من جهة
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منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: كورونا قد يشكل خطرا فتاكا على الشباب

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، قد يشكل خطرًا فتاكًا على الشباب، على الرغم من أن أغلبية ضحاياه من المسنين، حسبما نقلت وكالة أسوشتيد برس الإخبارية. وأكد مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوجي، في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، أن 95% من إجمالي عدد ضحايا الفيروس في القارة العجوز فوق سن الـ60، وأكثر من 50% منهم فوق سن 80، مشيرا إلى أن العمر ليس هو العامل الوحيد الذي يهدد المصاب بكورونا بعواقب قاسية وربما فتاكة.
بريطانيا - كورونا

تحذيرات دولية: كورونا يهدد بأزمة غذاء عالمية

حذرت منظمات دولية، اليوم الخميس، من حدوث أزمة عالمية في الغذاء، بسبب التدابير التجارية التي تم اتخاذها للحد من تفشي فيروس كورونا. وقال مدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة كو دونغيو، ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، ومدير منظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو، في بيان مشترك، إن حالة الغموض فيما يخص توفر الغذاء ستساهم في وضع قيود على التصدير وهو ما سيؤدي إلى نقص الأغذية عالميا. وطالب البيان المنظمات الثلاث المعنية بشؤون الصحة والتغذية والتجارة الدولية، بتأمين المبادلات التجارية بهدف تفادي حصول نقص في المواد الغذائية.
الجيش الألماني

جيش ألمانيا يجهز 15 ألف فرد لمكافحة كورونا

أعلن الجيش الالماني تجهيز 15 ألف من جنوده اعتبارا من غد الجمعة لمساعدة الولايات والبلديات الالمانية في جهود مكافحة وباء كورونا. وقال متحدث باسم الجيش، اليوم الخميس، إن هؤلاء الأفراد مستعدون للتحرك بسرعة مختلفة تتراوح بين 12 إلى 72 ساعة. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كانباور، طلبت من جنود بلادها التحضر لمهمة طويلة الأمد في مكافحة كورونا.ةوقالت كرامب-كانباور، التي تتزعم حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في حديث للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني: "لدينا مخزون احتياطي لفترة قصيرة معينة".
بريطانيا - كورونا

3 حالات وفاة خلال ساعتين بـ«كورونا» في إسرائيل

ارتفعت حالات الوفيات في إسرائيل إلى 33 في خلال ساعتين، وكانت ارتفعت أعداد الوفيات في إسرائيل جراء فيروس كورونا المستجد، إلى 31 شخصا بعد تسجيل 5 وفيات جديدة، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية. من جانبه، أعلن جيش الاحتلال تسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس في صفوفه، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 97 عسكريا، مشيرا إلى أن هناك 3 آلاف و23 عسكريا في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم. وأعلنت الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها 6211 إصابة بينها 95 خطيرة، وارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 31، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.
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ماكرون

الجيش الفرنسي ينقل مصابين بـ«كورونا» إلى ألمانيا

ذكرت محطة "فرانس إنفو" التلفزيونية العامة، أنه جرى وضع أول مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على متن مروحية طراز كايمان في مدينة ميتز بشرق البلاد، متجهة إلى ألمانيا. وسبق أن أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن عملية عسكرية في مختلف أنحاء البلاد لمساعدة المستشفيات والأجهزة الحكومية للتعامل مع الجائحة. وسجلت فرنسا 32 ألفا و964 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 1995 وفاة في مستشفيات البلاد فقط، بينما الوفيات في منطقة جراند إيست فإنها أعلى بشكل عاما بأكثر من 37% في الأوقات العادية.
فيروس- كورونا (5)

مستشفى صغيرة متنقلة.. قطارات طبية في فرنسا لمكافحة كورونا

بدأت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، لأول مرة استخدام قطارات مطورة وسريعة لمساندة المستشفيات المحلية التي تعاني عبء الحالات الشديدة الخطورة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتوزيعهم على مستشفيات مناطق تقع في الغرب الفرنسي ولم يستفحل فيها الفيروس بعد. والقطار الجديد مجهز طبياً ويشبه القطارات العادية من الخارج، أما من الداخل فهو يعتبر مستشفى مصغرة تم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية، وهو مؤلف من خمس عربات، تستوعب كل مركبة منهم أربعة مرضى، كما يشمل مائة أنبوبة أوكسجين وعشرون سريراً.
الشرطة الفرنسية - أرشيفية

أول حالة وفاة بكورونا في صفوف الشرطة الفرنسية

سجلت فرنسا، أول حالة وفاة بكورونا بين أفراد الشرطة، بحسب سكاي نيوز، وكانت السلطات الصحية أعلنت مساء أمس الأربعاء، تسجيل 231 حالة وفاة جراء الفيروس المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1331 شخصا. كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، إطلاق عملية عسكرية للجيش لمكافحة انتشار الفيروس، تحت اسم "الصمود"، موضحا أن الهدف من وراء هذه العملية مساعدة ودعم سكان البلاد في قطاع الخدمات الصحية والحماية الطبية والمجال اللوجيستي.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

مئات الأطباء يقاضون رئيس وزراء فرنسا بسبب «كورونا»

رفع 600 طبيب فرنسى دعوى قضائية ضد رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة أجنيس بوزين، يتهمونهم بالتقصير في اتخاذ تدابير لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الوقت المناسب، ورفع الأطباء الدعوى ضد رئيس الحكومة ووزيرة الصحة التي استقالت من منصها، في شهر فبراير الماضي، أمام محكمة العدل الجمهورية المختصة فى محاكمة كبار المسؤولين، متهمين فيليب وبوزين بالكذب، والامتناع عن اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا في الوقت المناسب، رغم معرفتهما بخطورة الفيروس، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام فرنسية.
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