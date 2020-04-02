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الصحة العالمية: كورونا قد يشكل خطرا فتاكا على الشباب

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٧ م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، قد يشكل خطرًا فتاكًا على الشباب، على الرغم من أن أغلبية ضحاياه من المسنين، حسبما نقلت وكالة أسوشتيد برس الإخبارية. وأكد مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوجي، في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، أن 95% من إجمالي عدد ضحايا الفيروس في القارة العجوز فوق سن الـ60، وأكثر من 50% منهم فوق سن 80، مشيرا إلى أن العمر ليس هو العامل الوحيد الذي يهدد المصاب بكورونا بعواقب قاسية وربما فتاكة.
وأوضح المسؤول: الفكرة القائلة إن "كوفيد-19" يؤثر على المسنين فقط خاطئة إطلاقًا، والشباب لا يحظون بالحصانة" من الفيروس. ولفت إلى أن بيانات المنظمة الأممية تظهر أن 10-15% من المصابين الذين يقل عمرهم عن 50 عاما يعانون من أعراض متوسطة أو قاسية، مع تسجيل حالات إصابة خطيرة بين الأشخاص في السن بين 10 و30 عاما. وأقر
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فيروس- كورونا (13)

وفاة 570 مسنا في دور رعاية صحية بـ«كورونا» في فرنسا

لقي 570 شخصا حتفهم في دور رعاية المسنين في المنطقة الشرقية من فرنسا إثر تفشي فيروس كورونا المتحور، ما أثار احتمال ارتفاع جديد في عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض في أنحاء البلاد. وأصبحت فرنسا الدولة الرابعة التي تجاوزت عتبة الـ4000 حالة وفاة بالفيروس التاجي، لكن هذه الأرقام لا تشمل الوفيات خارج المستشفيات. وارتفع عدد الوفيات في دور رعاية المسنين بفرنسا في الأيام الأخيرة، حيث تم الإبلاغ عن عشرات الوفيات، وأحجم المسؤولون عن ربط حالات الوفاة هذه بالفيروس التاجي بشكل مباشر، بالنظر إلى العمر والحالة الصحية للكثيرين من الذين لقوا حتفهم في هذه الدور.
بريطانيا - كورونا

تحذيرات دولية: كورونا يهدد بأزمة غذاء عالمية

حذرت منظمات دولية، اليوم الخميس، من حدوث أزمة عالمية في الغذاء، بسبب التدابير التجارية التي تم اتخاذها للحد من تفشي فيروس كورونا. وقال مدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة كو دونغيو، ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، ومدير منظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو، في بيان مشترك، إن حالة الغموض فيما يخص توفر الغذاء ستساهم في وضع قيود على التصدير وهو ما سيؤدي إلى نقص الأغذية عالميا. وطالب البيان المنظمات الثلاث المعنية بشؤون الصحة والتغذية والتجارة الدولية، بتأمين المبادلات التجارية بهدف تفادي حصول نقص في المواد الغذائية.
الجيش الألماني

جيش ألمانيا يجهز 15 ألف فرد لمكافحة كورونا

أعلن الجيش الالماني تجهيز 15 ألف من جنوده اعتبارا من غد الجمعة لمساعدة الولايات والبلديات الالمانية في جهود مكافحة وباء كورونا. وقال متحدث باسم الجيش، اليوم الخميس، إن هؤلاء الأفراد مستعدون للتحرك بسرعة مختلفة تتراوح بين 12 إلى 72 ساعة. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كانباور، طلبت من جنود بلادها التحضر لمهمة طويلة الأمد في مكافحة كورونا.ةوقالت كرامب-كانباور، التي تتزعم حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في حديث للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني: "لدينا مخزون احتياطي لفترة قصيرة معينة".
بريطانيا - كورونا

3 حالات وفاة خلال ساعتين بـ«كورونا» في إسرائيل

ارتفعت حالات الوفيات في إسرائيل إلى 33 في خلال ساعتين، وكانت ارتفعت أعداد الوفيات في إسرائيل جراء فيروس كورونا المستجد، إلى 31 شخصا بعد تسجيل 5 وفيات جديدة، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية. من جانبه، أعلن جيش الاحتلال تسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس في صفوفه، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 97 عسكريا، مشيرا إلى أن هناك 3 آلاف و23 عسكريا في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم. وأعلنت الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها 6211 إصابة بينها 95 خطيرة، وارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 31، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.
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فيروس- كورونا (3)

الصحة العالمية: «كورونا» أبعد ما يكون عن الانتهاء

أعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) أبعد ما يكون عن الانتهاء في منطقة آسيا والمحيط الهادي، يأتي ذلك مع استمرار موجة فيروس كورونا في الصعود عالميا، ولا تزال الأخبار المقلقة تنتشر حول المرض الذي أصاب أكثر من 750 ألف شخص، فيما أوضح المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة تاكيشي كاساي، أن الإجراءات الحالية لكبح انتشار الفيروس تمنح فقط بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى.
منظمة الصحة العالمية

عدد المتعافين من كورونا يتجاوز 149 ألف ووفاة 31 ألفا

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، بأن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حول العالم تجاوز 149 ألفا، في حين بلغت الوفيات 31 ألف حالة، وفى وقت سابق وجهت منظمة الصحة العالمية الشكر لدول مجموعة العشرين على التزامها بمساعدة العالم في مواجهة وباء فيروس كورونا الجديد كوفيدـ19، وإنقاذ الاقتصاد العالمي، وتوجيه سلاسل التوريد لمحاربة الفيروس. كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أكد أن انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، يتسارع بشدة.
الاردن

الأردن يوزيع الخبز على المواطنين بسبب «كورونا»

بدأت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، توزيع الخبز على المواطنين بواسطة حافلات. وتفرض السلطات الأردنية حظرا للتجول إلى أجل غير مسمى منذ يوم السبت الماضي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأمرت بإغلاق جميع المحلات التجارية والمؤسسات. وقالت أمانة عمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سنصل إلى كل منزل وشقة لإيصال الخبز". ودعت أمانة عمان المواطنين إلى عدم التجمهر أمام حافلات توزيع الخبز.
الصين

الصين تعلن رفع قيود التنقل عن «معقل كورونا»

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها سترفع جميع قيود السفر والتنقل من وإلى إقليم هوبي، الأكثر تأثرا بوباء كورونا الجديد في البلاد، بدءا من غد الأربعاء. وقالت اللجنة الصحية لإقليم هوبي إنها ستزيل كل قيود السفر والتنقل من وإلى الإقليم، الواقع وسط الصين، باستثناء عاصمة الإقليم، مدينة ووهان، التي كانت مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد شهرين ونصف تقريبا على فرض إجراءات العزل عليها، موضحة أنها سترفع قيود السفر والتنقل عن مدينة ووهان معقل وباء "كورونا" يوم 8 أبريل، وسيتمكن الناس من المغادرة على أساس "قانون الصحة".
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