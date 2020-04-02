صحة الغربية: زيادة الأطباء لمكافحة كورونا بـ«الهياتم»

تحرير:هالة صقر ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٢ م

كورونا - صورة أرشيفية

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، إن المديرية قامت بتزويد الوحدة الصحية بقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى، بعدد أكبر من الأطباء، بالإضافة إلى توفير جميع الأدوية، لخدمة الأهالي، مؤكدة أن هناك فرق تعقيم تجوب القرية بالكامل لتطهيرها منعا لانتشار فيروس كورونا بعد ظهور 10 حالات ثبتت إيجابيتها بالقرية، كما أن المديرية تقوم بعمل مسح طبي كامل بالإضافة إلى العزل الكامل لجميع الأهالي ومنعهم من الخروج إلا في الظروف الطارئة فقط.

وأضاف حميدة، أن تنفيذ سياسة العزل لمدة 14 يوما، هي الحل الموجود حاليًّا لمكافحة ذلك الوباء في العالم بأكمله والقضاء عليه لمنع انتشاره، مطالبًا شباب ورجال القرية بضرورة التعاون وتنفيذ سياسة العزل وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى. وكان العشرات من أهالي قرية الهياتم قد نظموا مظاهرة داخل القرية،