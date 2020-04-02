السكة الحديد: تشغيل 5 قطارات إضافية لتخفيف الزحام

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٥ م

قطار - صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها شغلت 5 قطارات إضافية بدءًا من اليوم الخميس بواقع 3 قطارات درجة ثالثة عادية بين الإسكندرية وكفر الدوار وقطارين مكيفين إضافيين، خلال الفترة الصباحية بين القاهرة وأسوان، وبالعكس لتخفيف الازدحام بالقطارات خلال أوقات الذروة على الوجهين القبلي والبحري.

يأتي تشغيل القطارات الإضافية بناءً على توجيهات وزير النقل المهندس كامل الوزير، بتشغيل بعض القطارات الإضافية على خطوط الوجهين القبلي والبحري للحد من ازدحام بعض القطارات في أوقات الذروة، في إطار المسؤولية الاجتماعية لوزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد وفي ضوء خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس كورونا