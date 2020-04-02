وزير الداخلية يكافئ 704 شرطيين في 20 مديرية

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٠ م

وزير الداخلية

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة 704 من رجال الشرطة بمديريات أمن: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، مطروح، البحر الأحمر، جنوب سيناء»، وقطاعات «الأمن العام، الأمن المركزي، الأحوال المدنية، والإدارات العامة لشرطة البيئة والمسطحات، شرطة النقل والمواصلات»، نظرا لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن خلال شهر مارس الماضي.

وأسهمت جهود رجال الشرطة خلال الشهر المنصرم في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين. وكافأ وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الشهر الماضي 712 من رجال الشرطة تقديرا لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن. يأتي ذلك في إطار ما توليه

وأسهمت جهود رجال الشرطة خلال الشهر المنصرم في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين.



وكافأ وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الشهر الماضي 712 من رجال الشرطة تقديرا لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن.



يأتي ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم في النجاحات الأمنية والتي كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.



