السعودية تمنع التجول في مكة والمدينة طوال اليوم

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٣ م

المملكة العربية السعودية - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى 24 ساعة يوميًّا، اعتبارا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر. ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله، إن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس "كورونا"، وتنفيذا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم.

وأشار إلى استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر، لافتا إلى أنه لا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع. ولفت المصدر إلى أنه يسمح، في أضيق نطاق، لسكان