الصحة العالمية: كورونا قد يشكل خطرا فتاكا على الشباب

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٧ م

منظمة الصحة العالمية

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، قد يشكل خطرًا فتاكًا على الشباب، على الرغم من أن أغلبية ضحاياه من المسنين، حسبما نقلت وكالة أسوشتيد برس الإخبارية. وأكد مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوجي، في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، أن 95% من إجمالي عدد ضحايا الفيروس في القارة العجوز فوق سن الـ60، وأكثر من 50% منهم فوق سن 80، مشيرا إلى أن العمر ليس هو العامل الوحيد الذي يهدد المصاب بكورونا بعواقب قاسية وربما فتاكة.

وأوضح المسؤول: الفكرة القائلة إن "كوفيد-19" يؤثر على المسنين فقط خاطئة إطلاقًا، والشباب لا يحظون بالحصانة" من الفيروس. ولفت إلى أن بيانات المنظمة الأممية تظهر أن 10-15% من المصابين الذين يقل عمرهم عن 50 عاما يعانون من أعراض متوسطة أو قاسية، مع تسجيل حالات إصابة خطيرة بين الأشخاص في السن بين 10 و30 عاما. وأقر