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السكة الحديد: تشغيل 5 قطارات إضافية لتخفيف الزحام

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٥ م
قطار - صورة أرشيفية
قطار - صورة أرشيفية
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها شغلت 5 قطارات إضافية بدءًا من اليوم الخميس بواقع 3 قطارات درجة ثالثة عادية بين الإسكندرية وكفر الدوار وقطارين مكيفين إضافيين، خلال الفترة الصباحية بين القاهرة وأسوان، وبالعكس لتخفيف الازدحام بالقطارات خلال أوقات الذروة على الوجهين القبلي والبحري.
يأتي تشغيل القطارات الإضافية بناءً على توجيهات وزير النقل المهندس كامل الوزير، بتشغيل بعض القطارات الإضافية على خطوط الوجهين القبلي والبحري للحد من ازدحام بعض القطارات في أوقات الذروة، في إطار المسؤولية الاجتماعية لوزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد وفي ضوء خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس كورونا
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: عدم التزام العائدين من الخارج ساهم في انتشار كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا هو التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة، موضحا أن الهاجس لدينا يتمثل في المناطق ذات الكثافات السكانية الكبيرة، لافتًا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتمعت اليوم، قائلًا: «نحن في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا»، مؤكدًا أن هناك توجيهات رئاسية بعودة العالقين من المصريين، مضيفا:«نعمل على عودة العالقين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي».
مصطفى-مدبولي

مدبولي: لدينا 850 إصابة بكورونا في مصر حتى الآن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أعداد إصابات كورونا في مصر وصلت إلى 850 إحالة، موجهًا الشكر إلى أجهزة الدولة التي تتعاون من أجل نجاح الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا». وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه بعد مرور الأسبوع الأول من اتخاذ الإجراءات، فإن الأسبوع المقبل مهم جدا في تنفيذ الإجراءات اللي تم اتخاذها على الأرض، مطالبًا الشعب بضرورت الالتزام في تطبيق الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.
كورونا

صحة الغربية: زيادة الأطباء لمكافحة كورونا بـ«الهياتم»

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، إن المديرية قامت بتزويد الوحدة الصحية بقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى، بعدد أكبر من الأطباء، بالإضافة إلى توفير جميع الأدوية، لخدمة الأهالي، مؤكدة أن هناك فرق تعقيم تجوب القرية بالكامل لتطهيرها منعا لانتشار فيروس كورونا بعد ظهور 10 حالات ثبتت إيجابيتها بالقرية، كما أن المديرية تقوم بعمل مسح طبي كامل بالإضافة إلى العزل الكامل لجميع الأهالي ومنعهم من الخروج إلا في الظروف الطارئة فقط.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

هالة زايد: 94% من وفيات كورونا فوق 50 عاما وجميعهم مصابون بأمراض مزمنة

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مصر، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أن الحالات التي تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية بلغت 221 حالة، فيما ارتفعت حالات التي تم تعافيها وخروجها من المستشفيات إلى 179 حالة، في الوقت الذي سجلت وزارة الصحة 69 حالة إيجابية جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين داخل البلاد 779 مصابا، وتم تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات 52 حالة، وذلك حتى مساء أمس.
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الفريق -مهندس-كامل -الوزير (2)

كامل الوزير: كورونا لن يهزم المصريين.. قد يكون محفز في المستقبل

?قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه يجب استمرار العمل مع الحرص والتأمين والتعقيم ونشر ثقافة الوعي والتأمين لمحاربة الفيروس اللعين، موضحًا أن الفيروس لن يهزم المصريين، بل قد يكون محفز لينا في المستقبل، من خلال مراجعة سلوكياتنا ومراعاتها، ومراعاة أسلوب الاختلاط. وأضاف «الوزير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد»، أنه أخذ توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، بأن الحياة لن تتوقف بسبب فيروس كورونا.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد: توزيع 8 آلاف كمامة طبية يوميًا على العاملين

كشف عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن نسبة العاملات وأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر وأمراض القلب والأورام لا تتجاوز 5% من نسبة العاملين. وأكد فكري أن الهيئة لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس «كورونا» بين العاملين بها، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بكامل قوتها البشرية باستثناء العاملات وأصحاب الأمراض المزمنة، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 716 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
الفريق -مهندس-كامل -الوزير (2)

وزير النقل: الموانئ المصرية تعمل 24 ساعة

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، وإن وزارة النقل تنسق باستمرار مع كافة الجهات العاملة بالميناء لتسهيل حركة الصادارات والواردات، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل مرور شاحنات البضائع على الطرق السريعة الصحراوي والزراعي والدولي الساحلي على مدار اليوم، مشيرا إلى أن هناك تزايد للطلب على المنتجات الغذائية المصرية من الدول العربية والأوروبية حيث تقوم شركتي الجسر العربي والقاهرة للعبارات بدور هام في هذا المجال، خلال تفقده حرمة العمل داخل ميناء الإسكندرية.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: طالبنا المواطنين يتحركوا الساعة 3 تقليلًا للاختلاط

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن المترو كان يعمل لمدة 18 ساعة، بمعدل 80 ألف راكب في الساعة، وهو ما كان سيسبب ازدحاما كبيرًا لا يتناسب مع الإجراءات التي فرضتها الدولة لتقليل الاختلاط، لافتًا أن وسيلة النقل الرئيسية في القاهرة الكبرى هي مترو الأنفاق، موضحًا أنه كان ينقل 3 ملايين راكب يوميًا، بواقع 1.5 مليون راكب في الخط الأول، و800 ألف راكب في الخط الثاني، ونحو 300 ألف راكب في الخط الثالث.
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