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السعودية تمنع التجول في مكة والمدينة طوال اليوم

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٣ م
المملكة العربية السعودية - صورة أرشيفية
المملكة العربية السعودية - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الداخلية السعودية منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى 24 ساعة يوميًّا، اعتبارا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر. ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله، إن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس "كورونا"، وتنفيذا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم.
وأشار إلى استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر، لافتا إلى أنه لا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع. ولفت المصدر إلى أنه يسمح، في أضيق نطاق، لسكان
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قاسم سليماني

قائد فيلق القدس يزور بغداد لأول مرة منذ مقتل سليماني

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" إن قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني ، إسماعيل قاآني، زار بغداد مؤخرا، لأول مرة منذ توليه منصبه الجديد. ونقلت الوكالة عن 4 مسؤولين عراقيين تأكيدهم أن قاآني وصل بغداد في ساعات متأخرة من يوم الإثنين الماضي، بأول زيارة رسمية منذ اغتيال سلفه قاسم سليماني بغارة أمريكية قرب مطار بغداد أوائل يناير الماضي. وأكد المسؤولون أن قائد "فيلق القدس" غادر المطار، عقب دخوله العراق، وسط إجراءات أمنية مشددة، بموكب مؤلف من 3 سيارات.
مطار-دبى

الإمارات تستأنف عددا محدودا من الرحلات من 6 أبريل

أعلن الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات الشيخ ‏أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن "طيران الإمارات" قد حصلت على موافقة السلطات لبدء تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب اعتباراً من 6 أبريل الجاري، قائلا: "بمرور الوقت نتطلع إلى الاستئناف التدريجي لرحلات الركاب، بما يتماشى مع رفع القيود المفروضة على السفر وضمان التدابير الصحية لحماية موظفينا ومتعاملينا"، يأتي هذا التصريح بعد يومين من إعلان ولي عهد دبي أن الإمارة ستضخ رأسمال جديدا في شركة طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات الطيران التي تسير رحلات طويلة المدى العالم.
السياحة-فى-مصر (1)

«السياحة والطيران العربي» يخسر 46 مليار دولار بسبب كورونا

ذكر تقرير مشترك للمنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي، أن قطاعي السياحة والطيران المدني العربي خسرا حوالي 46 مليار دولار، منذ بداية العام وحتي نهاية شهر مارس الماضي، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
سد النهضة

إثيوبيا: بدء ملء سد النهضة خلال موسم الأمطار المقبل

حدد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مساء اليوم الأربعاء، الموعد النهائي لبدء ملء خزان سد النهضة، إذ نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء اليوم الأربعاء، عن رئيس الوزراء آبي أحمد، أن بلاده ستبدأ في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير، في موسم الأمطار المقبل. وأشارت الوكالة إلى أن تصريحات أحمد جاءت بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لبدء بناء مشروع سد النهضة على نهر النيل. وقال أحمد: إن الإثيوبيين أظهروا قدرتهم في تمويل المشروع بمواردهم الخاصة، وهم يولون مكانة خاصة للمشروع، لأنه رمز للسيادة والوحدة.
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نبيلة-مكرم (2)

وزيرة الهجرة عن عودة العالقين في الخارج: نتواصل مع كافة السفارات

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم الرد على كافة طلبات واستفسارات المصريين بالخارج في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها معظم بلدان العالم جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19). وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الوزارة تلقت حتى الآن، 12 ألفًا 121 استفسارًا، و5 آلاف 811 رسالة عبر تطبيق (واتس آب)، و5 آلاف 233 تسجيلاً إلكترونيًا، و706 رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي و271 رسالة عبر الإيميل، و90 اتصالاً على الخط الساخن، قائلة: "تلقيت أيضًا، استفسارات واتصالات على هاتفي الخاص من المصريين بالخارج، إلى جانب غرفة العمليات بالوزارة".
بريطانيا - كورونا

تشديد قواعد حظر التجول في إسبانيا بسبب «كورونا»

بدأت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حظر تجول مشدد ومثير للجدل لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد قال مطلع الأسبوع الجاري، إن جميع العاملين في القطاعات غير الأساسية يتعين عليهم البقاء في منازلهم حتى 9 أبريل المقبل، وهو إجراء من المتوقع أن يؤثر بشكل خاص على أعمال البناء وأجزاء كبيرة من الصناعة. وكان يسمح من قبل ذلك لجميع المواطنين الذين لا يستطيعون العمل من المنزل بمواصلة الذهاب من وإلى أماكن عملهم في إطار حالة الطوارئ المعلنة منذ 15 مارس.
الملك-سلمان

الملك سلمان يأمر بعلاج كل مرضى وباء «كورونا» مجانا

كشف وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الإثنين، أن المملكة تأتي من بين الدول الـ10 الأولى في إجراء اختبارات التشخيص للفيروس، مضيفا أن الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين أمر بعلاج مرضى كورونا من مقيمين ومواطنين ومخالفين لنظام الإقامة مجانا، متابعا أنه حتى الآن لا يوجد أي علاج معتمد أو ثابت لـ كورونا، وأن اللقاحات تحتاج إلى فترة تجريبية قبل إقرارها، ولا يوجد أحد بمنأى عن الإصابة بالفيروس.
محمد العبد العالي المتحدث باسم الصحة السعودية

عزل 6 أحياء في المدينة المنورة لمنع تفشي «كورونا»

أعلن المتحدث باسم الداخلية السعودية منصور التركي، اليوم الأحد، عن إغلاق 6 أحياء في المدينة المنورة تنفيذا للتعليمات الصحية، ومنع انتشار كورونا، مؤكدا أن كل الإجراءات المتخذة بينها حظر التجول فعالة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وقال المتحدث في مؤتمر صحفي، إن الوزارة لن تتهاون بتطبيق القانون على من ينشر مقاطع تهون من حظر التجول. وأعلنت الصحة، اليوم، رصد 96 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الإصابة: 68 إصابة كورونا مرتبطة بحالات اختلاط، ليصل عدد الحالات المسجلة 1299 حالة، وتسجيل 4 حالات وفاة ليصل عدد حالات الوفاة إلى 8 حالات.
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