كيف أفسدت الشرطة صفقة عصابة الكمامات المغشوشة؟

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٣ م

كمين - أرشيفية

ظن سائق وسيدة أن نشاطهما غير المشروع في تزوير فواتير بيع وشراء المستلزمات الطبية بات بعيدا عن عين الشرطة، مستغلين زيادة إقبال المواطنين على شرائها، لكن تحريات أجهزة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور أكدت أن المتهمين كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير فواتير بيع وشراء المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وترويجها على عملائهما بمحافظتي "الإسكندرية والقاهرة، وأمكن ضبطهما بأحد الأكمنة المُعدة لهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمركز وادي النطرون بالبحيرة" حال استقلالهما سيارة ملاكي.

بتفتيش السيارة عُثر بداخلها على نحو 12 ألف كمامة طبية، 2 أكلاشيه ممهور لإحدى شركات المستلزمات الطبية، ومثلها منسوب صدورهما لذات الشركة أحدهما غير مدون به بيانات والآخر مدون به المضبوطات بقيمة 45 ألف جنيه. بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا باستخدامهما المضبوطات لتسهيل ترويج المستلزمات الطبية