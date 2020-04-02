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صحة الغربية: زيادة الأطباء لمكافحة كورونا بـ«الهياتم»

تحرير:هالة صقر ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٢ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، إن المديرية قامت بتزويد الوحدة الصحية بقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى، بعدد أكبر من الأطباء، بالإضافة إلى توفير جميع الأدوية، لخدمة الأهالي، مؤكدة أن هناك فرق تعقيم تجوب القرية بالكامل لتطهيرها منعا لانتشار فيروس كورونا بعد ظهور 10 حالات ثبتت إيجابيتها بالقرية، كما أن المديرية تقوم بعمل مسح طبي كامل بالإضافة إلى العزل الكامل لجميع الأهالي ومنعهم من الخروج إلا في الظروف الطارئة فقط.
وأضاف حميدة، أن تنفيذ سياسة العزل لمدة 14 يوما، هي الحل الموجود حاليًّا لمكافحة ذلك الوباء في العالم بأكمله والقضاء عليه لمنع انتشاره، مطالبًا شباب ورجال القرية بضرورة التعاون وتنفيذ سياسة العزل وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى. وكان العشرات من أهالي قرية الهياتم قد نظموا مظاهرة داخل القرية،
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: عدم التزام العائدين من الخارج ساهم في انتشار كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا هو التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة، موضحا أن الهاجس لدينا يتمثل في المناطق ذات الكثافات السكانية الكبيرة، لافتًا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتمعت اليوم، قائلًا: «نحن في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا»، مؤكدًا أن هناك توجيهات رئاسية بعودة العالقين من المصريين، مضيفا:«نعمل على عودة العالقين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي».
مصطفى-مدبولي

مدبولي: لدينا 850 إصابة بكورونا في مصر حتى الآن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أعداد إصابات كورونا في مصر وصلت إلى 850 إحالة، موجهًا الشكر إلى أجهزة الدولة التي تتعاون من أجل نجاح الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا». وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه بعد مرور الأسبوع الأول من اتخاذ الإجراءات، فإن الأسبوع المقبل مهم جدا في تنفيذ الإجراءات اللي تم اتخاذها على الأرض، مطالبًا الشعب بضرورت الالتزام في تطبيق الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد: تشغيل 5 قطارات إضافية لتخفيف الزحام

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها شغلت 5 قطارات إضافية بدءًا من اليوم الخميس بواقع 3 قطارات درجة ثالثة عادية بين الإسكندرية وكفر الدوار وقطارين مكيفين إضافيين، خلال الفترة الصباحية بين القاهرة وأسوان، وبالعكس لتخفيف الازدحام بالقطارات خلال أوقات الذروة على الوجهين القبلي والبحري.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

هالة زايد: 94% من وفيات كورونا فوق 50 عاما وجميعهم مصابون بأمراض مزمنة

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مصر، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أن الحالات التي تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية بلغت 221 حالة، فيما ارتفعت حالات التي تم تعافيها وخروجها من المستشفيات إلى 179 حالة، في الوقت الذي سجلت وزارة الصحة 69 حالة إيجابية جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين داخل البلاد 779 مصابا، وتم تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات 52 حالة، وذلك حتى مساء أمس.
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كوريا - كورونا

إسبانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، في بيان لها، اليوم الخميس، عن تسجيل 950 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ24 الماضية، ليقفز إجمالي عدد الوفيات من 9 آلاف و53 حالة إلى 10 آلاف و3 حالات خلال 24 ساعة، وهي أكبر زيادة في حصيلة الوفيات منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد، مضيفة أن إسبانيا سجلت أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليقفز إجمالي عدد الإصابات من 102 ألف و136 حالة إلى 110 آلاف و238 حالة.
سلع-غذائية

غش وغلاء في زمن كورونا.. 5 طرق لمحاربة جشع التجار

في الوقت الذي يحاصر فيه خطر تفشي فيروس كورونا الجميع، وتهدد تداعياته الفقير والغني، لم يكف بعض التجار عن هواياتهم المفضلة في استغلال الظروف لرفع الأسعار والغش في المنتجات، وبمجرد أن أعلنت الحكومة فرض حظر التجول بدأ عدد من المواطنين يشكون من ارتفاع الأسعار، بالرغم من الإقبال الشديد على جميع السلع بسبب فترة الحظر التجوال، إلا أن كثير من المواطني اشتكوا من ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي، وخصوصا الخضروات، مطالبين الحكومة بمراقبة الأسعار وحماية المواطنين من جشع التجار.
هالة-زايد

لماذا تأخر عقد مؤتمر وزيرة الصحة عن كورونا اليوم؟

أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم الخميس، أن سبب تأخر انعقاد مؤتمر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، للإعلان عن آخر إحصاءات فيروس كورونا، هو اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء عبر خاصية الفيديو كونفرانس، إذ استمع إلى عرض من وزيرة الصحة خلال الاجتماع، حول موقف الحالات المصابة بالفيروس، وطريقة التعامل معها، والتي أكدت أن الأرقام الأخيرة تشير إلى تسجيل 456 حالة بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى مساء أمس، من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.
فيروس- كورونا (12)

الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 210.. وشفاء 28 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة، وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خروج حالتين لمصريين من المصابين، من مستشفى العزل، بعد تلقيهما الرعاية الطبية، وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
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